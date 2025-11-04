北市飯店「普發住房專案」　國聯101套房包餐1萬元、晶華贈4午餐

▲台北當代藝術館響應普發現金1萬元，推出MoCA商店限時9折優惠活動。（圖／觀傳局提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

「全民普發現金一萬元」將自明（5日）起開放官網線上登記，北市各大飯店齊聚推出「全民普發住房專案」搶客，囊括全家入住、住套房包餐1萬元優惠，免自掏腰包，就能在北市飯店悠閒度假。

▲凱達大飯店豪華套房享限量買一贈一優惠，家庭三、四人房更祭出買一贈二好康，平日入住只要1萬元起。

在旅宿業優惠方面，凱達大飯店推出「全民普發•好享度假」住房專案，豪華套房享限量買一贈一優惠，家庭三、四人房更祭出買一贈二好康，平日入住價格只要1萬元起，每日限量、售完為止。

▲▼晶華酒店入住「雲天露台家庭客房」即贈栢麗廳四客豪華午餐；福容大飯店台北一館「三天兩夜豪華客房二泊四食」只要9,999元起。

晶華酒店也同步響應普發政策，入住「雲天露台家庭客房」即贈送栢麗廳四客豪華午餐，並享有價值5,544元的「雲天廊」專屬禮遇，一次擁有住宿與美饌的雙重饗宴，而福容大飯店台北一館則推出超值方案，「三天兩夜豪華客房二泊四食」只要9,999元起。

▲「國聯景觀套房一泊二食」每房每晚包套10,000元，內含國聯景觀套房入住一晚（面台北101景觀）。

坐擁「大巨蛋第一排」的國聯飯店，即日起至12月30日「國聯景觀套房一泊二食」買萬送萬，每房每晚包套原售價27,000元，現優惠價10,000元 (含稅、服務費)，套裝內容包括國聯景觀套房入住一晚（面台北101景觀）、板石咖啡廳自助式早餐二客、冠軍牛肉麵二客，國聯景觀套房含早餐住宿券一張。

▲林安泰古厝民俗文物館。

觀傳局表示，北市多處景點也陸續推出響應優惠，像是台北101觀景台推出超值門票優惠；林安泰古厝民俗文物館推出「新生兒抓周、收涎禮俗體驗」活動，凡到館報名參加並出示打卡「#普發現金一萬」，即可獲得精美小禮一份。另外，台北當代藝術館為響應普發現金1萬元，MoCA 商店限時優惠活動開跑，設計商品打9折。

▲台北101觀景台配合普發現金1萬元，推出超值門票優惠。

同時，觀傳局在ITF台北國際旅展現場，集結北市知名老店、人氣旅宿品牌及文青魅力景點，祭出多項優惠，包括交通套票、住宿泡湯券、咖啡禮盒與文青伴手禮等好康，還有現場互動抽好禮。

另外，「老爺感謝季」線上旅展今（4日）中午12點起至11月10日開賣，今年主打全台10家老爺通用住宿券、餐飲券，並瞄準長天數度假族群祭出溫泉飯店3天2夜行程，有近30款商品下殺2折起；民眾也能在11月7日至10日南港展覽館「台北國際旅展」現場買到。

▲瓏山林台北中和飯店囍藏綻禮住宿券7999元一張，入住高樓層、雙面採光的19坪套房。（圖／業者提供）



而瓏山林台北中和飯店也祭出ITF台北國際旅展優惠，今年旅展首賣 「囍藏綻禮住宿券」7,999元一張，入住高樓層雙面採光行政套房，並享法式甜點與Moscato氣泡酒迎賓禮。此外，也同步推出「精緻入宿券」2,600元、「一泊朝食券」2,900元與「家庭出遊券」4,899元等多樣選擇，住宿券皆可於2026年10月底前使用，假日入住不加價。