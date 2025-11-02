450秒環繞煙火+富邦天使32撞　明潭花火音樂嘉年華次場3.5萬人沸騰

▲2025台灣大哥大日月潭花火音樂嘉年華次場熱鬧落幕。（圖／日月潭國家風景區管理處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

日月潭國家風景區管理處與台灣大哥大合辦「日月潭花火音樂嘉年華」邁入第17年，1日於水社中興停車場登場；日管處指出，今年煙火規模全面升級，首度採雙平台施放180度環繞花火，且演出在3場活動中最長的450秒，現場吸引超過3萬5000名觀眾，沉浸於震撼與浪漫交織的視覺饗宴。

本場花火音樂會以《心語碼 Beat Talk》為主題，舞台演出由艾薇、卓義峰輪番登場，搭配由江靖波指揮的「樂興之時」管絃樂團，演繹〈開門見山〉、〈Golden〉、〈讓我留在你身邊〉等多首熱門作品，還有金曲歌王葛西瓦以及中職富邦悍將隊應援團Fubon Angels與團長Travis帶來〈Go Stronger〉、〈藍色狂潮〉等組曲，用「32撞」點燃全場觀眾熱血；台灣大哥大總經理林之晨、日管處副處長湯維堯、魚池鄉長劉啟帆、水社村長謝明達以及日月潭觀光圈聯盟多位理事長等人都到場與民眾共享盛會。

今年煙火則首次採雙平台180度施放，結合中低空特效與光影設計，運用水社水域地形優勢與觀眾視角，打造「湖面雙響x光影對話」的節奏意象，從點亮湖岸到色彩層層堆疊綻放，呈現科技與藝術交融的律動美感，為嘉年華系列活動掀起最華麗的高潮。

日管處長柯建興表示，活動期間還推出「燦爛日月，與你共行」明信片集章活動及日月潭周邊店家優惠，同時結合公益，邀請「社團法人中華小腦萎縮症病友協會」成員的病友與家屬，於現場設攤進行小額募款，號召民眾以愛心支持病友家庭。

「2025日月潭花火音樂嘉年華」系列活動將於11月15日進行壓軸場次，更多活動訊息請加入日月潭國家風景區管理處臉書粉絲專頁，或至2025日月潭花火音樂嘉年華活動官網：

https://www.facebook.com/sunmoonlaketw/?locale=zh_TW

https://www.sunmoonlake.gov.tw/Activities/musicfestival/Index.aspx?l=1