ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

華航攤位變身「Care Bears熊抱樂園」　網喊：這站不去不行！

華航,2025 ITF台北國際旅展,Care Bears,AI空姐（圖／網友授權）

▲華航攤位以「Care Bears」為主題打造夢幻打卡區，成為旅展最萌拍照點。（圖／網友授權提供，以下同）

旅遊中心／綜合報導

2025 ITF台北國際旅展熱鬧登場，各大航空公司紛紛出招搶人氣，而今年討論度最高的攤位非華航莫屬！華航攤位以美國經典品牌「Care Bears」為主題，打造出充滿夢幻氛圍的「彩虹樂園」打卡區，粉嫩的雲朵布景、療癒鞦韆與可愛AI空姐成為全場焦點。不少網友笑說：「只有Care Bears能讓我週末出門！」、「不是華航我可是不去的唷」

Care Bears打卡熱潮！鞦韆椅成旅展最萌拍照點
走進華航攤位，首先映入眼簾的便是以「Care Bears Paradise」為主題的可愛場景。粉藍色主視覺搭配雲朵、彩虹、星星元素，讓人彷彿置身夢境。最吸睛的莫過於現場設置的「鞦韆打卡區」，旅客可坐在白色吊椅上，與Care Bears合影，拍出充滿童心的照片。

不少民眾在社群上分享打卡照，留言寫下：「Care Bears打卡太可愛了～」、「這次旅展華航超精彩！」、「這個主題太夢幻，拍完立刻變心情超好！」甚至有粉絲直呼：「我旅展第一站永遠是華航！」、「不是華航我可是不去的唷」，顯示華航的設計深得民心。

華航,2025 ITF台北國際旅展,Care Bears,AI空姐（圖／網友授權）

AI空姐登場！「拍貼體驗」超新奇　網讚：好想搭華航出國
今年華航攤位最大亮點之一，就是引進科技互動元素－AI空姐拍照體驗。旅客可透過大螢幕與虛擬空姐互動合影，不論比心、微笑或打招呼，AI空姐都能即時回應，讓民眾留下專屬的旅展紀念照。

網友在Threads上興奮分享：「今年中間放了一個AI空姐，還可以跟她拍貼機！」，留言區一片驚呼：「太可愛了吧！」、「好想親自去試試！」、「華航真的懂玩～少女心直接大爆發！」。不少人直呼這是「科技與夢幻結合的最佳體驗」，也讓華航成功從眾多攤位中脫穎而出。

華航,2025 ITF台北國際旅展,Care Bears,AI空姐（圖／網友授權）

華航,2025 ITF台北國際旅展,Care Bears,AI空姐（圖／網友授權）

空姐舞團活力開場　現場氣氛嗨翻天
除了AI互動與卡通主題區，華航還安排了每日限定的「空姐群舞展演」，由多位華航空服員穿著紅灰制服登場，隨著節奏輕快的音樂舞動，展現品牌親切、活力的一面。

還有網友在Threads分享影片，畫面中空姐們笑容滿面、動作整齊，現場觀眾紛紛拿出手機拍攝，場面熱鬧又溫馨。影片曝光後更引來網友熱議：「空姐們超可愛！」、「華航真的太會炒氣氛了！」、「看完影片立刻想搭華航出國～」

不少觀展民眾也表示，這樣的互動舞台讓旅展不僅有「資訊與優惠」，更增添一份「溫度與快樂」，成為今年ITF最有人情味的攤位之一。

網友狂讚：旅展必逛攤位第一名就是華航！
華航攤位的人潮從開展首日到最後一天始終不減，不僅粉絲口碑發酵，也掀起一股「打卡潮」。許多網友留言：「這攤真的必逛！」、「每年旅展第一站就是華航！」、「拍照、互動、買票一次搞定～」

