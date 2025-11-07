7家手搖飲優惠懶人包　麻古買1送1、迷客夏免費加料

▲7家手搖飲優惠一次看。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

開心迎周末，7家手搖飲最新限時優惠來了，包括麻古茶坊、春芳號可享指定飲品買1送1，迷客夏、50嵐則開放免費加料，手搖控小確幸一次看。

▲麻古茶坊橙香紅萱買1送1。（圖／麻古茶坊提供）

●麻古茶坊

麻古茶坊即日起至11月11日祭出「大杯橙香紅萱買1送1」優惠，且每組加碼送雙杯保冷袋1個，送完為止，須使用外送平台Uber Eats才可享優惠。

全門市長期優惠則有「免費加料」優惠，只要購買濃醇或鮮奶系列指定飲品即可享免費加料，波波、波霸、雙Q果、椰果、綠茶凍、仙草凍、波波條共7種人氣配料任選，提醒濃醇系列不含阿華田及玫瑰奶茶、鮮奶系列不含阿華田拿鐵及玫瑰紅茶拿鐵，含有配料名稱的飲品亦不包含在內。

●CoCo

CoCo今日推出「大杯冬韻擂焙珍奶第2杯9元」，2杯特價79元，限使用都可訂線上點餐享優惠，數量有限、售完為止。

●先喝道

先喝道全門市今日有「蜜桃風味水果茶2杯99元」優惠，每人限購2組。

●迷客夏

迷客夏全門市至11月10日前祭出「免費加料」優惠，凡購買桂香原片青、桂香輕蕎麥、娜杯桂香拿鐵共3款飲品即可免費加桂香粉粿1份。

●春芳號

春芳號即日起至11月11日「百香芭樂買1送1」，LINE會員限定，每人限購2組；線上點單則可享「外送買8送1」。

●可不可熟成紅茶

可不可熟成紅茶至11月18日前「指定飲品買1送1」，凡購買半熟烏龍冷露即送輕纖穀奈茶，數量有限、送完為止，使用外送平台Uber Eats即享優惠。

全門市至11月16日前則推「大杯半熟烏龍系列第2杯6折」優惠，品項有半熟烏龍、半熟烏龍厚乳、半熟烏龍冷露，飲品開放任選並以價低者為優惠品項。

●50嵐

50嵐全門市可享「飲品買5送1」優惠以及「免費加料」活動，可享波霸、珍珠或椰果等配料任選免費加。