曼谷機加酒4晚8888元！旅展搭普發現金優惠　遊土耳其39900元起

▲東南旅遊ITF台北國際旅展主打「普發金放大術」。（圖／業者提供）

▲北海道洞爺湖煙火。（圖／業者提供）

記者彭懷玉／綜合報導

「2025 ITF台北國際旅展」將於11月7日至10日在南港展覽館登場，東南旅遊、易飛旅遊同步推出線上線下優惠，搭上政府普發萬元現金的熱潮，推出「萬元有找」、「第二人1萬元」、「買一送一」等破盤方案，從日本、韓國到歐洲長線與郵輪假期都有。

▲東南旅遊ITF台北國際旅展主打「普發金放大術」。（圖／業者提供）

▲北海道網走流冰船。（圖／業者提供）

東南旅遊
東南旅遊主打「普發金放大術」，包括北海道5日行程含3晚溫泉飯店與洞爺湖煙火船、北越下龍灣5日等指定行程，第2人只要1萬元；長榮直飛泰國曼谷，搭配市區酒店4晚，一口價8,888元起；韓國釜山獨家入住華美達飯店（近釜山站）、體驗巨濟島單軌列車3日9999元起。春節跨季優惠同步開放預購，北海道流冰奇景、泰國清邁五星假期現省上萬元，名額有限。

▲東南旅遊ITF台北國際旅展主打「普發金放大術」。（圖／業者提供）

▲長程線部分，歐洲團下殺至5萬元有找，如「土耳其9日」46900元起。（圖／業者提供）

長程線部分，歐洲團下殺至5萬元有找，如「土耳其9日」46900元起、「冬戀巴黎8日」49900元起，另有「冰島賞極光10日」、「澳洲9日」等行程現折上萬元。郵輪假期則推出「MSC地中海郵輪」第三、四人8900元起、「歌詩達郵輪」指定航程第三人免費，春季賞櫻航程提前卡位。

▲東南旅遊ITF台北國際旅展主打「普發金放大術」。（圖／業者提供）

▲泰國曼谷玉佛寺。（圖／業者提供）

旅展期間於現場或官網下單皆享同步優惠，現場消費還可參加紅包抽獎，有機會抽中價值萬元的Samsonite行李箱。

▲易飛旅遊則以「年終超值GO・春節好禮加碼送」為主題推出多重優惠迎戰ITF。（圖／業者提供）

▲「瑞士夏日漫遊13日」一次體驗三大經典景觀列車、三大名峰、三大遊船，第二人現折13000元。（圖／業者提供）

易飛旅遊
易飛旅遊以「年終超值GO・春節好禮加碼送」為主題推出多重優惠迎戰ITF。日本團體行程最高買一送一，「九州小資輕旅行5日」33900元起即享超值優惠，「北海道破冰船三溫泉5日」38900元起，第二人再折4000元。韓國滑雪、冰釣團天天出發，第二人折5000元再送上網卡；「越南峴港5日」8999元起含網卡，「富國島5日」22900元起第二人再折2000元。

▲易飛旅遊則以「年終超值GO・春節好禮加碼送」為主題推出多重優惠迎戰ITF。（圖／業者提供）

▲「北越仙境．沙壩番西邦傳奇5日」結合夜寢列車體驗、吉吉村少數民族部落等行程。（圖／業者提供）
歐洲與中東長線行程同步開打，「瑞士夏日漫遊13日」第二人現折13000元，「藍色土耳其10日」入住5晚五星飯店與1晚洞穴旅館1晚鄂圖曼住宿，博斯普魯斯遊船、體驗土耳其熱情之夜，1月指定出發39,900元起。「埃及尼羅河河輪10日」59900元起。海上假期部分，「MSC榮耀號」第三、四人6900元起，「歌詩達莎倫娜號」第三人免費。

▲易飛旅遊則以「年終超值GO・春節好禮加碼送」為主題推出多重優惠迎戰ITF。（圖／業者提供）

▲「MSC榮耀號」第三、四人6900元起。（圖／業者提供）

自由行主打機加酒組合，東京、大阪13900元起、宮崎與沖繩9999元起、峴港8999元起、曼谷9999元起，現場再享第二人折2000元優惠。同時，易飛旅遊看好港澳旅遊市場回溫，也推出「澳門水舞間機加酒三日」含門票11500元起，第二人折2000元；「香港機加酒四日」6588元起再送八達通卡（內含港幣50元），指定行程享買一送一。

業者指出，11月7日至10日加碼限時優惠，國內外訂房5折起，輸入折扣碼【2025ITF】享最高回饋300元。「機加酒自由配」加購網卡買一送一，現場下單再贈亞洲網卡。

出國 出國旅遊 2025 ITF台北國際旅展 亞洲旅遊 線上旅展 普發萬元現金 普發現金

