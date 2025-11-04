ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

ITF旅展規模創新高　美國館抽機票、韓國館有「朴寶劍互動區」

▲2025ITF台北國際旅展展前記者會。（圖／記者彭懷玉攝）

▲2025 ITF台北國際旅展將於11月7日至10日在南港展覽館一館登場，今舉辦展前記者會。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／台北報導

2025 ITF台北國際旅展將於11月7日至10日在南港展覽館一館登場！今年規模再創新高，有來自日本、韓國、美國、泰國、馬來西亞等123個國家及城市參與，攤位數突破1600格，匯集逾40家大型旅行社、130間飯店餐廳、航空公司及遊樂園共襄盛舉。 

▲2025ITF台北國際旅展展前記者會。（圖／記者彭懷玉攝）

▲今年ITF規模再創新高，有來自日本、韓國、美國、泰國、馬來西亞等123個國家及城市參與，攤位數突破1600格。（圖／記者彭懷玉攝）

台灣觀光協會會長簡余晏表示，今年主題為「相信旅行的力量」，呼應旅行帶來的療癒與轉變。今年特別強調「身心靈旅行」，從西班牙、法國、以色列、西藏等地朝聖路線，到台灣的媽祖遶境，展現多元旅遊風貌。她指出，今年旅展不僅規模擴大，更結合AI導覽、智慧互動、氣味與聲光體驗，展現觀光產業的創新轉型。

ITF籌備委員會主委葉菊蘭指出，據交通部觀光署統計，台灣出境旅遊去年達1685萬人次，國旅超過2.2億人次、消費破5000億元，顯示台灣旅遊市場暢旺，也吸引各國觀光單位加碼來台布局。同時，ITF已是亞洲規模最大的旅展平台，她鼓勵民眾出國時優先造訪友邦及友好國家，深化交流。 

▲ITF台北國際旅展展前記者會。（圖／主辦單位提供）

▲ITF籌備委員會主委葉菊蘭（左3）指出，台灣出境旅遊去年達1685萬人次，國旅超過2.2億人次、消費破5000億元。（圖／主辦單位提供）
航空公司部分，今年主打「展場限定最殺優惠」。中華航空配合鳳凰城新航線，全航線最低76折起；星宇航空全航線85折，消費滿2萬元可抽亞洲不限航點商務艙；日本航空推出台日線來回機票未稅7700元起；長榮航空展出第四代豪華經濟艙座椅，並設達拉斯、釜山AI拍照區；達美航空直飛西雅圖來回85折起。現場多家航空還將舉辦機票抽獎活動。 

▲ITF台北國際旅展展前記者會。（圖／主辦單位提供）

▲中華航空、星宇航空、日本航空、長榮航空、達美航空等都有參加旅展推優惠。（圖／主辦單位提供）
旅展國際館方面，日本館規模歷年最大，涵蓋自由行、滑雪、溫泉、主題樂園與購物等多元主題；美國館睽違7年再度回歸，天天抽機票、最大獎為「台北-美國不限航點」來回機票；韓國館打造「朴寶劍zone」互動區，完成任務可拍立得合影，周末還加碼送大韓航空機票；泰國館主打「曼谷萬元有找」、現場下單第二人免費。 

國旅展區同樣亮眼，交通部觀光署整合全台13處風景區與觀光圈，從阿里山日出、東海岸海景到馬祖島嶼慢活，推出主題遊程與展場限定優惠。農業部、客委會、故宮、屏東、金門等館區也以「農遊、文化、慢遊」為主軸，串連在地體驗與伴手禮展售。 

▲ITF台北國際旅展展前記者會。（圖／主辦單位提供）

▲農業部、客委會、故宮、屏東、金門等館區也以「農遊、文化、慢遊」為主軸，串連在地體驗與伴手禮展售 。（圖／主辦單位提供）
旅展期間正值年終特賣檔期，各大旅行社推出買一送一、第二人折扣、現折回饋與抽獎優惠；自由行族可鎖定「機＋酒」與海外上網套票等一站式組合。飯店餐券最低999元起、住宿券下殺不到1折，餐飲券31折起，是小資族最愛的必搶優惠。 

展期每日還有國際表演與吉祥物大遊行，包括熊本熊、呆呆獸與多國文化團輪番登場，打造最萌旅遊嘉年華。舞台活動卡司陣容包含《原子少年2》F.F.O、ARKis、韓團SEVENTOEIGHT、《GENBLUE幻藍小熊》及影星連俞涵等輪番亮相，四天活動從早到晚都精彩。 

2025 ITF台北國際旅展門票預售9折優惠至11月6日止，民眾可於Klook、KKday、ibon、FamiPort、udn售票網、OK.go等平台購買。主辦單位也與北北基宜捐血中心合作，11月1日至8日於16個指定據點捐血即可獲贈門票乙張，邀民眾做公益、搶優惠。

關鍵字： 2025ITF台北國際旅展 ITF台北國際旅展 旅展

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【兒親眼目睹】婦撿浪貓誤闖斑馬線　遭2機車撞飛...

推薦閱讀

跟著Celine開箱「神明的故鄉」上高地

跟著Celine開箱「神明的故鄉」上高地

教父牛排「WAGYU CLUB」進軍信義區

教父牛排「WAGYU CLUB」進軍信義區

GODIVA x LABUBU新聯名！

GODIVA x LABUBU新聯名！

米其林一星餐廳推新品牌「三點三」

米其林一星餐廳推新品牌「三點三」

ITF旅展規模創新高　美國館抽機票、韓國館有「朴寶劍互動區」

ITF旅展規模創新高　美國館抽機票、韓國館有「朴寶劍互動區」

迷你團、輕旅行成出國新趨勢

迷你團、輕旅行成出國新趨勢

沖繩古宇利島夕陽下的浪漫晚餐！

沖繩古宇利島夕陽下的浪漫晚餐！

旅展周五開跑！首爾4日遊9999元起　歐洲團寒假訂單增3倍

旅展周五開跑！首爾4日遊9999元起　歐洲團寒假訂單增3倍

1至9月旅館平均房價2954元　新竹、高雄住房率成長最多

1至9月旅館平均房價2954元　新竹、高雄住房率成長最多

港灣邊享用「龜山島海景」下午茶！

港灣邊享用「龜山島海景」下午茶！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

11月餐飲優惠！吃到飽111元

PAUL「草莓千層派買1送1」只有3天

CoCo職人咖啡、日焙珍奶限時買1送1

饗食天堂林口三井店今開幕

凌晨四點開賣！無招牌隱身萬華靜謐社區

6旅遊業者「普發萬元優惠」

身分證對中「4個1」現折1111元

3家手搖飲最新聯名活動一次看　超Q「餃貓吸管套」只送不賣

高聳綠林內爽嗑流油白斬雞！

90多歲嬤親手料理！隱身新店秀朗橋旁

熱門行程

最新新聞更多

跟著Celine開箱「神明的故鄉」上高地

教父牛排「WAGYU CLUB」進軍信義區

GODIVA x LABUBU新聯名！

米其林一星餐廳推新品牌「三點三」

ITF旅展規模創新高　美國館抽機票、韓國館有「朴寶劍互動區」

迷你團、輕旅行成出國新趨勢

沖繩古宇利島夕陽下的浪漫晚餐！

旅展周五開跑！首爾4日遊9999元起　歐洲團寒假訂單增3倍

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366