ITF旅展韓國館機票天天抽！免費韓食教學試吃　幻藍小熊周末登場

▲韓國觀光公社今年在ITF攤位。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台北報導

韓國觀光公社今年在ITF台北國際旅展帶著全新韓流登場，並打造「朴寶劍ZONE」帶你秒飛韓國，體驗追星快感，且每天都抽機票。隨著目前台灣人赴韓旅遊已可使用3種行動支付，也成為今年旅展推廣重點。

▲韓國觀光公社台北支社次長金韓圭。（圖／記者蔡玟君攝）

韓國觀光公社台北支社次長金韓圭表示，隨著赴韓旅遊的台灣人次不斷增加，是否能使用行動支付也越來越受重視。韓國政府為了方便海外旅客在地消費，從2024年1月起陸續開通台灣Pay、全支付和LINE Pay，希望藉由提升台灣人習慣的行動支付方式，刺激旅客在當地的消費力。

▲到韓國玩現在已有三種行動支付可使用。（圖／記者蔡玟君攝）

此外，在本周末舞台演出則有在韓發展的華人團體SEVENTOEIGHT、GENBLUE幻藍小熊分享韓國旅遊魅力，同時以「韓食與韓流」為主題，現場提供一天一場韓食教學及試吃，還有韓國傳統DIY，體驗親手製作韓國特有傳統工藝燈籠，並將精美的手工藝品帶回家。

韓國交通攤位也推出參加活動每日抽不限航點台韓來回機票，四天共抽出四張。大韓航空加碼在11月8、9日的舞台時段 《大韓航空知識挑戰賽》中，共送出2張台韓指定航線機票；真航空則於11月8日於ITF韓國館航空公司攤位完成指定任務後，於四天的參與者中抽出1張「台北－濟州」來回機票。