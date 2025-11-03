ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
迷客夏「桂香系列」新上市！連6天免費加料　3人氣飲品回歸

▲▼迷客夏。（圖／記者蕭筠攝）

▲迷客夏首度推出花香調系列「桂香茶境」。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

迷客夏今年冬天首度推出花香調系列「桂香茶境」，以香氣最濃郁的「金桂」入茶打造4款限定飲品，還有新配料「桂香粉粿」，11月5日起正式上市，限時6天免費加料；同步換上冬季新菜單，包括3款人氣飲品回歸，芋頭鮮奶則推出升級版「香芋仙草綠茶拿鐵」。

▲▼迷客夏。（圖／記者蕭筠攝）

▲桂香粉粿口感香甜帶有桂花香。

▲▼迷客夏。（圖／記者蕭筠攝）

▲桂香茶境系列首推「娜杯桂香拿鐵」、「桂香青檸粉粿」。

迷客夏全新「桂香茶境」一共有4款飲品、1款新配料，嚴選香氣最為馥郁的金桂，把金黃色花瓣入糖熬煮製備，「桂香粉粿」把桂花放進Q彈粉粿中，口感香甜帶有花香，無論搭配新品或經典茶款都能更添層次，每份15元。

飲品主打「娜杯桂香拿鐵」，選用綠香鮮奶結合娜杯帶有焦糖香的娜杯紅茶、桂花香堆疊3重香氣，售價65元起；「桂香青檸粉粿」以清新青茶為基底加入桂花、微酸檸檬點綴，再放進桂香粉粿增添咀嚼口感，售價65元。

「桂香原片青」選用台灣原片青茶結合金桂糖釀，售價50元；「桂香輕蕎麥」則以蕎麥自然穀香為基調交織清香桂花，售價55元。

▲▼迷客夏。（圖／記者蕭筠攝）

▲2款飲品分別為「桂香原片青」、「桂香輕蕎麥」。

11月5日起至11月10日迷個夏一般門市有「買桂香茶境指定新品送桂香粉粿」優惠，指定飲品為桂香原片青、桂香輕蕎麥、娜杯桂香拿鐵；11月11日於一般門市出示指定活動截圖可享杯杯現折11元，線上點餐平台「迷點」加碼推「買任11杯送11杯指定飲品電子兌換券」，指定飲品包括大正紅茶、伯爵紅茶、茉莉原淬綠茶、琥珀高峰烏龍、原片初露青茶。

11月12日至11月18日於一般門市現場購買、迷點及電話自取購買桂香茶境系列飲品任3杯即送「桂花朵朵香氛片」1片，送完為止。

▲▼迷客夏。（圖／記者蕭筠攝）

▲焙茶系列一共有2款飲品回歸。

▲▼迷客夏。（圖／記者蕭筠攝）

▲人氣法芙娜可可鮮奶（右）回歸冬季菜單。

迷客夏同步換上冬季新菜單，靜岡焙焙烏龍拿鐵、靜岡焙焙鮮奶以及香芋仙草綠茶拿鐵等3款人氣飲品回歸；加碼開賣升級版香芋仙草綠茶拿鐵，把芋頭鮮奶加入綠茶、嫩仙草凍打成濃郁滋味，飲品依實際產品為準。

▲▼迷客夏。（圖／記者蕭筠攝）

▲升級版「香芋仙草綠茶拿鐵」打造濃郁口感。

▲▼龜記首度跨界合作「lebrewlife樂步」推出冬季限定「普洱咖啡系列」。（圖／龜記提供）

▲龜記首度跨界合作「lebrewlife樂步」推出冬季限定「普洱咖啡系列」。（圖／龜記提供）

另外，龜記近日則與「lebrewlife樂步」跨界合作推出冬季限定「普洱咖啡系列」，以「碎銀普洱」結合樂步咖啡的「濃縮咖啡原液」，其中「普洱咖啡奶茶」帶有些許太妃糖香，售價85元；「普洱咖啡鮮乳」則以鮮乳為主角，整體口感更加醇厚細緻，售價90元，提醒百貨門市售價依現場為主。

