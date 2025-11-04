ITF旅展規模創新高　美國館抽機票、韓國館有「朴寶劍互動區」

▲2025 ITF台北國際旅展將於11月7日至10日在南港展覽館一館登場，今舉辦展前記者會。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／台北報導

2025 ITF台北國際旅展將於11月7日至10日在南港展覽館一館登場！今年規模再創新高，有來自日本、韓國、美國、泰國、馬來西亞等123個國家及城市參與，攤位數突破1600格，匯集逾40家大型旅行社、130間飯店餐廳、航空公司及遊樂園共襄盛舉。

▲今年ITF規模再創新高，有來自日本、韓國、美國、泰國、馬來西亞等123個國家及城市參與，攤位數突破1600格。（圖／記者彭懷玉攝）

台灣觀光協會會長簡余晏表示，今年主題為「相信旅行的力量」，呼應旅行帶來的療癒與轉變。今年特別強調「身心靈旅行」，從西班牙、法國、以色列、西藏等地朝聖路線，到台灣的媽祖遶境，展現多元旅遊風貌。她指出，今年旅展不僅規模擴大，更結合AI導覽、智慧互動、氣味與聲光體驗，展現觀光產業的創新轉型。



ITF籌備委員會主委葉菊蘭指出，據交通部觀光署統計，台灣出境旅遊去年達1685萬人次，國旅超過2.2億人次、消費破5000億元，顯示台灣旅遊市場暢旺，也吸引各國觀光單位加碼來台布局。同時，ITF已是亞洲規模最大的旅展平台，她鼓勵民眾出國時優先造訪友邦及友好國家，深化交流。

▲ITF籌備委員會主委葉菊蘭（左3）指出，台灣出境旅遊去年達1685萬人次，國旅超過2.2億人次、消費破5000億元。（圖／主辦單位提供）



航空公司部分，今年主打「展場限定最殺優惠」。中華航空配合鳳凰城新航線，全航線最低76折起；星宇航空全航線85折，消費滿2萬元可抽亞洲不限航點商務艙；日本航空推出台日線來回機票未稅7700元起；長榮航空展出第四代豪華經濟艙座椅，並設達拉斯、釜山AI拍照區；達美航空直飛西雅圖來回85折起。現場多家航空還將舉辦機票抽獎活動。

▲中華航空、星宇航空、日本航空、長榮航空、達美航空等都有參加旅展推優惠。（圖／主辦單位提供）



旅展國際館方面，日本館規模歷年最大，涵蓋自由行、滑雪、溫泉、主題樂園與購物等多元主題；美國館睽違7年再度回歸，天天抽機票、最大獎為「台北-美國不限航點」來回機票；韓國館打造「朴寶劍zone」互動區，完成任務可拍立得合影，周末還加碼送大韓航空機票；泰國館主打「曼谷萬元有找」、現場下單第二人免費。



國旅展區同樣亮眼，交通部觀光署整合全台13處風景區與觀光圈，從阿里山日出、東海岸海景到馬祖島嶼慢活，推出主題遊程與展場限定優惠。農業部、客委會、故宮、屏東、金門等館區也以「農遊、文化、慢遊」為主軸，串連在地體驗與伴手禮展售。

▲農業部、客委會、故宮、屏東、金門等館區也以「農遊、文化、慢遊」為主軸，串連在地體驗與伴手禮展售 。（圖／主辦單位提供）



旅展期間正值年終特賣檔期，各大旅行社推出買一送一、第二人折扣、現折回饋與抽獎優惠；自由行族可鎖定「機＋酒」與海外上網套票等一站式組合。飯店餐券最低999元起、住宿券下殺不到1折，餐飲券31折起，是小資族最愛的必搶優惠。



展期每日還有國際表演與吉祥物大遊行，包括熊本熊、呆呆獸與多國文化團輪番登場，打造最萌旅遊嘉年華。舞台活動卡司陣容包含《原子少年2》F.F.O、ARKis、韓團SEVENTOEIGHT、《GENBLUE幻藍小熊》及影星連俞涵等輪番亮相，四天活動從早到晚都精彩。



2025 ITF台北國際旅展門票預售9折優惠至11月6日止，民眾可於Klook、KKday、ibon、FamiPort、udn售票網、OK.go等平台購買。主辦單位也與北北基宜捐血中心合作，11月1日至8日於16個指定據點捐血即可獲贈門票乙張，邀民眾做公益、搶優惠。