泰國4城市入選《富比世》海外長居榜　清邁吸3萬外籍客退休慢活

▲清邁位於素帖山上的「雙龍寺」。（示意圖／記者彭懷玉攝）



記者彭懷玉／綜合報導

全球知名商業與生活媒體《富比世》（Forbes）近日公布「2025年度海外長居／退休目的地」榜單，泰國再度成為焦點。清邁、曼谷、普吉島與蘇梅島四大城市齊名入選，展現泰國在生活品質、醫療水準、治安、氣候條件與居民友善度等多項評比中全面領先，也再次印證這個微笑國度的宜居魅力。

▲清邁夜市。（示意圖／記者彭懷玉攝）



其中，清邁以濃厚的藝術氣息、自然景致與從容步調脫穎而出，被譽為「最具靈魂的慢活之城」。這座被群山環抱的泰北古城，是僅次於曼谷的第二大城市，卻保留著獨特的古城風貌與村落節奏，在現代便利與悠然生活之間取得完美平衡。

清邁擁有完善的基礎設施，國際機場、醫療院所、知名大學與大型購物中心一應俱全，成為長居旅人與遠距工作者心中的理想落腳地。對熱愛戶外活動的人而言，清邁更是一座天然的遊樂場，從輕鬆的林間漫步到高難度山徑健行，都能找到與自然共處的節奏。

除了山林與古寺的靜謐，清邁豐富的手作工藝與深厚佛教底蘊，也讓旅居生活多了一份心靈層次的修行意味。目前，估計已有超過3萬名外籍旅人選擇在此長居或退休，受惠於泰國政府對長居簽證與外籍居留政策的彈性規劃，相較其他國際城市，生活成本仍維持在合理範圍內，讓人得以同時享受舒適、文化與現代便利。

▲蘭納遺產文化與建築之旅。（圖／業者提供，下同）



不同社區也展現獨特風貌。尼曼區（Nimmanhaemin）以創意與時尚著稱，集結咖啡館、共享工作空間與設計旅店，是數位遊牧族與年輕旅居者的聚集地；湄夏區（Mae Hia）則以靜謐環境與優質學區聞名，適合家庭長住與身心療癒者的歸所。

▲清邁美平洲際酒店（InterContinental Chiang Mai The Mae Ping）鄰近古城。



另外，華欣距離曼谷車程約3到4小時，生活便利且擁有成熟的外籍社群，悠閒氛圍中仍保有完善都市機能，適合喜愛平衡慢活與便利的退休族。蘇梅島素則有「泰國灣明珠」之稱，以迷人海灘、美食佳餚和親民住宿吸引自然愛好者，提供放鬆的度假生活體驗。普吉島則是世界級旅遊勝地，現代化基礎建設、先進醫療資源及多元外籍社群，適合退休族養老。

而近日因詩麗吉王太后辭世，「2025年湄南河之光（Vijit Chao Phraya Thailand 2025）」 調整為11月9日至12月23日舉辦，活動地點位於曼谷湄南河兩岸。整體概念以「暹羅之光—大地之母」為主題，將以無人機燈光秀取代煙火表演，以光影傳達敬意與追思。

泰觀局表示，燈光設計與色調將調整為柔和風格，而跨年夜特別設有「國之之光」點燭儀式，向王太后殿下致敬。