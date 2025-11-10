秋田必玩2條鐵道！搭微笑列車穿過綠色隧道　玩具列車賞療癒山景

▲秋田內陸縱貫鐵道秋天風景。（圖／業者提供）

記者蔡玟君／日本報導

到日本玩當然不能錯過各地獨具特色的鐵道路線！位於日本東北地區的秋田縣，就有2條好玩的地方鐵道，不僅可以在車上玩球池、遠眺療癒山景，車廂內也結合秋田犬意象設計，還有大面窗景能欣賞綠色隧道，透過車窗欣賞日本的四季風光，成為必訪秋田縣的魅力。

▲▼秋田內陸縱貫鐵道的特色列車「笑EMI」。（圖／記者蔡玟君攝）

秋田內陸縱貫鐵道

秋田內陸縱貫鐵道來往於鷹巢至角館之間，全長94.2公里，共有29座車站。該路線不僅承載沿線居民通勤需求，也期望前來搭乘的旅人都能因留下美好回憶而露出笑容，又有「微笑鐵道」美稱。

▲▼大面窗景將兩側風景盡收眼底。（圖／記者蔡玟君攝）

▲秋田內陸縱貫鐵道四季皆美。（圖／業者提供）

秋田內陸縱貫鐵道車廂共有3種設計，包括「笑EMI」、「叉鬼號」與「繩紋號」，每款車廂內從座椅、裝飾都大不相同。如「笑EMI」車廂以懷舊復古設計，座位多採對坐或面窗，兩側大面窗景將沿線風景盡收眼底，並設有充電插座。

▲座椅可看到秋田犬意象。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼另一節普通車廂也可看到滿滿秋田犬元素。（圖／記者蔡玟君攝）

若仔細觀察座椅絨布與天花板，可看到加入可愛的秋田犬意象；當列車通過隧道時，天花板上的秋田犬還會閃耀螢光。而另一節普通列車中，也有不同年齡與姿態的秋田犬圖案，療癒設計讓人忍不住會心一笑。

▲秋田森吉山楓紅。（圖／秋田縣觀光聯盟提供）

▲進入冬季時也有樹冰可欣賞。（圖／秋田縣觀光聯盟提供）

秋田內陸縱貫鐵道沿途也行經許多知名景點，其中鄰近阿仁合車站的「森吉山」，就是最推薦的秋天賞楓、冬天看樹冰的景點。旅客可搭乘纜車登山，隨著視野慢慢升高，火紅楓葉染滿山頭景色見之難忘；到了冬天，當山林被白雪覆蓋，形成一座座姿態各異的樹冰，其壯觀景緻與山形縣的藏王、青森縣的八甲田並列為「日本三大樹冰」。。

▲由利高原鐵道玩具列車。（圖／老田鬧著玩粉絲團授權提供，請勿翻攝）

▲乘務員還會打扮成「秋田小姑娘」，不僅在車站迎賓，也會登車隨行介紹沿線風景。（圖／老田鬧著玩粉絲團授權提供，請勿翻攝）

由利高原鐵道

由利高原鐵道行駛於鳥海山麓自然豐富的田園地帶，來往於羽後本莊站至矢島站之間，沿途可見山景、河川與稻田風光，也被稱為「秋田最療癒的地方鐵道」。

由利高原鐵道列車主要分為紅色、綠色和藍色，並依據季節、節慶，時不時會推出如七夕列車、鯉魚旗列車、B級美食列車等活動。

▲玩具列車車廂空間。（圖／老田鬧著玩粉絲團授權提供，請勿翻攝）

▲還有童趣球池。（圖／老田鬧著玩粉絲團授權提供，請勿翻攝）

為了發展觀光，由利高原鐵道在2018年推出「玩具列車」，車廂內以大量原木打造成溫馨空間，還有球池、復古玩具，列車乘務員還會打扮成「秋田小姑娘」的模樣，介紹沿線風景、販售紀念品，記憶點十足。

旅客現在想到秋田玩也很方便，台灣虎航現在就有提供「台北－秋田」直飛航線，每周2個來往航班。燦星旅遊則結合直飛航班、鐵道特色與冬日雪景，推出一系列秋田深度行程。旅客不僅能搭乘秋田內陸縱貫鐵道或由利高原鐵道欣賞沿途風景，還可前往有「陸奧小京都」之稱的角館，或造訪男鹿半島真山傳承館觀賞「生剝鬼文化」表演，深入體驗在地人文風情。

▲即日起至2026年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）