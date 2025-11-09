ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

米其林一星壽司店大閘蟹套餐開賣　每人可享用3隻「6兩重」份量　

▲壽司芳大閘蟹套餐。（圖／記者黃士原攝）

▲壽司芳大閘蟹套餐開賣，只供應到11月底。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

壽司芳自2020年登台開設台北店以來，每年秋天都推出季節限定頂級大閘蟹Omakase套餐，由於近期大陸進口被驗出農藥超標，今年業者改採用來自日本北海道的食材，但每人一樣可享用約3隻6兩的大閘蟹。

台北壽司芳是台灣首家以大閘蟹食材入菜的壽司店，團隊每天一早費時6個小時手工拆出蟹肉和蟹膏，今年11月推出的大閘蟹限定套餐，其中「班尼迪克X大閘蟹」結合創新與傳統，以大閘蟹的蟹肉及蟹膏搭配約克夏布丁蓬鬆的麵包體，佐上使用北海道馬糞海膽製作而成的荷蘭醬。

▲壽司芳大閘蟹套餐。（圖／記者黃士原攝）

▲班尼迪克X大閘蟹。（圖／記者黃士原攝）

▲壽司芳大閘蟹套餐。（圖／記者黃士原攝）

▲花雕酒蒸蛋X大閘蟹。（圖／記者黃士原攝）

「花雕酒蒸蛋X大閘蟹」以傳統中華料理的概念發想，結合了紹興酒香醇與大閘蟹濃郁，食用時先將蟹羹倒入裝有蒸蛋、蟹膏的盤子裡，再攪拌一同享用。「可樂餅X大閘蟹」日式傳統美食大升級，用兩片南瓜包住蟹肉及蟹膏，沾上麵包粉油炸，最後擠上濃郁的蟹膏，入口後可感受到滿滿的蟹味。

▲壽司芳大閘蟹套餐。（圖／記者黃士原攝）

▲可樂餅X大閘蟹。（圖／記者黃士原攝）

▲壽司芳大閘蟹套餐。（圖／記者黃士原攝）

▲菊花羹野菜X大閘蟹。（圖／記者黃士原攝）

▲壽司芳大閘蟹套餐。（圖／記者黃士原攝）

▲大閘蟹X蟹膏握壽司。（圖／記者黃士原攝）

「菊花羹野菜X大閘蟹」選用當季野菜包裹大閘蟹肉，淋上特製的菊花醋羹，呈現清爽口感。「大閘蟹X蟹膏握壽司」是每年固定菜色，能純粹的享用到大量的蟹肉與蟹膏。

▲壽司芳大閘蟹套餐。（圖／記者黃士原攝）

▲大閘蟹釜飯X季節生筋子X壽司芳獨家魚子醬。（圖／記者黃士原攝）

▲壽司芳大閘蟹套餐。（圖／記者黃士原攝）

▲蟹膏手捲。（圖／記者黃士原攝）

▲壽司芳大閘蟹套餐。（圖／記者黃士原攝）

▲黑鮪魚握壽司。（圖／記者黃士原攝）

▲壽司芳大閘蟹套餐。（圖／記者黃士原攝）

▲海膽軍艦壽司。（圖／記者黃士原攝）

「大閘蟹釜飯X季節生筋子X壽司芳獨家魚子醬」用北海道七星米和清爽的螃蟹高湯一起炊煮，再拌入大閘蟹肉、蟹膏、生筋子、魚子醬，各種濃郁的美味一次滿足。最後以一杯鹹、香、濃的大閘蟹濃湯與蟹膏手捲收尾。

壽司芳台北店秋季限定的Omakase套餐共提供18至19道料理，每人平均可享用3隻6兩的日本北海道大閘蟹（3A等級），以及鮪魚、甘鯛、海膽等各式握壽司，供應到11月底（晚餐限定），每套9800元+10%。

▲米其林一星餐廳推新品牌「三點三」　道地港點168元起。（圖／業者提供）

另外，米其林一星餐廳「T+T」一直以亞洲風味為發展核心，繼聚焦世界華人飲食文化的「Circum-」後，近期再開設新餐廳「三點三 DIM SUM TIME」，168元起就能享用道地港點滋味。

