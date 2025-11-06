屏東聖誕村11/28登場！賞「舞動精靈」燈景　周末假日夢幻飄雪

▲2025屏東聖誕節主燈之一「聖誕派對」。（圖／翻攝自活動官網，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

「2025屏東聖誕節」將於11月28日至2026年1月4日為止，在屏東公園與周邊街區浪漫登場。今年以聖誕村為主題，從屏東公園至屏東火車站打造14組繽紛燈飾，還有3棵不同的聖誕樹等待民眾來收集，打造成南台灣最美的童話世界。

今年屏東聖誕節主燈區位於屏東公園，聖誕樹以「聖誕派對」為名，結合「星光聖誕樹」、「聖誕列車」、「雪橇巡禮」三層設計，每天傍晚6點起每30分鐘上演一場3分鐘的燈光秀。

▲極光之心聖誕樹。

▲「星願聖誕樹」則坐落在屏東車站前。

而「極光之心」則以高達10公尺的聖誕樹與星光穹頂打造浪漫銀河景象；「星願聖誕樹」則坐落在屏東車站前，會隨音樂節奏變換色彩並旋轉舞動，每15分鐘展演一次。此外，還有「舞動精靈」、「聖誕大道」等裝置燈景輪番登場，節奏明快，讓人每一步都有驚喜。

▲除了聖誕樹外，也有其他燈飾，如上圖為北國雪屋。

▲燈飾之一「精靈之塔」。

最受矚目的「飄雪活動」也夢幻回歸！地點位於屏東公園耶林大道，每周六、日及國定假日傍晚6點至晚上10點，每整點定時降雪，漫天雪花搭配燈光與音樂交織出的場景，使整座公園化身浪漫雪國小鎮。

▲▼2025屏東聖誕節還有許多特色燈飾，打造成浪漫童話世界。

除了璀璨燈景外，活動期間還有一系列精彩活動。如開幕首個週末將在中華路舉辦「中華一條街市集」，12月20、21日則有「聖誕市集村」登場。每周六、日及國定假日傍晚6點起，園區內更有「歡樂遊行派對」，聖誕老人與可愛夥伴將現身發送驚喜小禮，在屏東公園青少年中心也設置免費聖誕拍貼機，照片每日限量，成為年輕族群必拍亮點。