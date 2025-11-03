饗食天堂林口三井店今開幕　12道限定料理一次看

▲饗食天堂林口三井店今開幕。（圖／饗食天堂提供）

記者黃士原／台北報導

林口人期待已久的饗食天堂林口三井店終於在今日開幕，吸引許多民眾搶先體驗，主廚團隊也推出12道限定菜色，包括嚴選雪蟹腳、鮑魚、羊肩排等海陸料理，以及融入林口在地特色食材「紫薯」、「龍壽茶」的創新美食與甜點。

饗食天堂林口三井店為饗食天堂第12家分店，因此以「十二完美」為主題，推出12道限定菜色，其中炭烤羊肩排佐阿根廷青醬使用厚實羊肩排，以新鮮迷迭香與特製調味粉醃製4小時，再以炭火高溫炙烤5至7分熟，鎖住肉汁與香氣，佐上以香菜為基底的阿根廷青醬；鮑魚磯煮白玉則以清酒、味醂與醬油慢火細煨，使鮑魚入味鮮嫩，搭配以柴魚高湯燉煮至軟嫩的白蘿蔔，最後淋上柴魚芡汁；雪蟹旬味湯則以魚骨高湯為底，融入味噌的醇厚與肥美雪蟹腳的鮮甜，豆腐滑嫩、蟹香四溢，灑上蔥花更添清新香氣。

饗食天堂也將林口特產紫薯搬上桌，紫薯芋絲糕以90%的純芋頭及紫薯製作，再淋上以廣式乾臘腸丁、蝦米、蒜酥慢炒的醬汁；蜂巢紫薯肉酥則是將蒸熟的紫薯與芋頭揉合成外皮，將鴨肉內餡改為金沙肉鬆，炸至金黃酥脆；椰香紫薯流金球以紫薯外皮包裹南瓜、椰奶、起司餡，油炸至金黃微脆，再灑上椰子粉增添風味；紫薯福粿球以客家菜包為創意發想，紫薯外皮包裹白蘿蔔絲、栗子碎與炸豆包內餡，加入一點糯米粉使炸後的口感像湯圓一樣Q彈。

甜點部分，烏龍茶韻提拉米蘇層層堆疊出柔滑口感與淡雅茶香，表層再撒上茶粉點綴，是專屬饗食天堂林口三井店的限定口味；饗食小夥伴人形燒則是推出草莓卡士達限定版，內餡有草莓顆粒口感，同時奶香中帶有優格的酸甜風味。此外，12道限定菜色還有梅汁醬燒排骨、黃金海鮮起司球、南瓜鮮蝦沙拉。

▲阿緯「炒湘湘」插旗宏匯廣場。（圖／緯豆集團提供）

另外，緯豆集團旗下中式熱炒品牌「炒湘湘」再拓新據點插旗新莊宏匯廣場，11月7日開幕，連3天推出新會員限定雙重好禮，單筆消費滿2500元，即贈GooDonut甜甜圈3入組1盒，每日限量50盒，送完為止。

炒湘湘以湘菜搶攻台灣人愛吃辣的食辣市場，像是明星菜「18秒爆炒鮮牛肉」主打新鮮現點現炒，提供3部位牛肉供消費者依預算和口感來選擇，「嚴選極上鮮牛肉」選用口感紮實的牛肩胛部位；擁有完美油花的「日本A5和牛前胸」，肉質柔軟鮮甜。