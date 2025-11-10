華航攤位變身「Care Bears熊抱樂園」　網喊：這站不去不行！

▲華航攤位以「Care Bears」為主題打造夢幻打卡區，成為旅展最萌拍照點。（圖／網友授權提供，以下同）

旅遊中心／綜合報導

2025 ITF台北國際旅展熱鬧登場，各大航空公司紛紛出招搶人氣，而今年討論度最高的攤位非華航莫屬！華航攤位以美國經典品牌「Care Bears」為主題，打造出充滿夢幻氛圍的「彩虹樂園」打卡區，粉嫩的雲朵布景、療癒鞦韆與可愛AI空姐成為全場焦點。不少網友笑說：「只有Care Bears能讓我週末出門！」、「不是華航我可是不去的唷」

Care Bears打卡熱潮！鞦韆椅成旅展最萌拍照點

走進華航攤位，首先映入眼簾的便是以「Care Bears Paradise」為主題的可愛場景。粉藍色主視覺搭配雲朵、彩虹、星星元素，讓人彷彿置身夢境。最吸睛的莫過於現場設置的「鞦韆打卡區」，旅客可坐在白色吊椅上，與Care Bears合影，拍出充滿童心的照片。

不少民眾在社群上分享打卡照，留言寫下：「Care Bears打卡太可愛了～」、「這次旅展華航超精彩！」、「這個主題太夢幻，拍完立刻變心情超好！」甚至有粉絲直呼：「我旅展第一站永遠是華航！」、「不是華航我可是不去的唷」，顯示華航的設計深得民心。





AI空姐登場！「拍貼體驗」超新奇 網讚：好想搭華航出國

今年華航攤位最大亮點之一，就是引進科技互動元素－AI空姐拍照體驗。旅客可透過大螢幕與虛擬空姐互動合影，不論比心、微笑或打招呼，AI空姐都能即時回應，讓民眾留下專屬的旅展紀念照。

網友在Threads上興奮分享：「今年中間放了一個AI空姐，還可以跟她拍貼機！」，留言區一片驚呼：「太可愛了吧！」、「好想親自去試試！」、「華航真的懂玩～少女心直接大爆發！」。不少人直呼這是「科技與夢幻結合的最佳體驗」，也讓華航成功從眾多攤位中脫穎而出。





空姐舞團活力開場 現場氣氛嗨翻天

除了AI互動與卡通主題區，華航還安排了每日限定的「空姐群舞展演」，由多位華航空服員穿著紅灰制服登場，隨著節奏輕快的音樂舞動，展現品牌親切、活力的一面。

還有網友在Threads分享影片，畫面中空姐們笑容滿面、動作整齊，現場觀眾紛紛拿出手機拍攝，場面熱鬧又溫馨。影片曝光後更引來網友熱議：「空姐們超可愛！」、「華航真的太會炒氣氛了！」、「看完影片立刻想搭華航出國～」

不少觀展民眾也表示，這樣的互動舞台讓旅展不僅有「資訊與優惠」，更增添一份「溫度與快樂」，成為今年ITF最有人情味的攤位之一。

網友狂讚：旅展必逛攤位第一名就是華航！

華航攤位的人潮從開展首日到最後一天始終不減，不僅粉絲口碑發酵，也掀起一股「打卡潮」。許多網友留言：「這攤真的必逛！」、「每年旅展第一站就是華航！」、「拍照、互動、買票一次搞定～」

除了Care Bears打卡牆、AI空姐合影體驗、空姐舞蹈表演外，現場還推出多項ITF限定優惠，包括指定航線票價折扣、里程兌換加碼與限時抽獎活動。旅客可邊拍照邊排隊搶優惠，不少人笑說：「拍完Care Bears立刻買機票，好像提前登機度假一樣！」





華航ITF攤位人氣爆棚 被網友封為「必逛區」

2025 ITF旅展今日進入最後一天，華航以充滿創意與溫度的展出，完美融合品牌精神與卡通魅力，不僅喚起旅客對「飛行幸福感」的想像，也讓人感受到航空業走入生活的親近感。

從Care Bears的夢幻打卡區、AI空姐的科技互動，到空姐群舞的熱情演出，華航成功打造出一個讓人「玩得開心、拍得滿意、買得超值」的展區。許多網友更在社群上直呼：「今年ITF最可愛、最有誠意的攤位就是華航！」、「這區不逛等於沒來旅展！」。

華航ITF攤位不僅成為今年旅展的人氣冠軍，也在社群上被封為「旅展必逛區」，以滿滿的創意與真誠，再次贏得旅客的心。