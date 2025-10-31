ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
「青山」台南首店明開幕！3款飲品免費喝　UG竹彰展店買1送1

▲▼東區新開手搖飲「青山-青茶專業製作」。（圖／青山-青茶專業製作提供）

▲青山11月開出全新5家門市。（圖／青山-青茶專業製作提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

手搖飲品牌「青山-青茶專業製作」11月將新開5家門市，其中台南首店將於明日開幕，並推出「指定飲品免費喝」；另外，桃園、新北也有新門市進駐。UG則是在新竹、彰化展店，推出「買1送1」優惠。

青山宣布11月再開5家新門市，11月1日台南首家「永康永大店」搶先開幕；11月8日「桃園中正店」接力登場，再來是「台南善化店」於11月15日開幕、「台南東寧店」於11月22日開幕、「永和樂華店」於11月29日開幕。

▲▼青山-青茶專業製作。（圖／青山-青茶專業製作提供）

▲開幕可享指定飲品免費喝。

新門市祭出開幕限定優惠（各店優惠一致），開幕首日來店可「免費領取1杯飲品」，選項包括冬青、桂花玄米茶與天蟬那堤，每人限領1杯；第2杯起享「全品項5折」，每人限購5杯。開幕第2至4日則推「全品項73折」優惠，每人限購5杯。

●永康永大店
地址：台南市永康區永大路二段667號

●桃園中正店
地址：桃園市桃園區中正路599號

●台南善化店
地址：台南市善化區中正路358號

●台南東寧店
地址：台南市東區東寧路408號

●永和樂華店
地址：新北市永和區永和路一段180號1樓及2樓

▲▼UG。（圖／UG提供）

▲UG全新2家門市登場。（圖／UG提供）

另外，「UG樂己」也有2家新門市，其中「竹北博愛店」已於10月30日開幕，至11月1日前可享「三窨十五茉純茶買1送1」，每人含優惠限購20杯，至11月12日前消費不限金額再送品牌保冷袋1個；「彰化員林店」則從今日起正式開幕，至11月2日前同樣可享三窨十五茉純茶買1送1，至11月13日前消費就送保冷袋。

●竹北博愛店
地址：新竹縣竹北市博愛街340號
電話：03-6560157

●彰化員林店
地址：彰化縣員林市中山路一段762號
電話：04-8335067

關鍵字： 美食情報 美食雲 青山-青茶專業製作 UG樂己 買1送1

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

