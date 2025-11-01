ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
beard papa's「栗子泡芙」11月限定　草莓口味也回歸

▲▼beard papa’s11月推出期間限定「栗子泡芙」，還有「草莓泡芙」回歸。（圖／beard papa’s提供）

▲beard papa's11月推出期間限定「栗子泡芙」。（圖／beard papa's提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

日系泡芙專賣店「beard papa's」11月攜手日本茨城縣笠間市推出期間限定「栗子泡芙」，嚴選飽滿栗子混合鮮奶油、卡士達醬製成絲滑內餡。另外，還有限時回歸的人氣「草莓泡芙」、「杏仁棒棒」派皮，販售至11月30日、售完為止。

▲▼beard papa’s11月推出期間限定「栗子泡芙」，還有「草莓泡芙」回歸。（圖／beard papa’s提供）

▲栗子泡芙吃得到些許栗子顆粒。

beard papa's全新「栗子泡芙」，嚴選日本直送的栗子，搗碎後加入鮮奶油、卡士達醬，製成絲絨栗子內餡，能吃到些微栗子顆粒，每顆售價95元起，部分門市未販售。

每年熱銷冠軍口味「草莓泡芙」本月同步回歸，售價85元起，全門市皆有販售。

超人氣派皮「杏仁棒棒」也回來了，把經典泡芙變成長條派皮，外殼再撒上滿滿杏仁角，香氣十足，開放搭配栗子、草莓餡，售價90元起，限於指定門市販售。

為歡慶新品上市，即日起至11月9日凡於指定門市購買「栗子饗芙組合（日式栗子泡芙2顆+日式香草泡芙3顆）」即送刮刮卡1張，人人有獎，最大獎「松山羽田來回雙人機票」，再送笠間市旅遊體驗套組；即日起凡購買任一口味栗子口味泡芙還可獲得「笠間市文件夾」1個，數量有限、送完為止。

▲▼beard papa’s11月推出期間限定「栗子泡芙」，還有「草莓泡芙」回歸。（圖／beard papa’s提供）

▲▼草莓泡芙（上）、杏仁棒棒派皮（下）本月同步回歸。

▲▼beard papa’s11月推出期間限定「栗子泡芙」，還有「草莓泡芙」回歸。（圖／beard papa’s提供）

另外，Mister Donut今年則首度攜手美國百年經典巧克力品牌「HERSHEY'S好時」推出「濃郁可可季」，一共打造10款聯名新品，首推爆餡「HERSHEY'S可可巧貝（售價49元）」、「HERSHEY'S開心果可可巧貝（售價59元）」，把蓬鬆巧貝麵團加入可可粉提升香氣，並分別注入可可鮮奶油內餡及開心果卡士達鮮奶油，外層再裹上可可糖粉增添口感。

「HERSHEY'S生可可波堤」選用經典雙層巧克力波堤搭配好時可可粉，售價55元；「HERSHEY'S濃厚可可派」則以進口北海道酥脆派皮加入苦甜巧克力奶油，再撒上一層好時可可粉，打造濃郁口感，售價69元。

還有以波堤、多拿滋圈體等不同口感甜甜圈加入咖啡、杏仁、莓果及黑櫻桃等食材製成的4款甜甜圈，包括「HERSHEY'S咖啡巧克力波堤」(售價59元)、「HERSHEY'S杏仁巧克力波堤」(售價59元)、「HERSHEY'S覆盆莓可可多拿滋」(售價69元)以及「HERSHEY'S黑森林可可多拿滋」(售價69元)。

▲▼Mister Donut今年首度攜手美國百年經典巧克力品牌「HERSHEY’S好時」推出「濃郁可可季」，一共打造10款聯名新品。（圖／記者蕭筠攝）

▲HERSHEY'S可可巧貝、開心果可可巧貝咬下會爆餡。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼Mister Donut今年首度攜手美國百年經典巧克力品牌「HERSHEY’S好時」推出「濃郁可可季」，一共打造10款聯名新品。（圖／記者蕭筠攝）

▲生可可波堤、可可派口感超濃郁。

飲品部分以好時經典可可粉搭配香滑牛奶推出現做「HERSHEY'S冰可可牛奶」、「HERSHEY'S熱可可牛奶」，售價皆為75元。以上聯名商品期間限定、售完為止。

為歡慶新品上市，至11月6日前可享「甜甜圈買5送1／買6送2」優惠，須內含1款指定品項，限送價低品項，優惠不得併用；即日起則可享「現做飲品第2件5折」。

▲▼Mister Donut今年首度攜手美國百年經典巧克力品牌「HERSHEY’S好時」推出「濃郁可可季」，一共打造10款聯名新品。（圖／記者蕭筠攝）

▲還有2款現做可可牛奶飲品。

關鍵字： 美食情報 美食雲 beard papa's Mister Donut

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

