璀璨歐風VS古希臘神話美學　台灣出發兩大郵輪！魅力一次看

文／七逗旅遊網 圖／鳳凰旅遊

▲「史上最大」訪台郵輪MSC榮耀號，2026基隆/高雄雙港啟航。

郵輪旅遊正夯！2026年延續這股熱潮，地中海郵輪榮耀號（MSC Bellissima）和歌詩達郵輪莎倫娜號（Costa Serena）持續推出台灣母港航程，直接從基隆或高雄港出發，就能享受一站式海上度假的頂級體驗。

▲MSC榮耀號上的榮耀大道，有80公尺超長LED天幕，呈現多變的震撼視覺。

如果你追求規模、新穎和頂級的歐式奢華感，17.2萬噸的巨無霸MSC榮耀號無疑是首選！郵輪上包含多樣酷炫亮點，像是「榮耀大道」，這條80公尺超長LED天幕步道，穹頂上的天幕輪番變換畫面，兩旁的精品店與特色餐飲，營造出香榭麗舍大道的氛圍，更是船上舉辦各種狂歡派對活動的地點。

船上優雅奢華的象徵，則是鑲嵌超過6萬顆施華洛世奇水晶的旋梯，讓旅客每一步都踏在閃耀光芒中，可說是船上最夢幻的伸展台。而面朝大海、全透明設計的景觀電梯，亦是獨特的隱藏版打卡景點。

▲在施華洛世奇水晶旋梯，拍出唯你獨尊的巨星感。

針對親子旅客，也有豐富的海上兒童設施：樂高海上樂園色彩繽紛，佔地超過700平方米，是專為分齡兒童設計的天地；亞利桑那水上樂園則擁有三條酷炫滑水道與刺激的喜馬拉雅橋，讓大人小孩都能盡情暢玩消暑。

▲樂高海上樂園色彩繽紛，是專為分齡兒童設計的天地。

多元娛樂方面，除了國際級的「倫敦大劇院」歌舞秀，更有斥資數百萬歐元打造的360°旋轉木馬劇院，帶來近距離的特技與奇幻表演。其他如專業級F1賽車模擬器、VR虛擬迷宮、XD互動影院等，提供科技感十足的感官刺激。

餐飲上，設有四間免付費主餐廳，以及海渡鐵板燒、美式牛排屋、海上鍋物等特色收費餐廳，從全球美食到20間氛圍酒吧，都能讓每個人找到樂趣。

▲COSTA莎倫娜號重磅升級、嶄新啟航。

若是嚮往義式華麗風情，剛完成重磅升級的COSTA莎倫娜號將帶來嶄新體驗。全船艙房、餐廳、中央大堂及娛樂設施重裝優化，公共空間採用數位藝術結合古希臘神話，風格摩登有趣。迎賓大廳萬神殿挑高十層，四周有巨型螢幕環繞，天花板懸掛會發光的3D列印雲朵，配合燈光和音樂，讓你瞬間沉浸在神話世界裡。阿波羅大酒吧也換上新裝，扶手椅和沙發更舒適現代。泳池甲板區設計簡潔清新，引入藍天與日光，白天是放鬆的好地方，晚上的熱情派對更不容錯過。

▲COSTA莎倫娜號萬神殿潮感升級，阿波羅大酒吧煥新格局更舒適。

船上美食選擇多元，招牌Archipelago餐廳請來三位米其林星級主廚聯手打造全新菜單，以大海與航線目的地為靈感，讓人味蕾大開。其他餐廳，像是手工義式薄餅屋和壽司吧，也都換上新裝，用餐氛圍更舒適。住宿方面，尊享套房全面升級，設計線條更簡潔，採用藍白色調呼應海洋，營造優雅又寧靜的氛圍。衛浴設備也全面更新、符合現代需求，變得更明亮、乾淨。

▲全景陽台套房清爽明亮，質感滿分。

2026年春夏航次，MSC榮耀號與COSTA莎倫娜號，兩艘郵輪都提供從台灣（基隆/高雄）直接登船的便利，省去跨國轉機的時間與費用，航程從沖繩跳島（那霸、石垣、宮古），到日韓追櫻、FUN暑假都有，無論親子、情侶、樂齡、或員工獎勵旅遊，都是2026年的度假好選擇。

