撈王新北首店11/7開幕　宏匯廣場5家新餐廳一次看

▲撈王首度進軍新北市。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

位於新莊地區的宏匯廣場，近期引進多家美食餐廳，11月一口氣開出5家，分別是撈王、牛喜、炒湘湘、PRESERVE與大戶屋，其中前3家都是新北首店。

▲撈王招牌鍋底「粵式胡椒豬肚雞煲」。（圖／記者黃士原攝）

撈王（新北首店，11/7開幕）

以長時間慢火熬煮的濃醇湯底聞名，招牌鍋底「粵式胡椒豬肚雞煲」，又有豬肚包母雞、豬肚包雞稱呼，選用豬肚、南風肉、金華火腿，搭配辛香海南白胡椒，經過慢火熬煮後，豬肚彈牙、雞肉軟嫩，湯頭濃郁甘醇，標準吃法是先喝湯、再放菌類，接著是加入肉品，蔬菜則是最後加入。

歡慶開幕，11月7日至11月9日，4人以上同行用餐享整單88折及果汁1壺（桌）、現場掃碼再領板腱牛（半份）買一送一券。

▲牛喜壽喜燒。（圖／豊漁餐飲集團提供）



牛喜（新北首店，11/6開幕）

牛喜是豊漁餐飲集團旗下品牌之一，主打關西風壽喜燒，先將日本黑毛和牛以鐵板煎烤，再撒上白砂糖，並且以特製醬油調味。針對不吃牛的客人，則可以選用水炊鍋，其湯底是由煸香過的雞架骨、雞皮，再與台灣花東的生米一起熬煮，濃郁卻不油，可搭配特製酸橘醬油，讓風味更加豐富。以上套餐368元起。

牛喜單點品項中，品牌特別推薦限量供應的手工雞肉丸，搭配酸橘醬油、柚子胡椒帶出爽口的層次。

▲阿緯「炒湘湘」插旗宏匯廣場。（圖／緯豆集團提供）

炒湘湘（新北首店，11/7開幕）

炒湘湘是緯豆集團旗下中式熱炒品牌，以湘菜搶攻台灣人愛吃辣的食辣市場，像是明星菜「18秒爆炒鮮牛肉」主打新鮮現點現炒，提供3部位牛肉供消費者依預算和口感來選擇，「嚴選極上鮮牛肉」選用口感紮實的牛肩胛部位；擁有完美油花的「日本A5和牛前胸」，肉質柔軟鮮甜。

慶祝宏匯店新開幕，炒湘湘推出會員限定雙重好禮，凡於11月7日至11月9日加入炒湘湘會員，不論內用、外帶，單筆消費滿1500元，即贈150元現金兌換券；下午3點後單筆消費滿2500元，就送GooDonut 3入甜甜圈1盒，每日限量50盒，送完為止。

▲PRESERVE由MiaCucina在2023年推出的蔬食新品牌。（圖／宏匯廣場提供）

PRESERVE（11/7開幕）

PRESERVE由MiaCucina於2023年推出的蔬食新品牌，不使用任何添加物，講究顧客健康吃的質與量，研發出鷹嘴豆丸、手工義大利麵條、沙拉佐醬、漢堡的麵包以及西式點心等餐點。慶祝開幕，11月7日至11月30日消費滿2,000元，即贈酪梨帆布提袋、12月1日至12月31日消費滿2000元，贈餐點招待券。

▲大戶屋11/7進駐宏匯廣場。（圖／宏匯廣場提供）

大戶屋（11/7開幕）

日式定食經典品牌「大戶屋」堅持現點現做，從人氣炸雞定食、鯖魚鹽燒、炭烤豚肉到照燒雞腿，每道菜都延續日本職人精神，份量多元飽足又均衡，無論是上班族午餐或家庭聚餐，都是最放心的經典選擇。12月底前，精選定食「炭烤雞豬雙麴定食、炭烤（魚花）魚定食、牛肉壽喜燒定食」3選2優惠價988元（原價1120元），最高享88折。