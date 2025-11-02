ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
花蓮蝴蝶谷新飯店搶先看！住溫泉客房賞蝶、看綠意　還有宵夜

▲▼天成逸旅-蝴蝶谷。（圖／業者提供）

▲天成逸旅-蝴蝶谷即將開幕。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

花蓮又有新飯店！天成飯店集團首度攜手業部林業及自然保育署，於富源國家森林遊樂區內打造全新旅宿「天成逸旅-蝴蝶谷」，結合溫泉、森林步道、四季美景，讓旅人可感受花蓮之美，正式試營運日有待業者另外公布。

「天成逸旅-蝴蝶谷」坐落於花蓮縣瑞穗鄉的富源國家森林遊樂區內，為天成飯店集團首度農業部林業及自然保育署攜手合作，以「永續、生態、度假」為核心理念共同打造的全新自然旅宿。

▲▼天成逸旅-蝴蝶谷。（圖／業者提供）

▲天成逸旅-蝴蝶谷客房示意圖。

▲▼天成逸旅-蝴蝶谷。（圖／業者提供）

▲館內也提供宵夜。

業者這首度進駐國家級森林遊樂區，結合自然保育與旅宿體驗，館內提供溫泉客房、獨棟別墅、露天湯池與森林步道，成為一處能盡情感受自然生態的休憩園地。

▲▼天成逸旅-蝴蝶谷。（圖／業者提供）

▲蝴蝶谷每年3月至8月最佳賞蝶季節。

例如每年3月至8月是蝴蝶谷絕佳的賞蝶季節，來到這裡能瞧見青帶鳳蝶、端紅蝶、蛇目蝶等30多種蝴蝶翩翩，秋冬則有楓葉、湯泉，讓來到這裡的旅客能細細品味山林的純淨與寧靜。

天成飯店集團也從即日起至2026年1月31日止推出「蝶谷城堡 雙館聯賣專案」住宿優惠，三天兩夜雙人同行1萬5999元起，四天三夜2萬1998元起。可入住位於瑞穗五星級城堡飯店，房內就能泡美人湯，再由飯店接駁車接送至天成逸旅-蝴蝶谷，入住綠意圍繞的靜謐客房，從早餐、晚餐到消夜，開啟秋冬最具魅力的雙湯假期。

▲▼瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店。（圖／業者提供）

▲▼瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店。（圖／業者提供）

▲▼瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店。（圖／業者提供）

隨著台北國際旅展即將到來，瓏山林企業旗下的「蘇澳冷熱泉度假飯店」與「台北中和飯店」也同步推出超值住宿與餐飲優惠搶攻買氣。宜蘭蘇澳瓏山林住宿最低48折起，不分寒假、旺日及指定周六入住不加價；中和瓏山林餐飲最低46折起，住宿最低25折起。

主打冷、熱雙泉與多元水療的「蘇澳瓏山林冷熱泉度假飯店」，即日起至11月14日推出旅展限定優惠，包含「2天1夜小旅行」、「3天2夜慢旅行」與「年後出遊輕旅行」三大專案，房價48折起。

即日起至11月6日訂購加贈早鳥三重禮，包括「房型升等」、「迎賓驚喜包」及「景觀裸湯免費使用」。此外，個人湯屋券每張1600元，並享有買5送1並享免費加1人泡湯，家庭或情侶皆適用。

「瓏山林台北中和飯店」同步推出旅展餐飲與住宿優惠，套餐券買10送1，餐飲抵用券買萬送千，可折抵喜宴、尾牙與春酒；住宿優惠最低25折起，假日入住不加價。

【駕駛嚇爛】宜蘭蘇澳砂石車右轉不慎　轎車慘被推著走

