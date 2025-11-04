ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
GODIVA再推LABUBU聯名　榛果搭巧克力「送不鏽鋼湯匙」

▲▼GODIVA推出LABUBU聯名霜淇淋、飲品系列。（圖／記者蕭筠攝）

▲GODIVA推出LABUBU秋季聯名霜淇淋、飲品系列。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

比利時巧克力品牌「GODIVA」再度攜手POP MART旗下人氣IP「THE MONSTERS」推出全新活動，選用香濃榛果打造3款霜淇淋、巧克力飲品，搭配LABUBU巧克力牌與包裝，再送全新版不銹鋼湯匙，即日起開賣。

▲▼GODIVA推出LABUBU聯名霜淇淋、飲品系列。（圖／記者蕭筠攝）

▲LABUBU霜淇淋附有LABUBU巧克力牌、包裝紙套以及全新版不鏽鋼湯匙。

延續首波奇幻森林冒險主題，GODIVA再度推出LABUBU聯名霜淇淋、飲品，以榛果搭配經典巧克力製成「榛果巧克力霜淇淋」、「榛果雙重巧克力霜淇淋」、「黑巧克力霜淇淋」等3種口味，且每款都有LABUBU巧克力牌與包裝紙套，還有橘色小花點綴的LABUBU不銹鋼湯匙，售價皆為299元。

▲▼GODIVA推出LABUBU聯名霜淇淋、飲品系列。（圖／記者蕭筠攝）

▲聯名飲品推出「榛果黑巧克力」搭配LABUBU杯套。

「榛果黑巧克力」則選用黑巧克力結合榛果醬，再撒上手工巧克力卷片，同樣搭配LABUBU杯套，提供冷、熱選擇，每杯售價220元。

▲▼GODIVA推出LABUBU聯名霜淇淋、飲品系列。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼同步推出一系列LABUBU聯名巧克力組合。

▲▼GODIVA推出LABUBU聯名霜淇淋、飲品系列。（圖／記者蕭筠攝）

業者同步推出一系列LABUBU秋季聯名巧克力，「綜合巧克力禮盒」以折疊立體插畫場景呈現LABUBU的夢幻世界，售價890元；「粉紅小貨車巧克力鐵盒8顆裝」以經典傳奇小粉車為設計，LABUBU則化身可愛司機，售價1490元。

還有3款「LABUBU巧克力鐵盒」，每盒有2塊LABUBU造型立體巧克力磚，售價699元；以及「造型巧克力禮盒（附下午茶杯組）」，內含3款不同可可濃度的LABUBU立體巧克力磚，還有LABUBU茶杯及湯匙，售價2890元。

▲▼哈根達斯烤冰淇淋堡。（圖／哈根達斯提供）

▲▼哈根達斯烤冰淇淋堡近日推出烤冰淇淋堡。（圖／哈根達斯提供）

▲▼哈根達斯烤冰淇淋堡。（圖／哈根達斯提供）

哈根達斯（Häagen-Dazs）的「烤冰淇淋堡」近日則推出「口味自由選」升級版，以鬆軟布里歐麵包為基底，並任選一球冰淇淋做內餡，再淋上巧克力或草莓醬，最後點綴棉花糖、香脆堅果仁或鮮凍草莓粒，單入售價189元。

有選擇困難的消費者也不用擔心，業者精選3款人氣推薦組合，包括「淇淋巧酥冰淇淋+巧克力風味淋醬+棉花糖」、「草莓冰淇淋+草莓醬+鮮凍草莓粒」、以及「開心果冰淇淋+草莓醬+碎堅果仁」。

