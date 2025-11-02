ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

450秒環繞煙火+富邦天使32撞　明潭花火音樂嘉年華次場3.5萬人沸騰

▲2025台灣大哥大日月潭花火音樂熱鬧落幕。（圖／日月潭國家風景區管理處提供，下同）

▲2025台灣大哥大日月潭花火音樂嘉年華次場熱鬧落幕。（圖／日月潭國家風景區管理處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

日月潭國家風景區管理處與台灣大哥大合辦「日月潭花火音樂嘉年華」邁入第17年，1日於水社中興停車場登場；日管處指出，今年煙火規模全面升級，首度採雙平台施放180度環繞花火，且演出在3場活動中最長的450秒，現場吸引超過3萬5000名觀眾，沉浸於震撼與浪漫交織的視覺饗宴。

本場花火音樂會以《心語碼 Beat Talk》為主題，舞台演出由艾薇、卓義峰輪番登場，搭配由江靖波指揮的「樂興之時」管絃樂團，演繹〈開門見山〉、〈Golden〉、〈讓我留在你身邊〉等多首熱門作品，還有金曲歌王葛西瓦以及中職富邦悍將隊應援團Fubon Angels與團長Travis帶來〈Go Stronger〉、〈藍色狂潮〉等組曲，用「32撞」點燃全場觀眾熱血；台灣大哥大總經理林之晨、日管處副處長湯維堯、魚池鄉長劉啟帆、水社村長謝明達以及日月潭觀光圈聯盟多位理事長等人都到場與民眾共享盛會。

▲2025台灣大哥大日月潭花火音樂熱鬧落幕。（圖／日月潭國家風景區管理處提供）

▲2025台灣大哥大日月潭花火音樂熱鬧落幕。（圖／日月潭國家風景區管理處提供）

▲2025台灣大哥大日月潭花火音樂熱鬧落幕。（圖／日月潭國家風景區管理處提供）

今年煙火則首次採雙平台180度施放，結合中低空特效與光影設計，運用水社水域地形優勢與觀眾視角，打造「湖面雙響x光影對話」的節奏意象，從點亮湖岸到色彩層層堆疊綻放，呈現科技與藝術交融的律動美感，為嘉年華系列活動掀起最華麗的高潮。

▲2025台灣大哥大日月潭花火音樂熱鬧落幕。（圖／日月潭國家風景區管理處提供）

▲2025台灣大哥大日月潭花火音樂熱鬧落幕。（圖／日月潭國家風景區管理處提供）

日管處長柯建興表示，活動期間還推出「燦爛日月，與你共行」明信片集章活動及日月潭周邊店家優惠，同時結合公益，邀請「社團法人中華小腦萎縮症病友協會」成員的病友與家屬，於現場設攤進行小額募款，號召民眾以愛心支持病友家庭。

「2025日月潭花火音樂嘉年華」系列活動將於11月15日進行壓軸場次，更多活動訊息請加入日月潭國家風景區管理處臉書粉絲專頁，或至2025日月潭花火音樂嘉年華活動官網：
https://www.facebook.com/sunmoonlaketw/?locale=zh_TW
https://www.sunmoonlake.gov.tw/Activities/musicfestival/Index.aspx?l=1

關鍵字： 日月潭 花火音樂嘉年華 台灣大哥大 Fubon Angels AI互動 雙平台

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【人體聯結車】阿伯扶3米樹苗危坐機車要被罰了

推薦閱讀

台灣出發兩大郵輪　魅力一次看

台灣出發兩大郵輪　魅力一次看

預約2026寰宇河輪　帶你慢遊歐洲

預約2026寰宇河輪　帶你慢遊歐洲

山口縣角島大橋、元乃隅神社二大絕景一次收

山口縣角島大橋、元乃隅神社二大絕景一次收

桃園舊百吉隧道　結合生態保育即起開放

桃園舊百吉隧道　結合生態保育即起開放

日月潭花火音樂嘉年華次場3.5萬人沸騰

日月潭花火音樂嘉年華次場3.5萬人沸騰

花蓮蝴蝶谷新飯店搶先看

花蓮蝴蝶谷新飯店搶先看

11月餐飲優惠！吃到飽111元

11月餐飲優惠！吃到飽111元

高雄超人氣猜心泡芙睽違5年快閃台北

高雄超人氣猜心泡芙睽違5年快閃台北

高雄捷運「紅線美食」地圖！

高雄捷運「紅線美食」地圖！

貢寮咖啡秘境隱身海邊寧靜小村落

貢寮咖啡秘境隱身海邊寧靜小村落

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

11月餐飲優惠！吃到飽111元

PAUL「草莓千層派買1送1」只有3天

台灣出發兩大郵輪　魅力一次看

山口縣角島大橋、元乃隅神社二大絕景一次收

預約2026寰宇河輪　帶你慢遊歐洲

3家手搖飲最新聯名活動一次看　超Q「餃貓吸管套」只送不賣

花蓮蝴蝶谷新飯店搶先看

日月潭花火音樂嘉年華次場3.5萬人沸騰

桃園舊百吉隧道　結合生態保育即起開放

再睡5分鐘全品項買1送1只有2天

熱門行程

2025新北歡樂耶誕城 LINE好友總動員

2025新北歡樂耶誕城以「馬戲嘉年華」為主題與知名LINE FRIENDS角色IP合作登場

2025桃園萬聖城 魔蛛古堡 魔幻登場！

跟著魔幻蜘蛛王踏入冒險，變裝、討糖、電音派對一樣不能少！即日起至11/2 就在桃園藝文廣場

最新新聞更多

台灣出發兩大郵輪　魅力一次看

預約2026寰宇河輪　帶你慢遊歐洲

山口縣角島大橋、元乃隅神社二大絕景一次收

桃園舊百吉隧道　結合生態保育即起開放

日月潭花火音樂嘉年華次場3.5萬人沸騰

花蓮蝴蝶谷新飯店搶先看

11月餐飲優惠！吃到飽111元

高雄超人氣猜心泡芙睽違5年快閃台北

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366