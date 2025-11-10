雙11餐飲優惠！吃到飽雙人同行第2人111元　身分證中4碼折1111元

▲台北萬豪花園廚房自助餐廳。（圖／台北萬豪提供）

記者黃士原／台北報導

明天就是雙11，餐飲業陸續推出各種促銷活動，《ETtoday新聞雲》整理飯店及餐飲集團的各種優惠，像是飯店吃到飽餐廳平日雙人同行享第2人加購價111元，吃火鍋身分證對中「4個1」現折1111元。

▲敘日全日餐廳迎戰雙11，推出超值價格即可暢享星級海鮮盛宴。(圖/六福旅遊集團提供)

台北六福萬怡酒店

敘日全日餐廳即日起11月30日期間，凡於午、晚餐時段出示官方指定貼文中的優惠券，即可享平日雙人同行第2位1111元，再加碼免10%服務費，假日雙人同行第2位1411同樣免服務費。

▲台北萬豪INGE’S Bar&Grill蒜香奶油波士頓龍蝦。（圖／台北萬豪提供）

台北萬豪酒店

台北萬豪酒店11月17日前，推出「1+1好食成雙」快閃優惠、最高現省超過1500元。花園廚房Garden Kitchen周一至周五平日午間餐期，原價每人1280元+10%，雙人同行享第2人優惠加購價111元+10%。

一樓大廳Lobby Lounge不限平假日，晚間6時至9時點購經典牛肉培根切達起司漢堡，原價600元+10%，第2份加購價111元+10%。20樓人氣高空景觀餐廳INGE’S Bar&Grill不限平假日，晚間6時至12時點購蒜香奶油波士頓龍蝦，原價2,680元+10%，第2份優惠價1111元+10%。西華匯精選外賣精緻小蛋糕系列，活動期間每份優惠價111元。

▲十二廚自助餐廳「萬元聚餐專案」，平日晚餐時段8人同行1萬元。（圖／記者黃士原攝）

台北喜來登

台北喜來登今日起至11月30日推出「萬元聚餐優惠」，主打「8人吃到飽不超支」概念，十二廚自助餐廳「萬元聚餐專案」平日晚餐時段8人同行1萬元（原價1萬3992元，約71折），可享松葉蟹、生猛海鮮、爐烤牛排吃到飽，並有現點現做的鮑魚海鮮人蔘雞粥、韓式川辣豬五花、碳烤牛板腱與韓式燉牛肉等熱菜。專案需於線上預訂並完成訂金預付，優惠名額有限、額滿即止。

▲4人同行且身分證集滿4個1，Smile One消費滿4000元現折1111元。（圖／高雄福華提供）

高雄福華大飯店

11月推出全館餐飲優惠，Smile One精緻涮涮鍋用身分證優惠吸客，只要4人同桌且身分證號碼集滿「4個1」，消費滿4000元現折1111元；若兩人同行且身分證中有「2個1」，消費滿1500元即可折抵111元。11月11日當天，只要點選組合餐即可用11元加購梅花豬1份。

自助百匯餐廳麗香苑平日大人用餐，即可攜帶兩位11歲（含）以下兒童免費用餐。假日午晚餐則針對學生族群祭出專屬回饋，凡持學生證即可享每位790元且免服務費優惠，限本人使用並需出示證件，團體不適用。

中餐廳珍珠坊以最受歡迎的「香酥鴨組合餐」限時優惠，原價1315元，11月全月皆能以1111元優惠價享用，內容包含香酥鴨一隻、蟹肉烤白菜與臘味蘿蔔糕。江南春單點小吃消費滿5000元即可現折1111元。

▲台北天成大飯店百合西餐廳雙11月10日至11月15日晚餐時段消費排餐買一送一。（圖／天成飯店集團提供）

天成飯店集團

聯合集團旗下3家飯店，11月22日以前推出餐飲優惠。台北天成大飯店旗下百合西餐廳11月10日至11月15日，於晚餐時段消費排餐買一送一；翠庭中餐廳11月11日至11月22日，單筆消費滿1111元現折111元，活動期間成為Cosmos CLUB會員再享美食禮遇，內用消費加贈小菜、甜湯或是免茶資優惠3選1。

