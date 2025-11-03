ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

璀璨歐風VS古希臘神話美學　台灣出發兩大郵輪！魅力一次看

文／七逗旅遊網　圖／鳳凰旅遊

璀璨歐風VS古希臘神話美學 台灣出發兩大郵輪！魅力一次看（圖／鳳凰旅遊提供）

▲「史上最大」訪台郵輪MSC榮耀號，2026基隆/高雄雙港啟航。

郵輪旅遊正夯！2026年延續這股熱潮，地中海郵輪榮耀號（MSC Bellissima）和歌詩達郵輪莎倫娜號（Costa Serena）持續推出台灣母港航程，直接從基隆或高雄港出發，就能享受一站式海上度假的頂級體驗。

璀璨歐風VS古希臘神話美學 台灣出發兩大郵輪！魅力一次看（圖／鳳凰旅遊提供）

▲MSC榮耀號上的榮耀大道，有80公尺超長LED天幕，呈現多變的震撼視覺。

如果你追求規模、新穎和頂級的歐式奢華感，17.2萬噸的巨無霸MSC榮耀號無疑是首選！郵輪上包含多樣酷炫亮點，像是「榮耀大道」，這條80公尺超長LED天幕步道，穹頂上的天幕輪番變換畫面，兩旁的精品店與特色餐飲，營造出香榭麗舍大道的氛圍，更是船上舉辦各種狂歡派對活動的地點。

船上優雅奢華的象徵，則是鑲嵌超過6萬顆施華洛世奇水晶的旋梯，讓旅客每一步都踏在閃耀光芒中，可說是船上最夢幻的伸展台。而面朝大海、全透明設計的景觀電梯，亦是獨特的隱藏版打卡景點。

璀璨歐風VS古希臘神話美學 台灣出發兩大郵輪！魅力一次看（圖／鳳凰旅遊提供）

▲在施華洛世奇水晶旋梯，拍出唯你獨尊的巨星感。

針對親子旅客，也有豐富的海上兒童設施：樂高海上樂園色彩繽紛，佔地超過700平方米，是專為分齡兒童設計的天地；亞利桑那水上樂園則擁有三條酷炫滑水道與刺激的喜馬拉雅橋，讓大人小孩都能盡情暢玩消暑。

璀璨歐風VS古希臘神話美學 台灣出發兩大郵輪！魅力一次看（圖／鳳凰旅遊提供）

▲樂高海上樂園色彩繽紛，是專為分齡兒童設計的天地。

多元娛樂方面，除了國際級的「倫敦大劇院」歌舞秀，更有斥資數百萬歐元打造的360°旋轉木馬劇院，帶來近距離的特技與奇幻表演。其他如專業級F1賽車模擬器、VR虛擬迷宮、XD互動影院等，提供科技感十足的感官刺激。

餐飲上，設有四間免付費主餐廳，以及海渡鐵板燒、美式牛排屋、海上鍋物等特色收費餐廳，從全球美食到20間氛圍酒吧，都能讓每個人找到樂趣。

璀璨歐風VS古希臘神話美學 台灣出發兩大郵輪！魅力一次看（圖／鳳凰旅遊提供）

▲COSTA莎倫娜號重磅升級、嶄新啟航。

若是嚮往義式華麗風情，剛完成重磅升級的COSTA莎倫娜號將帶來嶄新體驗。全船艙房、餐廳、中央大堂及娛樂設施重裝優化，公共空間採用數位藝術結合古希臘神話，風格摩登有趣。迎賓大廳萬神殿挑高十層，四周有巨型螢幕環繞，天花板懸掛會發光的3D列印雲朵，配合燈光和音樂，讓你瞬間沉浸在神話世界裡。阿波羅大酒吧也換上新裝，扶手椅和沙發更舒適現代。泳池甲板區設計簡潔清新，引入藍天與日光，白天是放鬆的好地方，晚上的熱情派對更不容錯過。

璀璨歐風VS古希臘神話美學 台灣出發兩大郵輪！魅力一次看（圖／鳳凰旅遊提供）

▲COSTA莎倫娜號萬神殿潮感升級，阿波羅大酒吧煥新格局更舒適。

船上美食選擇多元，招牌Archipelago餐廳請來三位米其林星級主廚聯手打造全新菜單，以大海與航線目的地為靈感，讓人味蕾大開。其他餐廳，像是手工義式薄餅屋和壽司吧，也都換上新裝，用餐氛圍更舒適。住宿方面，尊享套房全面升級，設計線條更簡潔，採用藍白色調呼應海洋，營造優雅又寧靜的氛圍。衛浴設備也全面更新、符合現代需求，變得更明亮、乾淨。

