「茶湯會X虎航」聯名推2款飲品　抽不限航點來回機票

▲▼「茶湯會X台灣虎航」聯名。（圖／茶湯會提供）

▲「茶湯會X台灣虎航」跨界聯名。（圖／茶湯會提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

台灣茶飲品牌「茶湯會」與台灣虎航聯名推出「柚虎系列」新品，以韓國蜂蜜柚子醬入茶打造2款限定飲品，加碼送出10張不限航點來回機票。另外，人氣點心「雞蛋糕」也有2種新口味。

▲▼「茶湯會X台灣虎航」聯名。（圖／茶湯會提供）

▲「柚虎系列」一共有2款新品。

「茶湯會X台灣虎航」聯手推出2款新飲品，使用韓國蜂蜜柚子醬入茶，其中「香柚鐵觀音」選用焙火鐵觀音融合酸甜香柚醬，「香柚翡翠綠」則以清香翡翠綠茶為基底，搭配蜂蜜香柚醬。以上新品售價60元起，11月1日起正式上市，至11月9日前凡購買柚虎系列飲品任2杯可享整單88折優惠。

▲▼「茶湯會X台灣虎航」聯名。（圖／茶湯會提供）

▲同步推出2款聯名杯身。

杯身也有兩款聯名圖樣，印著台灣虎航網紅「虎將」、柚子等可愛插畫，搭配搭機旅遊情境；至11月23日前凡購買任一款茶湯會飲品且持聯名杯在門市拍照，並上傳臉書粉專活動貼文完成指定任務，就有機會獲得台灣虎航不限航點來回機票，預計送出10張。

▲▼「茶湯會X台灣虎航」聯名。（圖／茶湯會提供）

▲人氣點心「雞蛋糕」推出紅豆卡士達、濃香芝麻2種新口味。

人氣點心「雞蛋糕」也同步推出紅豆卡士達、濃香芝麻共2種新口味，11月15日至11月23日凡購買雞蛋糕新品1份並加點香柚系列飲品，可享飲品現折10元優惠。 

▲▼「發發The Far Far Farm X 森永HI-CHEW」聯手推出萬聖節限定飲品。（圖／發發The Far Far Farm提供）

▲發發聯手森永HI-CHEW推出萬聖節限定飲品。（圖／發發The Far Far Farm提供，下同）

另外，為搶攻萬聖節商機，發發The Far Far Farm今年跨界攜手經典國民糖果「森永HI-CHEW」推出「不給糖就搗蛋系列」，一共打造4款萬聖節限定飲品，「嗨啾葡萄鮮Q優格」以招牌優格結合濃郁葡萄，再加入Q彈葡萄果凍增添咀嚼口感，售價99元；「嗨啾葡萄凍凍紅萱」則是紅金萱茶底與葡萄、葡萄果凍的組合，售價69元。

「嗨啾青蘋果鮮Q優格（售價99元）」、「嗨啾青蘋果凍凍金萱（售價69元）」也分別以優格、金萱茶做為基底，搭配青蘋果、青蘋果果凍，每一口都有酸甜果香。為歡慶新品上市，至10月31日前只要穿著上萬聖節裝扮，雙人同行至門市購買任2杯萬聖限定飲品即可享88折優惠。

▲▼「發發The Far Far Farm X 森永HI-CHEW」聯手推出萬聖節限定飲品。（圖／發發The Far Far Farm提供）

▲加碼開賣2款萬聖限定周邊。

發發超人氣吉祥物奇異鳥也同步換上萬聖節造型回歸，包括「黑色奇異鳥公仔杯套提袋（售價388元）」、「黑色奇異鳥針織包（售價188元）」，暗黑造型吸睛度十足，即日起於全台門市限量開賣，至11月4日前凡購買奇異鳥萬聖周邊搭配萬聖節聯名飲品可享88折優惠。

【遠離立霧溪！】花蓮燕子口堰塞湖潰決　下游錦文橋水勢暴漲

