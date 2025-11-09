大棟山最新「大湖之森步道」11月底啟用　從桃園走進新北不是夢

▲桃園大棟山最新「大湖之森步道」已完工，預計11月底啟用。（圖／桃園市觀旅局提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

桃園市大棟山即將迎來首條步道！「大湖之森自然步道」已於9月30日竣工，預計11月底正式啟用。桃園市觀旅局表示，此次新建的步道全長約1.4公里，從桃園龜山區大同路延伸至新北市樹林區民和街，未來登山客可從桃園一路暢行至新北山區。

▲大棟山位於桃園市與新北市交界，地形起伏綿延、自然生態豐富。



大棟山位於桃園市與新北市交界，地形起伏綿延、自然生態豐富，桃園市觀旅局局長陳靜芳說，大棟山風景特定區於112年9月13日正式劃設，擁有冷泉、煤礦遺跡、磚窯與古戰場等多元觀光資源，大湖之森自然步道是風景區內第一條全新整修步道。

桃園市觀旅局說，大湖之森自然步道全長約1.4公里，從龜山區大同路延伸至新北市樹林區民和街，並與「環台北天際線」銜接，形成更完整的登山路網。

▲步道設計融入自然與文化特色，導入大棟山地區特有的煤礦產業歷史及蜻蜓、豆娘等生態解說。



步道設計融入自然與文化特色，不僅升級無障礙及友善設施，也導入大棟山地區特有的煤礦產業歷史及蜻蜓、豆娘等生態解說。沿線解說設施採自然素材打造，石材排列的蜻蜓造型導覽牌、以多種木材製成的觸感展示區，增添互動樂趣與教育意義，展現出「寓教於行」的山林旅遊精神。

▲石材排列的蜻蜓造型導覽牌、以多種木材製成的觸感展示區，增添互動樂趣與教育意義。



值得一提的是，步道部分路段採「手作步道」方式建置，市府邀請桃園與新北在地居民共同參與，以石塊與木材就地取材，順應地形打造自然融於景的登山步道，展現社區參與及人與自然共榮的理念。全新整修步道已於9月30日竣工，預計11月底開放，安全優質的登山路線，將為桃園增添踏青新據點。