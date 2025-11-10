京都拉麵魁力屋再開2家店　台北店落腳新光南西3館「明年開幕」

▲京都拉麵魁力屋再開2家店。（圖／取自新光三越台南小北門店臉書）

記者黃士原／台北報導

日本京都知名連鎖拉麵品牌「魁力屋」8月登台，第1家店進駐台南新光三越小北門店，近期品牌規劃前往台中、台北展店，目前已知台北首店落腳新光三越南西店3館B1美食街，開幕可能要等到明年了。

今年8月登台的魁力屋拉麵，創立於2005年，以「京都醬油拉麵」為經典代表，使用靈魂基底「京都熟成醬油」，讓湯頭帶有濃郁的大豆鮮味，不過鹹卻醇厚。除了經典湯頭，魁力屋拉麵也打造出台灣專屬的「京都雞白湯醬油」，以長時間熬煮的雞白湯為基底，入口柔滑且富含天然的膠原蛋白，再結合熟成醬油，清爽又帶有深度。

▲魁力屋台北首店落腳新光三越南西店3館B1美食街。（圖／記者黃士原攝）

在開出台南店後，魁力屋近期規劃前往台中、台北展店，目前已知台北首店落腳新光三越南西店3館B1美食街，已圍起施工隔板，工程預計明年4月29日結束，因此開幕時間最快也要5月以後。

▲麵屋一燈台南店限定口味「醬油煮干清湯拉麵」（圖／麵屋一燈提供）

另外，有東京拉麵之王稱號的「麵屋一燈」今年規劃全台展店10多家，日前進駐台南西門新天地，延續各店各自擁有限定口味的傳統，新推出「醬油煮干清湯拉麵」，以慢火熬煮的雞湯為底，融入日式醬油的深邃香氣，再加入產自台南的虱目魚鬆。

▲麵屋一燈招牌「濃厚魚介冠軍沾麵」。（圖／記者黃士原攝）

麵屋一燈招牌「濃厚魚介冠軍沾麵」，其湯頭使用雞骨、雞腳、雞油、雞翅及老母雞等食材，經過8小時熬煮與三階段的萃取，得到醇厚溫潤的白色高湯，接著再以5種魚介來增加湯頭的層次。另一款芳醇干貝雞湯拉麵，湯頭則是使用大量雞肉燉煮8小時以上，之後再追加頂級干貝、鰹魚等提鮮，高湯較為清澈同時又帶點香氣。