除了Care Bears打卡牆、AI空姐合影體驗、空姐舞蹈表演外，現場還推出多項ITF限定優惠，包括指定航線票價折扣、里程兌換加碼與限時抽獎活動。旅客可邊拍照邊排隊搶優惠，不少人笑說：「拍完Care Bears立刻買機票，好像提前登機度假一樣！」

華航,2025 ITF台北國際旅展,Care Bears,AI空姐（圖／網友授權）

華航ITF攤位人氣爆棚　被網友封為「必逛區」
2025 ITF旅展今日進入最後一天，華航以充滿創意與溫度的展出，完美融合品牌精神與卡通魅力，不僅喚起旅客對「飛行幸福感」的想像，也讓人感受到航空業走入生活的親近感。

從Care Bears的夢幻打卡區、AI空姐的科技互動，到空姐群舞的熱情演出，華航成功打造出一個讓人「玩得開心、拍得滿意、買得超值」的展區。許多網友更在社群上直呼：「今年ITF最可愛、最有誠意的攤位就是華航！」、「這區不逛等於沒來旅展！」。

華航ITF攤位不僅成為今年旅展的人氣冠軍，也在社群上被封為「旅展必逛區」，以滿滿的創意與真誠，再次贏得旅客的心。

關鍵字： 華航 2025 ITF台北國際旅展 Care Bears AI空姐

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【恐怖大車】新社花海才開幕！遊覽車「跨雙黃線」撞機車情侶

推薦閱讀

ITF旅展4天破36萬人　自由行銷售飆200%

ITF旅展4天破36萬人　自由行銷售飆200%

超市量販防颱優惠　蔬菜、冷凍水餃「買1送1」

超市量販防颱優惠　蔬菜、冷凍水餃「買1送1」

漢來海港、島語農曆春節訂位延期

漢來海港、島語農曆春節訂位延期

GLAMPING VILLAGE富士河口湖豪華露營　讓身心完全放鬆

GLAMPING VILLAGE富士河口湖豪華露營　讓身心完全放鬆

華航攤位變身「Care Bears熊抱樂園」

華航攤位變身「Care Bears熊抱樂園」

雙11餐飲優惠　吃到飽雙人同行第2人111元

雙11餐飲優惠　吃到飽雙人同行第2人111元

手搖飲「雙11優惠」懶人包　

手搖飲「雙11優惠」懶人包　

日本秋田必搭2條特色鐵道

日本秋田必搭2條特色鐵道

京都拉麵魁力屋再開2家店

京都拉麵魁力屋再開2家店

台中寧靜角落！80元就能喝到單品手沖

台中寧靜角落！80元就能喝到單品手沖

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

三重人才懂吃的阿嬤古早味油飯！

桃園最新「大湖之森步道」月底啟用

老闆退休　必比登老字號「昶鴻麵點」熄燈

藏壽司x哆啦A夢聯名扭蛋11/14登場

全台宵夜飯店懶人包

12萬人逛旅展！老爺晶華賣破千萬

台中起家手搖飲「阿檸」進軍台北　開幕享買1送1

超過60年歷史點心總匯！凌晨4點開賣

雙11餐飲優惠　吃到飽雙人同行第2人111元

手搖飲「雙11優惠」懶人包　

熱門行程

桃園「來慈湖・潮復刻」重返復古潮流時光

10/4–11/16慈湖秋日限定登場！八大亮點輪番上演，沉浸懷舊氛圍，感受不一樣的秋夜浪漫

最新新聞更多

ITF旅展4天破36萬人　自由行銷售飆200%

超市量販防颱優惠　蔬菜、冷凍水餃「買1送1」

漢來海港、島語農曆春節訂位延期

GLAMPING VILLAGE富士河口湖豪華露營　讓身心完全放鬆

華航攤位變身「Care Bears熊抱樂園」

雙11餐飲優惠　吃到飽雙人同行第2人111元

手搖飲「雙11優惠」懶人包　

日本秋田必搭2條特色鐵道

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366