晶華「栢麗廳」下殺71折　ITF台北旅展Buffet優惠餐券懶人包

▲栢麗廳旅展餐券最低71折。（圖／晶華提供）

記者黃士原／台北報導

ITF台北國際旅展今日登場，除了機票住宿之外，飯店的優惠餐券也是民眾搶購焦點，像是高人氣的栢麗廳最低下殺71折，而台北喜來登的十二廚、台北寒舍艾美的探索廚房，最低分別是73折、65折。以下整理各家Buffet餐券促銷方案供大家參考。

晶華酒店

●栢麗廳平日午餐四人優惠券原價6,952元，特價4,999元，約71折。

●栢麗廳平日下午茶雙人優惠券原價2,376元，特價1,799元，約75折。

●栢麗廳假日下午晚餐雙人優惠券原價4,576元，特價3,999元，約87折。

●泰市場平日午餐雙人券原價3,036元，特價2,399元，約79折。

●泰市場平日午餐四人券原價6,072元，特價4,399元，約72折。

台北喜來登

●十二廚平日自助午餐券（每組4張）原價6,556元，特價5,000元，約76折。

●十二廚平日自助晚餐券（每組4張）原價6,996元，特價5,800元，約83折。

●十二廚假日自助午餐券（每組4張）原價8,756元，特價7,200元，約82折。

●十二廚平日下午茶券（每組4張）原價4,356元，特價3,200元，約73折。

●十二廚假日下午茶券（每組4張）原價5,676元，特價4,400元，約78折。

●「寒舍25．十二廚自助餐券組」19張2萬5,000元（79折），加贈單人25折券4張。

▲探索廚房。（圖／記者黃士原攝）

台北寒舍艾美酒店

●探索廚房平日自助餐券（每組4張）原價10,472元，特價7,600元，約73折。

●探索廚房假日自助餐券（每組4張）原價11,352元，特價8,600元，約76折。

●探索廚房平日下午茶券（每組4張）原價6,116元，特價4,000元，約65折。

●探索廚房假日下午茶券（每組4張）原價6,996元，特價5,000元，約71折。

●寒舍25・探索廚房自助餐券組（每組14張）原價34,056元，特價25,000元，約73折。加贈單人25折券4張。

礁溪寒沐酒店

●MU TABLE平日單人自助午餐券（每組1張）原價968元，特價760元，約79折。

●MU TABLE平日單人自助晚餐券（每組1張）原價1,518元，特價1,280元，約84折。

●MU TABLE假日單人自助午餐券（每組1張）原價1,188元，特價980元，約82折。

●MU TABLE假日單人自助晚餐券（每組1張）原價1,738元，特價1,480元，約85折。

●MU TABLE平日單人自助午餐+會館使用券（每組1張）原價1,608元，特價1,080元，約67折。

●MU TABLE平日單人自助晚餐+會館使用券（每組1張）原價2,158元，特價1,580元，約73折。

●MU TABLE假日單人自助午餐+會館使用券（每組1張）原價1,928元，特價1,280元，約66折。

●MU TABLE假日單人自助晚餐+會館使用券（每組1張）原價2,478元，特價1,780元，約72折。

▲凱菲屋。（圖／台北君悅酒店提供）

台北君悅酒店

●「凱菲屋、彩日本料理」雙自助餐通用平日午餐雙人券，每張2,800元、76折。

●凱菲屋平日午、晚餐單人買3送1套券，每套5,199元，約66折。

●凱菲屋平日下午茶單人買3送1套券，每套3,195元，約62折。

台北六福萬怡酒店

●敘日全日餐廳平日午/晚餐套券組（9+1/組）買九張送一張，原價16,280元，特價11,700元，約72折。

●敘日全日餐廳平日雙人午/晚餐券原價3,256元，特價2,599元，約8折

●台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳下午茶套券（10張組），原價10,780元，特價8,500元，約79折。

