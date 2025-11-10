莎倫娜號全新風格體驗　第三人最低0元起超划算

文／七逗旅遊網 圖／歌詩達郵輪

歌詩達郵輪莎倫娜號斥資10億新台幣完成華麗蛻變，船上設施與服務煥然一新。現在預約2026年航程，第三人最低只要0元起；用比往年更甜的價格，享受重磅裝潢後的郵輪假期，CP值爆高！

2026年莎倫娜號將於3–4月及暑假期間，以台灣為母港，繼續提供4天～6天行程前往日本的沖繩、石垣島、宮古島及九州地區的佐世保、鹿兒島；尤其4/1出發的追樱主題航次，巧遇清明四天連假，前往佐世保及韓國麗水，一趟走訪日韓賞花，不怕訂不到機位或住房，是出國追櫻的絕佳選擇。

值得推薦的航程，還有3/28、4/6基隆出發的沖繩＋宮古島自主遊5天，以及4/13基隆出發的佐世保＋鹿兒島自主遊6天，現在預約都可直接享有「第三人0元」的驚喜優惠，無論親子遊、三代同行、好友結伴、員工／獎勵旅遊，都能玩得輕鬆又開心。

歷經重裝優化後，莎倫娜號的艙房、餐廳、中央大堂及娛樂設施，以煥新姿態亮相。藍、白色的艙房，呼應海洋意象，取代原本偏暖色系的舊設計；全面升級的尊享套房，風格更現代、線條更簡潔，衛浴設備改為玻璃拉門，牆面磁磚也翻新，大幅提升明亮、乾淨及舒適感。

莎倫娜號以正宗義式與亞洲靈感，提供多元化美食，煥新後的用餐空間更舒適。免費的主餐廳「瑟瑞斯餐廳」及「發維斯塔餐廳」搖身成為現代休閒風格。其他特色付費餐廳亮點包括：必吃的正統手工義式薄餅屋、壽司吧，以及船隊招牌Archipelago餐廳。Archipelago由三位米其林星級主廚聯手策劃，以航線目的地食材打造全新菜單，並融入環保永續理念，讓你如同在海洋懷抱的氛圍中用餐。

莎倫娜號採用恆久建築風格、鮮明色調、幾何圖案與互動燈光，塑造當代空間美感。中央迎賓大廳「萬神殿」挑高十層，延續神話主題，天幕懸掛發光3D 列印雲朵裝置，搭配光影音效，打造沉浸式的古希臘意象，帶來極致視聽體驗。可容納逾300人的阿波羅大酒吧，全面更新扶手椅、沙發及地毯，格局更現代舒適。泳池區則以簡潔俐落的色彩點綴，配合玻璃天幕引入日光，無論日夜，都是享受派對與清新感受的好去處。

★推薦行程：

【2026歌詩達郵輪莎倫娜號 三~四月＋暑假航次】

第三人最低0元起！超值日韓行程4／5／6天

《基隆出發》

●4天3夜

• 4/10、4/21｜沖繩 自主遊4天

• 4/18｜沖繩＋石垣島 自主遊4天

●5天4夜

• 3/28、4/6｜沖繩＋宮古島 自主遊5天

• 7/11｜沖繩＋宮古島 自主遊5天

• 7/29｜沖繩＋石垣島 自主遊5天

• 8/19｜沖繩＋石垣島 自主遊5天

●6天5夜

• 4/1｜佐世保＋麗水 自主遊6天（日韓追櫻）

• 4/13｜佐世保＋鹿兒島 自主遊6天（日本九州）

• 7/21｜福岡＋釜山 自主遊6天

• 8/11｜佐世保＋麗水 自主遊6天

《高雄出發》

●5天4夜

• 7/2｜沖繩＋宮古島 自主遊5天

• 7/6｜沖繩＋石垣島 自主遊5天

