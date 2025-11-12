ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
前往日本中部山岳地區，親近大自然之旅！

▲▼宣傳,PR,日本旅遊,日本北陸地區,富山縣,岐阜縣。（圖／業者提供）

本篇文章是為富山縣、岐阜縣及長野縣觀光宣傳事業所撰寫。

圖、文／三賢旅行社提供

這次非常榮幸能受邀參加日本中部山岳地區的富山縣、岐阜縣、長野縣的觀光推廣活動，並向各位讀者們介紹日本中部山岳地區！

日本中部山岳地區擁有壯麗山林與寧靜古街，是喜愛自然與文化旅人的絕佳選擇。這次精選四個值得一訪的景點，帶你深入體驗富山縣、岐阜縣、長野縣的獨特魅力。

立山黑部：立山黑部阿爾卑斯山脈路線，是一條連接長野縣與富山縣的知名山岳觀光路線。這條路線的特色在於，旅客可以搭乘多種獨特的交通工具，一邊移動、一邊感受壯麗的自然風光。

從長野縣一側的入口扇澤站出發，途中在黑部平轉乘空中纜車時，會發現隨著海拔高度的變化，山林的楓紅色彩也截然不同。同一天之內，山頂與山腳的景色差異之大，彷彿踏入了兩個完全不同的世界。

特別推薦的是立山黑部最具代表性的景點「御庫裏池（みくりが池）」。這座清澈湛藍的湖泊被群山環抱，景色美得令人屏息，那份震撼與感動，完全無法用照片傳達。請一定要親自前往，用雙眼體會這份壯麗之美。

▲▼宣傳,PR,日本旅遊,日本北陸地區,富山縣,岐阜縣。（圖／業者提供）

https://www.alpen-route.com/tw/

越中八尾諏訪町大道：富山縣的越中八尾保留傳統日式街道，遊客不多，氣氛靜謐。每年舉辦的「風之盆（おわら風の盆）」祭典，以柔美舞蹈和樂曲為特色，氣氛沉穩而優雅，與一般熱鬧的祭典截然不同。石板路與格子戸白牆相映的街景，即使不是在祭典期間，也是一個非常值得造訪的景點。

▲▼宣傳,PR,日本旅遊,日本北陸地區,富山縣,岐阜縣。（圖／業者提供）

https://visit-toyama-japan.com/zh-TW

飛驒古川：位於岐阜的飛驒古川，是個擁有歷史老街的小鎮。街道沿著水渠展開，水質清澈，鯉魚悠游。當地以乾淨水源與稻米釀酒聞名，推薦參加酒造體驗，親自了解日本清酒文化，對愛喝酒的旅人來說更是一大樂趣。

▲▼宣傳,PR,日本旅遊,日本北陸地區,富山縣,岐阜縣。（圖／業者提供）

https://hida.travel/tc

飛驒大鐘乳洞：天氣不好也能安排室內行程！飛驒的大鐘乳洞常年溫度約10～13°C，冬暖夏涼。洞內有不少階梯，適合體力允許者探訪。若走累了可從中途出口離開，外頭還有賣店可稍作休息。

▲▼宣傳,PR,日本旅遊,日本北陸地區,富山縣,岐阜縣。（圖／業者提供）

https://www.syonyudo.com/cn/

中部山岳地區自然資源豐富，山林、老街與文化兼具。無論你是熱愛戶外、喜歡探索，或只是想暫時遠離都市喧囂，都能在這裡找到讓心靈放鬆的角落。下一趟旅行，不妨來北陸走一趟，讓大自然療癒身心吧！