華山1914文化創意產業園區旁的天成文旅華山町餐酒館，11月11日至12月12日外帶全品項8折，加入天成Cosmos CLUB會員再享酒水飲料內用加購第2杯只要11元（11月11日至11月22日）。天成世貿國際會館翠庭中餐廳即日起至11月17日，預訂招牌「明爐烤鴨3吃」售價2880元+10%，還可以用優惠價111元加購1份爐烤鴨鬆披薩。

▲「這一鍋」雙11推出趣味活動「1越多肉越多」。（圖／這一鍋集團提供）

這一鍋餐飲集團

旗下4大品牌大玩身分證優惠，「這一鍋」11月21日前推出趣味活動「1越多肉越多」，只要成為會員並內用，整桌身分證字號中「1」的數量越多，集滿8個1送仙馥牛肉三拼盛宴（價值918元），集滿5個1招待伊比利梅花豬（價值398元）。

「燒肉同話」在11月30日前則推出「有1就換肉」雙11燒肉任務，會員本人身分證字號有2個1招待松阪豚1份（價值180元），有3個1送澳洲和牛板腱1份（價值480元），如果一次對中4個1，就能免費享用A5日本和牛金磚1份（價值680元）。另11月11日當日更加碼，凡身分證字號中含有4個1，只要點滿用餐人數套餐即可現折1111元。

主打個人鍋物的「這一小鍋」，在明天推出「單身限定 買醉必備」暖心小禮，點購元氣燒酒雞時，出示會員票券，即可免費獲得1罐米酒。

▲三商炸雞買5送5慶雙11。（圖／業者提供）

三商餐飲

三商餐飲集團旗下5大品牌齊推雙11優惠，三商巧福11月30日前冷凍調理包兩盒特價350元；鮮五丼11月8日至11月14日購買唐揚親子丼+滷豆腐+杯裝飲料組合餐，即贈招牌牛丼1份；福勝亭11月12日前開運豬排定食特惠價199元（原價265元），開運豬排定食與和風咖哩雞肉定食，加胡麻豆腐與飲料2杯，原價565元，特惠價399元。

三商炸雞11月12日前買酷樂雞腿桶5隻送義式腿排桶5塊，原價675元，特惠價349元，青花椒脆皮二節翅10隻原價200元，特惠價99元，買雙色起司酥炸棒腿送青花椒麻雞塊，原價229元，特惠價169元。拿坡里披薩炸雞12月7日前選購經典披薩買大送大。

▲台灣吉豚屋11月7日至11月11日，推出「爽11超值組」。（圖／台灣吉豚屋提供）

吉豚屋

台灣吉豚屋11月11日前，推出「爽11超值組」，特價711元，一次可以同時享有豬、雞、魚、蝦的組合，搭配解渴解膩的日式無糖綠茶與果漾芭芒柳，點購該組合餐再送「吉豚屋招牌小燈」，數量有限，送完為止。此外，「111加購豪爽組」同步登場，點購任一主餐，只要加價111元，即可享有酥脆唐揚雞、竹筴魚與指定飲品的豪華小組合。

▲黑鮪魚丼。（圖／業者提供）

豊漁餐飲集團

適逢品牌創立10周年，豊漁餐飲集團特別推出「海陸豊漁祭」，明天起至2026年1月11日，全台5大品牌同步祭出超值優惠。

初魚鮨：198元加購「黑鮪魚三重奏」，一次享受日本黑鮪魚大腹、中腹、赤身三部位的豐饒海味。

初魚鉄板料亭：加198元，主菜「A5和牛」再增量100g，一次大啖5.6盎司香煎和牛牛排。

季樂和牛鐵板燒：任一套餐加價198元，即享「秘製醬炒和牛肉片」100克，另贈季節時蔬1份。

牛喜壽喜燒水炊鍋：任一套餐加價198元，即可享「A5黑毛和牛特盛」100克。

長浜魚屋：任一主餐加價198元，即享100g日本「黑鮪魚盛合」，一次品味軟嫩中腹與清爽赤身。