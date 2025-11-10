換一種方式看富士山　GLAMPING VILLAGE富士河口湖豪華露營讓身心完全放鬆

▲「GLAMPING VILLAGE 富士河口湖」鄰近河口湖駛，可預約接駁車接送，自駕也只需15分鐘即可抵達園區。

圖、文／GLAMPING VILLAGE 富士河口湖提供

豪華露營（Glamping）已成為新形態旅遊形式，介於五星級飯店與野營之間，讓旅人可以在蟲鳴鳥叫中享受大自然帶來的身心療癒，也能同時保有高端的住宿品質。位於日本富士山腳下的「GLAMPING VILLAGE 富士河口湖」就讓你換一種方式看富士山，打造令人嚮往的「山林度假新體驗」。

以自然為景，從「住飯店」到「住進風景裡」

躺在飯店的床上看富士山日出，一直是旅人嚮往的夢幻時刻，而在「GLAMPING VILLAGE 富士河口湖」更是隨時抬頭可見的美景。園區共有4種房型選擇，Suite Villa套房別墅「直面」富士山，可欣賞富士山的晨昏之美，其餘3種房型包括Deluxe Villa豪華別墅、森林花園及大自然圓頂帳篷，都有綠意扶疏的景致，漫步在園區內也能將富士山盡收眼底。

▲中文訂房網介紹套房別墅的露天風呂可欣賞富士山景。

▲園區內停車場就能看到壯麗的富士山。

園區內設有數十座別墅和獨立帳篷，每間客房保有一定的距離維持私密隱蔽性，別墅房型有寬敞的觀景露台、客餐廳、寢室、露天風呂和三溫暖，圓頂帳篷房型則配備有冷暖氣與豪華床鋪，走出帳篷有緊連的餐廳和衛浴區，提供全套的餐廚設備及私人風呂，讓旅客「不必搭帳篷也能享受露營樂趣」的全包式體驗。

▲森林花園圓頂帳篷內舒適的床鋪和浪漫佈置。

▲森林花園圓頂帳篷的衛浴區寬敞明亮。

豪華露營實現不喧囂、不匆忙的旅行節奏

對於懶得規劃行程的人來說，整日待在園區發呆放鬆很悠閒，或可參加園區代為安排的獨木舟、滑翔傘、騎馬、越野沙灘車或包船遊湖等戶外活動，所有行程可在線上訂房時一起預定，線上訂房網站可切換繁中/英文/日文介面簡單易懂，各項方案有詳盡介紹，輕鬆就能完成預定（https://en.nature-glamping.com/）。櫃台服務人員的英文溝通能力佳，不擔心雞同鴨講，房內各種備品齊全，若是續住二天，包括毛巾、廚房紙巾、菜瓜布、蚊香等也一次備齊雙日份，盡量不打擾住客私人時間，真的很貼心。

「GLAMPING VILLAGE 富士河口湖」也提供一泊二食的方案，晚餐是豪華露營BBQ，早餐是古巴三明治，值得一提的是，每日16:00～20:00在林間酒吧區還提供無限暢飲的啤酒、山梨紅白葡萄酒、梅酒和清酒，搭配BBQ烤肉絕對是台灣旅人的心頭好！

▲豪華BBQ晚餐包括14天熟成甲州牛沙朗、西班牙橄欖油蒜味甲州地雞、烤時令蔬菜等豐盛菜色。

▲早餐DIY製作古巴三明治，內含手撕豬肉、酸黃瓜、酸菜等，另有沙拉、優格、牛奶等，營養又美味。

▲餐廚區設備齊全，自行採買食材烹煮也OK。

▲林間酒吧備有免費暢飲的酒類及冰品。

全中文介面蒐錄日本各地人氣豪華露營，即刻預定美好旅程

除了令人心動的「GLAMPING VILLAGE 富士河口湖」，ResortGlamping精選全日本各地超過200間豪華露營與度假住宿設施，部分預訂網站有提供繁體中文頁面，無需擔心語言問題，從預定到入住都是完美的體驗。想要重新找回生活節奏，就從大自然中尋求身心靈愉悅的平衡，歡慶雙11，即日起至2025/11/16（日）上官網預定，輸入優惠券代碼：1111SALE，享11%住宿優惠，即刻上網預定你的日本豪華露營之旅吧！

預約平台：https://zh-tw.resort-glamping.com/

▲夜晚的森林花園圓頂帳篷，燃上篝火氛圍感瞬間拉滿。