「三點三 DIM SUM TIME」品牌命名靈感，源自香港的下午飲茶文化，亦指午後三點十五分的悠閒時光，既是短暫小憩，也是「飲早茶、食下午茶」的生活傳統延續。餐廳由主廚吳滿權掌舵，秉持對手工港點的熱愛與職人精神，團隊堅持每日嚴選新鮮食材，從蒸點、燒味、麵食、燉湯到甜品與茶飲，皆是純手工當天現做。

▲浮金蝦餃。（圖／記者黃士原攝）

三點三呈現道地港式飲茶文化，蒸籠點心有蝦餃、燒賣、鳳爪、排骨等，港味有腸粉、蘿蔔糕、雪山包，同時也供應傳統風味的叉燒、烤鴨。主食部分，吃得到雲吞麵、牛腩撈麵與時令燉湯；甜品以手工蛋撻與蛋白杏仁茶串起茶餐廳的甜美記憶。

關鍵字： 美食雲 大閘蟹 壽司芳 米其林一星

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

《再見愛人5》李施嬅「眼睛開刀4次」　男友「私下幫她保險」完全沒說！

推薦閱讀

12萬人逛旅展！老爺晶華賣破千萬

12萬人逛旅展！老爺晶華賣破千萬

雞腿堡「買1送1」！速食店限時優惠　烤雞組合下殺67折

雞腿堡「買1送1」！速食店限時優惠　烤雞組合下殺67折

體驗投煤練習！12輛經典火車頭齊聚苗栗

體驗投煤練習！12輛經典火車頭齊聚苗栗

米其林一星壽司店大閘蟹套餐開賣

米其林一星壽司店大閘蟹套餐開賣

推開斑駁木門！從老大廈一秒穿越南法小鎮

推開斑駁木門！從老大廈一秒穿越南法小鎮

老闆退休　必比登老字號「昶鴻麵點」熄燈

老闆退休　必比登老字號「昶鴻麵點」熄燈

ITF旅展「挪威森林住宿券51折起」　春天酒店平日泡湯半價

ITF旅展「挪威森林住宿券51折起」　春天酒店平日泡湯半價

九成體積都是料！晴光市場20元爆漿紅豆餅

九成體積都是料！晴光市場20元爆漿紅豆餅

桃園最新「大湖之森步道」月底啟用

桃園最新「大湖之森步道」月底啟用

三重人才懂吃的阿嬤古早味油飯！

三重人才懂吃的阿嬤古早味油飯！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

老闆退休　必比登老字號「昶鴻麵點」熄燈

三重人才懂吃的阿嬤古早味油飯！

7家手搖飲優惠懶人包　麻古買1送1、迷客夏免費加料

台中「勤美草悟聖誕村」11/21開逛

桃園最新「大湖之森步道」月底啟用

老爺酒店「千萬刷手」首日現身

谷關「滑水道露天溫泉」群山環抱！

黃仁勳美食地圖新增「劉家莊牛肉爐」

島語桃園台茂店預計12月下旬開幕

ITF周末首日「寒舍狂賣2000萬」奪冠

熱門行程

桃園「來慈湖・潮復刻」重返復古潮流時光

10/4–11/16慈湖秋日限定登場！八大亮點輪番上演，沉浸懷舊氛圍，感受不一樣的秋夜浪漫

最新新聞更多

12萬人逛旅展！老爺晶華賣破千萬

雞腿堡「買1送1」！速食店限時優惠　烤雞組合下殺67折

體驗投煤練習！12輛經典火車頭齊聚苗栗

米其林一星壽司店大閘蟹套餐開賣

推開斑駁木門！從老大廈一秒穿越南法小鎮

老闆退休　必比登老字號「昶鴻麵點」熄燈

ITF旅展「挪威森林住宿券51折起」　春天酒店平日泡湯半價

九成體積都是料！晴光市場20元爆漿紅豆餅

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366