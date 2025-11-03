ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
「炒湘湘」插旗宏匯廣場　開幕首3日滿額送GooDonut甜甜圈

▲阿緯「炒湘湘」插旗宏匯廣場　開幕首3日滿額送GooDonut甜甜圈。（圖／緯豆集團提供）

▲阿緯「炒湘湘」插旗宏匯廣場。（圖／緯豆集團提供）

記者黃士原／台北報導

緯豆集團旗下中式熱炒品牌「炒湘湘」再拓新據點插旗新莊宏匯廣場，11月7日開幕，連3天推出新會員限定雙重好禮，單筆消費滿2500元，即贈GooDonut甜甜圈3入組1盒，每日限量50盒，送完為止。

炒湘湘以湘菜搶攻台灣人愛吃辣的食辣市場，像是明星菜「18秒爆炒鮮牛肉」主打新鮮現點現炒，提供3部位牛肉供消費者依預算和口感來選擇，「嚴選極上鮮牛肉」選用口感紮實的牛肩胛部位；擁有完美油花的「日本A5和牛前胸」，肉質柔軟鮮甜。

▲阿緯「炒湘湘」插旗宏匯廣場　開幕首3日滿額送GooDonut甜甜圈。（圖／緯豆集團提供）

▲湘辣辣虎皮鳳爪。（圖／緯豆集團提供）

▲阿緯「炒湘湘」插旗宏匯廣場　開幕首3日滿額送GooDonut甜甜圈。（圖／緯豆集團提供）

▲牛二哥刈包。（圖／緯豆集團提供）

除了開新店，炒湘湘同時也推出6道新品，湘辣辣虎皮鳳爪、湘辣打拋和牛、湘香地瓜粉蒸肉、湘蒜好吃排骨強調創新風味與共享概念，牛二哥刈包則是造型可愛，以北海道鮮乳與頂級麵粉製作，口感香甜軟Q，不僅能夾菜、夾肉，搭配蜜汁火腿、酥脆素方，還能變成蜜汁富貴雙方

慶祝宏匯店新開幕，炒湘湘推出會員限定雙重好禮，凡於11月7日至11月9日加入炒湘湘會員，不論內用、外帶，單筆消費滿1500元，即贈150元現金兌換券；下午3點後單筆消費滿2500元，就送GooDonut 3入甜甜圈1盒，每日限量50盒，送完為止。

▲賴山嶼進駐華泰名品城。（圖／賴山嶼提供）

另外，旗下擁有雞湯大叔、麵屋一燈等品牌的阿爾法餐飲集團，今年9月推出全新青花椒麻辣燙品牌「賴山嶼」，以「椒香麻辣燙，山野喝鮮湯」為核心，呈現麻辣燙的多元風味。品牌2號店已於11月1日進駐華泰名品城，歡慶開幕，11月7日前掃描現場QR Code，即可領取「限定半價券」1張，每人限領1次。

▲賴山嶼消費方式挑選食材後，依重量計價（59元/100g）。（圖／賴山嶼提供）

賴山嶼餐點設計以鮮香湯底為核心，推出4款湯頭，分別是青花椒雞白湯、川香麻辣雞白湯、日光番茄濃湯、山野濃香菌菇湯，結合麻辣燙的多元食材，呈現多元風味，另有紅油胡麻拌醬。消費者可依喜好在自助吧挑選食材，依重量計價（59元/100g），輕鬆享受專屬於自己的鮮香盛宴。

【人體聯結車】阿伯扶3米樹苗危坐機車要被罰了

