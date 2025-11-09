米其林一星壽司店大閘蟹套餐開賣　每人可享用3隻「6兩重」份量　

▲壽司芳大閘蟹套餐開賣，只供應到11月底。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

壽司芳自2020年登台開設台北店以來，每年秋天都推出季節限定頂級大閘蟹Omakase套餐，由於近期大陸進口被驗出農藥超標，今年業者改採用來自日本北海道的食材，但每人一樣可享用約3隻6兩的大閘蟹。

台北壽司芳是台灣首家以大閘蟹食材入菜的壽司店，團隊每天一早費時6個小時手工拆出蟹肉和蟹膏，今年11月推出的大閘蟹限定套餐，其中「班尼迪克X大閘蟹」結合創新與傳統，以大閘蟹的蟹肉及蟹膏搭配約克夏布丁蓬鬆的麵包體，佐上使用北海道馬糞海膽製作而成的荷蘭醬。

▲班尼迪克X大閘蟹。（圖／記者黃士原攝）

▲花雕酒蒸蛋X大閘蟹。（圖／記者黃士原攝）

「花雕酒蒸蛋X大閘蟹」以傳統中華料理的概念發想，結合了紹興酒香醇與大閘蟹濃郁，食用時先將蟹羹倒入裝有蒸蛋、蟹膏的盤子裡，再攪拌一同享用。「可樂餅X大閘蟹」日式傳統美食大升級，用兩片南瓜包住蟹肉及蟹膏，沾上麵包粉油炸，最後擠上濃郁的蟹膏，入口後可感受到滿滿的蟹味。

▲可樂餅X大閘蟹。（圖／記者黃士原攝）

▲菊花羹野菜X大閘蟹。（圖／記者黃士原攝）

▲大閘蟹X蟹膏握壽司。（圖／記者黃士原攝）

「菊花羹野菜X大閘蟹」選用當季野菜包裹大閘蟹肉，淋上特製的菊花醋羹，呈現清爽口感。「大閘蟹X蟹膏握壽司」是每年固定菜色，能純粹的享用到大量的蟹肉與蟹膏。

▲大閘蟹釜飯X季節生筋子X壽司芳獨家魚子醬。（圖／記者黃士原攝）

▲蟹膏手捲。（圖／記者黃士原攝）

▲黑鮪魚握壽司。（圖／記者黃士原攝）

▲海膽軍艦壽司。（圖／記者黃士原攝）

「大閘蟹釜飯X季節生筋子X壽司芳獨家魚子醬」用北海道七星米和清爽的螃蟹高湯一起炊煮，再拌入大閘蟹肉、蟹膏、生筋子、魚子醬，各種濃郁的美味一次滿足。最後以一杯鹹、香、濃的大閘蟹濃湯與蟹膏手捲收尾。

壽司芳台北店秋季限定的Omakase套餐共提供18至19道料理，每人平均可享用3隻6兩的日本北海道大閘蟹（3A等級），以及鮪魚、甘鯛、海膽等各式握壽司，供應到11月底（晚餐限定），每套9800元+10%。

▲米其林一星餐廳推新品牌「三點三」 道地港點168元起。（圖／業者提供）

另外，米其林一星餐廳「T+T」一直以亞洲風味為發展核心，繼聚焦世界華人飲食文化的「Circum-」後，近期再開設新餐廳「三點三 DIM SUM TIME」，168元起就能享用道地港點滋味。

「三點三 DIM SUM TIME」品牌命名靈感，源自香港的下午飲茶文化，亦指午後三點十五分的悠閒時光，既是短暫小憩，也是「飲早茶、食下午茶」的生活傳統延續。餐廳由主廚吳滿權掌舵，秉持對手工港點的熱愛與職人精神，團隊堅持每日嚴選新鮮食材，從蒸點、燒味、麵食、燉湯到甜品與茶飲，皆是純手工當天現做。

▲浮金蝦餃。（圖／記者黃士原攝）

三點三呈現道地港式飲茶文化，蒸籠點心有蝦餃、燒賣、鳳爪、排骨等，港味有腸粉、蘿蔔糕、雪山包，同時也供應傳統風味的叉燒、烤鴨。主食部分，吃得到雲吞麵、牛腩撈麵與時令燉湯；甜品以手工蛋撻與蛋白杏仁茶串起茶餐廳的甜美記憶。