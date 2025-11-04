澎湖後寮天堂路新景點！「天使之翼」年底完工　還有城堡休憩亭

▲澎湖後寮天堂路將打造一座全新「天使之翼」意象裝置。（圖／澎湖縣政府提供）

記者蔡玟君／綜合報導

澎湖後寮天堂路將有新景觀！澎湖縣政府為了提升周邊旅遊服務品質，進行一系列後寮天堂路景點廊帶亮點營造工程，包括一座「天使之翼」意象裝置，預計最快今年底完工，完工後，將成為打卡新亮點。

▲後寮天堂路是澎湖熱門打卡點。（圖／記者賴文萱攝）

澎湖縣政府此次規劃後寮天堂路景點廊帶亮點營造工程，包括將在後寮遊客中心左前方設置一座外觀似城堡的休憩亭，提供在地農特產展售空間，並設有公廁與休憩區。

▲鄰近後寮遊客中心也將新增一座城堡造型休憩亭。（圖／澎湖縣政府提供）

此外，在後寮天堂路動線尾端則建置「天使之翼」意象裝置，結合白沙鄉公所在入口前端設有多處漁船彩繪、浮球與各式海洋及地方物產主題裝置，充滿在地人文故事，未來可融入社區營運，並結合探索後寮聚落文化，形成新的深度文旅亮點。

▲去年啟用的後寮哈密瓜公車站。（圖／翻攝自澎湖縣政府公共車船管理處臉書專頁）

白沙鄉後寮村除了擁有潔白沙灘與蔚藍海景，瓜果產業也非常發達，包括哈密瓜、嘉寶瓜及紅稜西瓜等。澎湖縣政府去年也把在地特產與候車亭結合，設計出全新的哈密瓜候車亭，造型為對半切下的哈密瓜，將裡面的果肉挖空、放入椅子，讓旅客可以躲在哈密瓜中等公車，待新的亮點營造工程完工後，可將各景點串聯成一系列拍照打卡點，延長停留時間。