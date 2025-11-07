匯率+機位雙利多！旅遊業：今年團費便宜2成、美國團近20年最低

▲2025ITF台北國際旅展今起開跑。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台北報導

ITF台北國際旅展從今（7日）起登場，旅行社紛紛祭出短、長程線團體優惠。業者表示，受到關稅、機位供給充足影響，今年不管是短線還是長程線，團體商品價格是去年同期的8折，部份路線如韓國團體價格更達7折。也有業者指出，美加團體商品是近10年至20年最便宜。

▲可樂旅遊發言人李季柏。（圖／記者蔡玟君攝）

可樂旅遊發言人李季柏表示，今年從第三季開始，業者就可明顯感受到機位供應超過需求，各航線的機位供應已幾乎全面恢復，且未來機位供應量預計會越來越多，也直接影響到團體價格。舉例來說，今年第三季團費是史上最便宜的第三季，而這種趨勢預計將持續至第四季，甚至延續到明年寒假。

從團費來看，今年許多商品價格至少為去年的8折，而韓國由於機位供應過於充足，價格幾乎是去年同期的7折價，加上普發1萬政策帶動，可樂旅遊也推出韓國團體行程最低7900元就能出發的商品。

長程線方面，傳統較昂貴的歐洲線路也出現了罕見的甜頭，如義大利10天約5萬7900元，德瑞加上鐵力士山行程，過去行程中包含瑞士，團體價格就會較高，但今年也出現只需6萬7900元的價格就能出發。

李季柏表示，當市場瀰漫著經濟不穩定的氣氛，如果產品不具備高性價比，消費者可能不會停留購買，因此可樂旅遊接下來也會朝向發展不同客群都能負擔的旅遊商品，以及加入永續、特色主題（如F1賽車、滑雪行程）行程包裝，滿足不同客群需求。

▲世邦旅遊總經理呂汶中。（圖／記者蔡玟君攝）

今年台美航點增加，也帶動赴美團體商品銷售。世邦旅遊總經理呂汶中直言，今年受到機位供給大幅增加、匯率影響，帶動團費調降「寒假團體更當淡季銷售」，8天團費落在5萬多至6萬多，10天行程約9萬多就有，整體團費比去年同期少了1萬至2萬元，可說是近10年至20年最低價。

而對於近期政府「普發1萬」政策是否會帶動買氣，呂汶中樂觀認為會有幫助，台灣人愛出國玩，在團費已調降又有普發1萬補助帶動，讓旅客覺得CP值更高，預估今年買氣可漲2至4成。

▲鳳凰旅遊發言人卞傑民。（圖／記者蔡玟君攝）

鳳凰旅遊發言人卞傑民則分析，今年第四季到明年寒假前會有一段傳統淡季，站在業者角度為了衝刺業績，在價格上會做出讓利、推出年終回饋價。

例如今年旅展鳳凰旅遊在主力的歐洲線就推出第二人減6000至1萬不等，還有限時下殺年度回饋團，例如義大利、奧捷、葡萄牙10天等限定團下殺1萬元，荷蘭、比利時玩8天6萬4999元等，提升產品競爭力。

展望明年，鳳凰旅遊仍會持續聚焦六星級「寰宇河輪」包船，規劃明年4月10日萊茵河包船行程，讓旅客搭上2025年新加入的「S.S. Elisabeth 伊莉莎白號」，來場萊茵河巡禮，包括走訪法國最美小鎮，還能到荷蘭庫肯霍夫花園欣賞鬱金香；7月則可搭上「S.S. Catherine凱薩琳號」開啟一段法國隆河之旅，走訪世界遺產古城、酒鄉，以及前往普羅旺斯欣賞夢幻薰衣草田。

近年備受歡迎的極地旅遊也是鳳凰旅遊特色主題產品，業者持續與龐洛郵輪合作，規劃南極17天、19天商品，在探險員的帶領下完成此生必訪的夢想清單。