璀璨歐風VS古希臘神話美學 台灣出發兩大郵輪！魅力一次看（圖／鳳凰旅遊提供）

▲全景陽台套房清爽明亮，質感滿分。

2026年春夏航次，MSC榮耀號與COSTA莎倫娜號，兩艘郵輪都提供從台灣（基隆/高雄）直接登船的便利，省去跨國轉機的時間與費用，航程從沖繩跳島（那霸、石垣、宮古），到日韓追櫻、FUN暑假都有，無論親子、情侶、樂齡、或員工獎勵旅遊，都是2026年的度假好選擇。

●推薦行程：
【MSC地中海郵輪榮耀號】2026春夏航程熱賣中
https://reurl.cc/4NElvL
限定航次.限時每房減6,000元
禮遇陽台暢飲房（限量）：享酒水／軟性飲料（二選一）無限暢飲
•基隆啟航→沖繩/石垣/宮古/福岡/佐世保/鹿兒島/宮崎/釜山/濟州
•高雄啟航→沖繩/石垣

【嶄新歌詩達莎倫娜號】2026春夏航程熱賣中
https://reurl.cc/VWK2QZ
3/28、4/6五天航次同房第三人0元
•基隆啟航→沖繩/石垣/宮古/福岡/佐世保/鹿兒島/釜山/麗水
•高雄啟航→沖繩/石垣/宮古

●更多資訊：
鳳凰旅遊 0800-089-789
官網：www.travel.com.tw
鳳凰粉絲團：www.facebook.com/phxtours
鳳凰line@線上諮詢：http://event.travel.com.tw/lineAtLife

關鍵字： 七逗旅遊網 郵輪 MSC榮耀號 歌詩達郵輪

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【月老都傻眼】被路人瘋狂包圍搶姻緣 月老邊喊荒謬邊產紅線XD

推薦閱讀

台灣出發兩大郵輪　魅力一次看

台灣出發兩大郵輪　魅力一次看

預約2026寰宇河輪　帶你慢遊歐洲

預約2026寰宇河輪　帶你慢遊歐洲

山口縣角島大橋、元乃隅神社二大絕景一次收

山口縣角島大橋、元乃隅神社二大絕景一次收

桃園舊百吉隧道　結合生態保育即起開放

桃園舊百吉隧道　結合生態保育即起開放

日月潭花火音樂嘉年華次場3.5萬人沸騰

日月潭花火音樂嘉年華次場3.5萬人沸騰

花蓮蝴蝶谷新飯店搶先看

花蓮蝴蝶谷新飯店搶先看

11月餐飲優惠！吃到飽111元

11月餐飲優惠！吃到飽111元

高雄超人氣猜心泡芙睽違5年快閃台北

高雄超人氣猜心泡芙睽違5年快閃台北

高雄捷運「紅線美食」地圖！

高雄捷運「紅線美食」地圖！

貢寮咖啡秘境隱身海邊寧靜小村落

貢寮咖啡秘境隱身海邊寧靜小村落

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

11月餐飲優惠！吃到飽111元

PAUL「草莓千層派買1送1」只有3天

台灣出發兩大郵輪　魅力一次看

山口縣角島大橋、元乃隅神社二大絕景一次收

預約2026寰宇河輪　帶你慢遊歐洲

3家手搖飲最新聯名活動一次看　超Q「餃貓吸管套」只送不賣

花蓮蝴蝶谷新飯店搶先看

日月潭花火音樂嘉年華次場3.5萬人沸騰

桃園舊百吉隧道　結合生態保育即起開放

再睡5分鐘全品項買1送1只有2天

熱門行程

2025新北歡樂耶誕城 LINE好友總動員

2025新北歡樂耶誕城以「馬戲嘉年華」為主題與知名LINE FRIENDS角色IP合作登場

2025桃園萬聖城 魔蛛古堡 魔幻登場！

跟著魔幻蜘蛛王踏入冒險，變裝、討糖、電音派對一樣不能少！即日起至11/2 就在桃園藝文廣場

最新新聞更多

台灣出發兩大郵輪　魅力一次看

預約2026寰宇河輪　帶你慢遊歐洲

山口縣角島大橋、元乃隅神社二大絕景一次收

桃園舊百吉隧道　結合生態保育即起開放

日月潭花火音樂嘉年華次場3.5萬人沸騰

花蓮蝴蝶谷新飯店搶先看

11月餐飲優惠！吃到飽111元

高雄超人氣猜心泡芙睽違5年快閃台北

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366