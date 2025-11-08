阿里山賞楓必去4景點！360度看雲海、楓紅　再住海拔最高飯店

▲阿里山雲海。（圖／阿里山賓館提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

阿里山不僅櫻花聞名，秋天更是楓紅季節。阿里山森林遊樂區每年楓紅時節約為11月中下旬至12月下旬，本篇就推薦4處賞楓熱點，欣賞雲海與楓紅交織的夢幻畫面，再入住全台海拔最高飯店。

▲小笠原山觀景平台擁360度無死角視野。

▲還能體驗搭小火車。

阿里山森林遊樂區熱門賞楓景點包括小笠原山觀景平台、慈雲寺、沼平車站及對高岳車站等，旅客可搭乘遊園車前往海拔

2488公尺小笠原山平台，在360度無死角視野，同時欣賞楓紅、雲海，甚至遠眺玉山群峰，一次欣賞到楓紅、雲海和森林鐵路的景緻。

而知名生態攝影達人黃源明也表示，小笠原山平台是阿里山最美，也是最遠的六星級秘境，因為距離限制，所以只有願意走路的朋友，才可以欣賞到這裡獨特的美。

▲阿里山賓館客房示意圖。

賞楓之餘，旅客也可入住全台最高海拔的阿里山賓館內，入住房客可以獨享7樓觀景台，在以塔山為背景的磅薄雲海和絢麗夕陽美景中，品嘗阿里山秋冬特色美味佳餚。

同時阿里山賓館也與黃源明合作，推出達人帶路行程，只要在12月5、12日、19日入住指定專案就可參加，同時也推出「日出曙光」，入住此專案即就送祝山線觀日火車票。

▲阿里山英迪格酒店。（圖／業者提供，下同）

▲入住送阿里山森林遊樂區門票與森林鐵路支線車票。

阿里山英迪格也從即日起至11月30日為止推出「無憂住含早晚」住宿加碼專案，凡於官網預訂並入住，即可享受一泊二食的雙人住宿，額外加贈阿里山森林遊樂區門票2張與阿里山森林鐵路支線車票4張，雙人成行每晚未稅價1萬6500元起，並提供免費森林遊樂區定時接駁車。

▲走在步道間享受芬多精洗禮。

旅客可利用森林遊樂區門票走訪山中，搭乘知名森林小火車，遊走在山林間，感受純淨的空氣與靜謐氛圍，並能夠近距離接觸數百甚至千年以上的巨木，如山林巨木、香林神木及光武檜，感受大自然豐沛旺盛的生命力。

在所有步道其中，水山療癒步道更是近年最受遊客歡迎的自然步道之一，全長約1.6公里，沿途可見檜木、蕨類及苔蘚群落，被旅人稱為「會讓人安靜下來的森林」，在此身心盡情舒展弛放，找回最簡單、樸實的生活節奏。