新竹喜來登大飯店

●盛宴自助餐廳/大廳咖啡吧餐飲雙饗通行券，單張優惠700元，10張優惠6,500，約75折。

●盛宴自助餐廳平日單人午晚餐券，原價1,529/張，單張優惠1,200元，10張優惠11,000，約75折。

台北美福大飯店

●彩匯下午茶單人券原價1,320元，特價980元，約74折。

●彩匯下午茶四人同行券原價5,280元，特價3,640元，約69折。

●彩匯下午茶【套券】單人券10張原價13,200元，特價9,300元，約7折。

●彩匯平日午餐四人同行券原價7,040元，特價5,280元，約75折。

●彩匯平日午餐【套券】單人券5張原價8,800元，特價6,900元，約78折。

●彩匯平日午餐【套券】單人券10張原價17,600元，特價13,500元，約77折。

●彩匯平日晚餐四人同行券原價8,360元，特價6,250元，約75折。

●彩匯平日晚餐【套券】單人券5張原價10,450元，特價8,250元，約79折。

●彩匯平日晚餐【套券】單人券10張原價20,900元，特價16,000元，約77折。

台北遠東香格里拉

●遠東Café自助餐廳《週一至週五自助午餐或晚餐》1客原價1,848元，特價1,430元，約77折。

●遠東Café自助餐廳《週一至週五自助午餐或晚餐》2客原價3,696元，特價2,780元，約75折。

●遠東Café自助餐廳《週一至週五自助午餐或晚餐》10客組原價18,480元，特價13,550元，約73折。

●遠東Café自助餐廳《週六至週日自助下午茶》1客原價1,408元，特價1,080元，約77折。

●遠東Café自助餐廳《週六至週日自助下午茶》2客原價2,816元，特價2,100元，約75折。

●遠東Café自助餐廳《週六至週日自助下午茶》10客組原價14,080元，特價9,880元，約7折。

50樓Café自助餐廳

●50樓Café自助餐廳《週一至週五自助午餐或晚餐》1客原價1,319元，特價1,020元，約77折。

●50樓Café自助餐廳《週一至週五自助午餐或晚餐》4客原價5,276元，特價4,020元，約76折。

●50樓Café自助餐廳《週一至週五自助午餐或晚餐》10客原價13,189元，特價9,890元，約75折。

▲台北萬豪花園廚房自助餐廳旅展餐券最低67折。（圖／台北萬豪提供）

台北萬豪酒店

●Garden Kitchen平日下午茶自助美饌單人券（周三至周五）900元/張，約76折。

●Garden Kitchen平日下午茶自助美饌單人券6張套券（周三至周五）5,100元/套，平均每張850元，約72折。

●Garden Kitchen平日午間自助美饌單人券（周一至周五）999元/張，約7折。

●Garden Kitchen平日午間自助美饌單人券6張套券（周一至周五）5,700元/套，平均每張950元，約67折。

高雄萬豪酒店

●豪享自助餐廳平日午晚餐券買10送2，約83折。

●京享蔬食百匯餐廳平日餐券買10送2。

國泰飯店觀光事業

●台北國泰萬怡酒店MJ Kitchen祭出「平日自助午餐單人券」每張999元（65折）。

●桃園館Cozzi Market逸‧市集自助餐券最低955元（61折）。

●高雄中山館Cozzi THE Roof「單人午晚餐通用餐券組」五張2,650元（86折）。

台北圓山大飯店

●松鶴餐廳「平日自助午晚餐券」單人券每本100張，優惠價109,900元，約71折。

●松鶴餐廳「平日自助下午茶券」單人券每本100張，優惠價71,400元，約7.2折。

●松鶴餐廳雙人與四人券「買十送一」。

▲鉑麗安全日餐廳旅展餐券最低68折。（圖／JR東日本大飯店台北提供）

JR東日本大飯店台北

●Brilliant鉑麗安全日餐廳平日午晚餐券，1,150元/張，約71折。

●Brilliant鉑麗安全日餐廳平日午晚餐券（10張套組），11,000元/組，每張平均1,100元，約68折。

●Brilliant鉑麗安全日餐廳假日午晚餐券，1,450元/張，約78折。

●Brilliant鉑麗安全日餐廳假日午晚餐券（10張套組），13,500元/組，每張平均1,350元，約73折

●Brilliant鉑麗安全日餐廳假日下午茶券，800元/張，約74折。

●Brilliant鉑麗安全日餐廳假日下午茶券（10張套組），7,500元/組，每張平均750元，約7折。

台北士林萬麗酒店

●士林廚房平日午晚餐自助餐券1,250元／張，約68折。

●士林廚房平日午晚餐自助餐券套組【每組10張】11,500元。

●士林廚房平假日午晚餐自助餐券1,480元，約72折。

●士林廚房平假日午晚餐自助餐二人券2,800元，約68折。

●士林廚房平假日午晚餐自助餐券套組【每組6張】8,100元，約65折。

●士林廚房平日午晚餐自助餐券1,099元，約59折，快閃限量100張。

台北花園大酒店

●饗聚廚房自助餐平日自助午/晚餐或假日下午茶套券3900元（5張），約79折。

長榮鳳凰酒店（礁溪）

●桂冠自助餐廳平日早午餐原價968元，優惠價768元，平日晚餐原價1,298元，優惠價998元，再加碼「買十送一」的超值方案，平均單價698元起，約72折。

凱撒飯店連鎖集團

●聯合自助餐券每張850元，買10張送1張，買50張直接加碼送10張，每人最低709元起，適用於台北凱撒Checkers、台北凱達百宴及台北新板希爾頓悅市集3大人氣自助餐廳，以及板橋凱撒蓮花餐廳南洋料理單點吃到飽。