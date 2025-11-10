ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
鳳凰颱風來襲　漢來海港、島語農曆春節訂位延至11/17開搶

▲漢來海港農曆春節訂位延至11/17開放。（圖／漢來美食提供）

記者黃士原／台北報導

漢來美食旗下的漢來海港餐廳、島語自助餐，原訂明天（11/11）開放農曆春節訂位，但因應鳳凰颱風來襲，為確保顧客安全，延期至11月17日早上11:00開放。

每年不到1小時就搶訂一空的漢來海港餐廳農曆春節訂位，因應鳳凰颱風來襲，改為11月17日早上11點開放預約，除夕當天僅開放電話與現場訂位，官網也公布各分店排隊地點及時間。業者提醒，完成預定後須先付訂金，1~9人1000元、10~19人2000元、20~29人3000元、30~49人5000元、50~100人為1萬元。

▲島語自助餐11/17開放農曆春節訂位。（圖／記者黃士原攝）

島語自助餐同步延期，除夕至大年初五訂位一樣是11月17日開放，民眾可透過電話、線上及現場預約，其中除夕、初二不開放線上訂位，而官方也規定現場排隊的地點。

島語也提醒，線上訂位用餐人數限7位（含）以下，8位以上請透過現場、電話訂位。訂位成功後，每位成人收取訂金500元，訂位後請留意付款簡訊，並於7天內完成付款，如未完成付款，訂位將自動取消。

▲「饗 A Joy」可以直接在101裡看跨年煙火。（圖／饗賓集團提供）

另外，饗賓集團旗下多品牌餐廳搶先公布耶誕節與跨年檔期活動與訂位時程，饗饗、旭集、URBAN PARADISE昨天已開放黑卡會員預訂聖誕、跨年餐期，11月16日開放金卡會員訂位，11月24日開放一般會員預約。

饗 A Joy 11月10日、11月17日開放黑卡、金卡會員預約聖誕跨年場，11月24日全面開放聖誕場，11月30日開放一般會員訂位跨年場。跨年夜當天除安排爵士樂現場演奏外，可提供近距離欣賞101煙火的「晚餐二」限定場次，每年都一位難求，費用每人5280元，僅提供電話預約。

關鍵字： 美食雲 漢來海港 島語

