ITF旅展「挪威森林住宿券51折起」　春天酒店平日泡湯半價

▲2025ITF台北國際旅展今日倒數第二天。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／綜合報導

2025ITF台北國際旅展於南港展覽館一館開跑，本篇特蒐4飯店集團現場優惠，入住苗栗「享沐時光」一泊一食5千元有找；挪威森林旅館集團祭出北基中三城通用住宿券，1,600元起就能任選入住旗下9間旅館；春天酒店推出5折「泡湯通用券」，不限平假日皆可使用。

▲▼苗栗享沐時光度假飯店露天風呂與鴛鴦鍋物。（圖／記者彭懷玉攝）



享沐時光莊園渡假酒店

苗栗苑裡「享沐時光莊園渡假酒店」推出「暖心雙湯假期」旅展限定優惠，約52折。平日入住雅緻雙人房一泊一食4,988元起、日式客房7,988元起。此外，還有露天風呂與獨立湯屋搭配鴛鴦鍋物的雙人套餐優惠，最低2,488元起，加碼泡湯券的買10送2優惠。

今年升級版「一泊三食」是旅客的全新選擇，入住雅緻雙人房一泊三食6,988元起（原價12,606）；並提供「高鐵苗栗站、苑裡火車站」至飯店的接駁服務。不只現場，線上旅展開跑至11月11日23點59分止。

▲挪威森林旅館集團在新北、基隆、台中等地擁有9間旅館。（圖／記者彭懷玉攝）

挪威森林旅館集團

挪威森林旅館集團在新北、基隆、台中等地擁有9間旅館，推出三城通用住宿券，價格從1,600元起，最低折扣達51折。旅展期間，消費滿5,000元或10,000元即可獲得聯名禮盒、餐券或限量禮袋等禮品，且單筆滿10,000元再送500元的平日住宿抵用券，旅客下次入住可直接折抵。此外，現場購票還可參加抽獎，最大獎為總統Villa住宿券。

▲星享道酒店集團祭出67折住宿與餐飲好康。（圖／業者提供）

星享道酒店集團

星享道酒店集團祭出67折住宿與餐飲好康。旗下星享道酒店、享得道 Hotel、文華道會館及高雄旗津道沙灘酒店同步加入優惠行列，台中、台北及高雄館平日住宿1,699元起、一泊二食2,999元起；餐券部分，星饗道自助餐10張組早餐3,500元起、午餐8,500元、晚餐9,800元，買20送1。

▲北投春天酒店推出5折「泡湯通用券」。（圖／業者提供）

北投春天酒店

春天酒店推出5折「泡湯通用券」單張430元，露天風呂、室內湯屋、客房泡湯、紅檜俱樂部，不限平假日皆適用，且買10送1，平均每張只需390元。此外，還有其他優惠如39折的日式十人桌菜或春天套房通用券，以及3,600元雙人溫泉住宿券，還可選擇合菜套餐。