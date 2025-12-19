葉菊蘭帶領圓山飯店華麗轉身　氣味美學到服務革新獲利創新高

▲葉菊蘭引領圓山風華再現 重塑國家飯店榮耀。(採訪撰稿／記者曾雅玲；攝影剪輯／記者姜國輝)

▲圓山飯店董事長葉菊蘭上任後展開高雅革新。

◎採訪：曾雅玲、楊智雯

◎攝影：徐文彬

文／楊智雯

擁有「宮廷式美學」之稱的圓山大飯店，在董事長葉菊蘭上任後展開高雅革新，這位橫跨交通、觀光、文化等領域的傳奇女性，用她獨有的美學敏銳度與執行力，短短一年來，讓這座有歷史的地標重新發光，如今的圓山飯店，不只是觀光客口中的古典飯店，而是蛻變為實至名歸代表國家門面的國家級飯店！

葉菊蘭坦言，去年8月接任後，看到飯店長年財務與老化問題，「圓山飯店一直處於虧損，直到前任林育生董事長才靠著開放密道參觀開始賺錢，但圓山的價格長期處於市場後段班，平均房價遠低於台北其他五星級飯店，最低時甚至只有對手的三分之一，顯示消費者對圓山的評價也是後段班」，她提到當時圓山飯店的旅客結構以國旅團體為主，整體呈現傳統的氣息，「要重新擦亮招牌，就得從『氣味』開始」。

▲圓山飯店董事長葉菊蘭找來旅居台灣的著名法國花藝師Claude Cossec，特別設計四季不同氛圍的花藝。

從氣味開始變「賓至如歸」

為了改變旅客對圓山的第一印象，葉菊蘭從「五感」出發，重新打造空間體驗。她找來日本調香師，為飯店量身打造帶有「木質調、花香調」的專屬香味，圓山的味道要能讓人一走進來就記得那股氣息，「氣味改造」成功讓旅客的第一印象從傳統轉為高雅。



同時，大廳也進行了動線與氛圍調整，從疫情期間以來，大廳一度成為登山客與參觀密道的旅行團集合點、人潮眾多，她把參觀密道的集合地點改到地下一樓，並要求團隊重新規劃販售空間及動線，改以典雅花卉藝術取代，邀請法國花藝團隊設計以四季為主題的展示，以席慕容《一棵開花的樹》為靈感，象徵「在最美的時節與台灣相遇」的概念，像現在秋天是台灣欒樹花藝，融合文化敘事讓空間自己說故事，現在成了旅客都會駐足的拍照打卡點。

網速、廁所、地毯全翻新 回到五星級應有水準

葉菊蘭形容，過去圓山飯店的硬體問題多，因此，上任後立即編列預算，與中華電信合作全面升級網路與電話系統，同時改善廁所動線與男女間數比例，並規劃更新客房與公共空間地毯，「現在客人不只是住進歷史中，也能住得很舒適。」

▲「覓到by吧沐」酒吧近期爆紅，葉菊蘭董事長提到空間設計與特色調酒是受歡迎的主因。

營收破21億、國際客回流 年輕人也愛上圓山

圓山因長年財務問題而少有投資、提升，資歷豐富、廣告行銷背景出身的葉菊蘭，接任後展現十足魄力進行改革，在數字上也開花結果，2024年圓山飯店營收20億元，2025年突破新台幣21億元，且獲利比去年還高，住房率從69%提升至73%，國際旅客占比達53%，其中以日本、韓國、美國與東南亞旅客為主，葉菊蘭笑說：「過去歐美旅客會因為吵雜而卻步，如今他們都逐漸回來了」。



除了國際客回流，圓山也成功吸引年輕世代目光，圓山大飯店攜手亞洲50大國際知名酒吧「Bar Mood Taipei吧沐」，共同聯名打造全新的「覓到by吧沐」酒吧，推出「台灣在地調酒」，用金門高粱、竹葉青、紹興酒調出屬於台灣的風味，不但酒吧營收倍增，也讓年輕人重新愛上這棟地標，其中，「Taiwan Vibes」以58度金門高粱為基底，融合茉莉綠茶、芭樂與檸檬果香，平衡剛烈與柔和，展現濃厚的台灣風土韻味；而為海洋委員會特別設計的「海洋系列」則以深色蘭姆與泥煤威士忌為主軸，結合炭烤烏龍與黑醋栗香氣，杯緣點綴鱈魚香絲，營造出如海風般鹹香的層次口感。



● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▲「覓到by吧沐」酒吧推出「台灣在地調酒」，用金門高粱、竹葉青、紹興酒調出屬於台灣的風味。

圓山夜景＋宵夜＝獨一無二

董事長葉菊蘭觀察到，台北少有兼具景觀與高質感的宵夜場所，因此在金龍餐廳推出「宵夜場」，讓旅客俯瞰台北夜景的同時享受粵菜、台式料理、滷味與調酒的多元組合，「圓山有月光、有台北夜景、還有超方便的停車空間，這樣的宵夜場全台北只有一個」，這個新方案讓夜晚的圓山成為充滿文化氛圍的夜生活據點。

▲葉菊蘭董事長的目標是將圓山飯店打造成最有格調、最能代表台灣的國家級飯店！

員工訓練元年，找回「榮譽感」

圓山飯店擁有超過700名員工，如何讓這支團隊找回榮譽感是葉菊蘭最重視的挑戰，她將2025年訂為「人員訓練元年」，不論基層或主管，全員必須重新受訓，包括儀態、接待語氣、服裝儀容及數位工具使用，現在每位員工都要能使用AI系統、數位點菜與優化會員管理，金龍廳已導入QR code點餐系統，讓服務流程更有效率，也提升國際旅客體驗。

打造圓山為最有格調的國家飯店 再現風華

除了服務升級，圓山邁向永續，飯店與台電合作更新節能系統，每月節省能源支出，並提前為2050淨零碳排布局，葉菊蘭說，她的目標不是讓圓山變成最現代化的飯店，而是「最有格調、最能代表台灣的飯店，台灣味是溫暖的心、真誠的態度，代表我們願意傾盡全力把事情做到最好。」她對自己的期許是「既然接了這份工作，就要有決心、有意義地去完成，並為圓山未來的團隊留下好的基礎與改變。」這場全面性的變革，核心在於找回所有同仁的「榮譽感」與「使命感」，共同重塑圓山飯店的風華！