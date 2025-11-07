ITF旅展首日湧入逾6萬人！老爺「銷售破4千萬」奪冠、寒舍居次

▲2025ITF台北國際旅展今（7日）開幕第一天，各家飯店的住宿券與餐券仍是現場搶購重點。（圖／記者彭懷玉攝）



記者彭懷玉／台北報導

2025 ITF台北國際旅展首日人潮曝光，統計至閉展晚間6點，共有63,167人入場，比去年成長8.87%；而各家飯店的住宿券與餐券仍是搶購重點，其中老爺集團首日業績衝破4,000萬元，再度成為業績王，寒舍集團3,000萬元居次，晶華、凱撒、遠東香格里拉也都突破千萬大關。

▲老爺酒店今日現場銷售約4,000萬元，「千萬刷手」首日就現身。（圖／記者彭懷玉攝）



老爺酒店集團

老爺酒店首日現場銷售約4,000萬元，其中「3,400元聯合住宿券」單日賣出2,600萬元，成為最熱賣商品。單筆消費破百萬元的「千萬刷手」也現身，一次掃購3,000張聯合住宿券，亦有十多位消費者單筆消費超過百萬元。業者表示，線上旅展自11月4日開賣以來已突破8,000萬元，線上加現場總銷售突破1.2億元，預計截至11月10日總業績可望達2.3億元。

▲寒舍集團結合旗下台北喜來登、寒舍艾美、礁溪寒沐及寒居酒店共同參展，首日現場業績達3,000萬元。（圖／記者彭懷玉攝）



寒舍集團

寒舍集團結合旗下台北喜來登、寒舍艾美、礁溪寒沐及寒居酒店共同參展，首日現場業績達3,000萬元，加上線上旅展與實體快閃櫃，累計業績已破7,000萬元。現場最高單筆消費1,200萬元，主要購買十二廚自助餐券。「十二廚自助餐券」以10,500客的銷售居首，寒舍艾美探索廚房自助餐券開賣不到一小時即完售。住宿券方面，「礁溪寒沐一泊二食雙人券」與「寒舍聯合住宿券」持續熱賣。

▲晶華酒店現場銷售逾1,000萬元，較去年同期成長5%。（圖／記者彭懷玉攝）



晶華酒店集團

晶華酒店首日累計營收8,540萬元（含線上、快閃與展場），較去年同期94%，其中線上旅展突破4,420萬元，現場銷售逾1,000萬元，較去年同期成長5%。住宿與自助餐券需求熱烈，預期展期及企業採購高峰將推升後續業績。



天成飯店集團

天成飯店集團首次加入新品牌天成逸旅-蝴蝶谷等，一共10個品牌館別進行銷售，開賣不到3小時就有「百萬刷手」現身，最高單筆消費逾300萬元，多數集中於瑞穗天合及天成逸旅-蝴蝶谷聯合住宿券。餐券部分，包括中餐烤鴨券、港點券、自助餐券及牛排雙人套餐5.1折起買氣夯。

▲凱撒飯店連鎖首日業績1,200萬元，與去年持平。（圖／記者彭懷玉攝）



凱撒飯店連鎖

凱撒飯店連鎖首日業績1,200萬元，與去年持平。聯合住宿券、聯合自助餐券及南部飯店獨立住宿券等10款商品中，以聯合自助餐券5,000張及聯合住宿券2,500張最熱賣。現場還安排主廚上菜秀及限量買一送一活動，吸引大量人潮。



遠東香格里拉

遠東香格里拉開展首日已創下1000萬元業績，飯店看好後續周末買氣，預估四天實體展期可衝4,000萬元，加上線上目標2,000萬元，今年旅展總業績可望達6,000萬元，較去年成長約10%。業者說，飯店住宿券最低5,199元起、餐券自57折起，還有主廚伴手禮及健身券等優惠。



台北士林萬麗酒店

台北士林萬麗酒店指出，開展首日銷售成績創下歷年新高，其中以「萬麗軒中餐廳」推出的「招牌窯烤片皮鴨二食券」，一開賣即掀起搶購熱潮，不到10分鐘銷售突破百張；「士林廚房全日自助餐廳」推出的10張套組組合券更在短時間內衝破500張大關（共銷售280組）。受喜愛的「尊貴山景客房住宿券」同樣熱銷。業者看好四天展期表現，預估整體銷售可望突破千萬元。

其餘的尚有：六福700萬、福華200萬、宜蘭綠舞200萬、海霸王1,500萬、JR東日本台北約600萬、圓山飯店1,021萬元。