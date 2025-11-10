手搖飲「雙11優惠」懶人包　御私藏、可不可買1送1

▲手搖飲雙11限定優惠懶人包。（圖／御私藏提供）

記者蕭筠／台北報導

雙11購物節「手搖飲限定優惠」來了，可不可、御私藏、春芳號、麻古茶坊、CoCo與鮮茶道等共6品牌「指定飲品買1送1」，迷客夏則推買11送11組合優惠。

▲迷客夏線上點餐平台可享買11送11組合優惠。（圖／迷客夏提供）

●御私藏Cozy Tea Loft

御私藏全門市11月11日限時1天祭出「和風黃金蕎麥茶買1送1」，每人限購2組；明天同時是「台灣雙胞胎日」，雙胞胎一同到店可加碼享「全品項買1送1」，每對雙胞胎限購2組。

●迷客夏

迷客夏線上點餐平台「迷點」明天祭出「買11送11」優惠，贈送飲品電子兌換券限指定飲品，包括大正紅茶、伯爵紅茶、茉莉原淬綠茶、琥珀高峰烏龍、原片初露青茶，優惠不累贈，數量有限、送完為止。

一般門市則出示指定活動截圖享杯杯現折11元，醇濃綠光鮮奶系列飲品不適用此活動。

●鮮茶道

鮮茶道全門市限時1天「買1送1」，購買任一飲品即送Good袋1個，須加入會員並出示兌換券即可獲得，每店限量100個。

明天起至11月24日於Uber Eats加碼推蕎裝麥麥、蕎裝瓜瓜買1送1，優惠限同品項。

●CoCo

CoCo雙11祭出職人美式、職人拿鐵、西西里手搗檸檬美式、紅柚香檸美式、珍珠職人拿鐵與粉角職人拿鐵等職人咖啡全品項同價位買1送1優惠，提醒部分門市未販售咖啡系列。

11月25日前CoCo於Uber Eats有28茉粉角輕乳茶及日焙珍珠奶茶買1送1，優惠限同品項。

●麻古茶坊

麻古茶坊優惠僅限Uber Eats，訂購大杯橙香紅萱有買1送1優惠，每組加碼送雙杯保冷袋1個，送完為止。

●春芳號

春芳號雙11針對LINE會員推出「百香芭樂買1送1」，每人限購2組；線上點單則有「外送買8送1」。

●可不可熟成紅茶

可不可熟成紅茶11月18日前於Uber Eats有「指定飲品買1送1」，購買半熟烏龍冷露即送輕纖穀奈茶，送完為止。

此外，全門市11月16日前有「大杯半熟烏龍系列第2杯6折」優惠，活動限半熟烏龍、半熟烏龍厚乳、半熟烏龍冷露，飲品開放任選並以價低者為優惠品項。