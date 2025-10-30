花蓮新景點「鸚鵡螺圖書館」4大亮點一次看　全景平台遠眺太平洋

▲台泥DAKA再生資源利用中心。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

花蓮歷經2024年強震與九月堰塞湖災情後，觀光人次銳減近半。為助力地方復甦，位於進入花蓮第一站的「台泥DAKA 園區」宣布自11月起推出新場館「鸚鵡螺圖書館」，並規劃全新體驗遊程「鸚鵡螺圖書館奇幻之旅」，結合文明探索、產業永續與在地風土饗宴打造特色遊程，即日起開放預約。

台泥DAKA園區自2020年開幕以來已吸引超過970萬人次造訪，是全台唯一取得政府觀光工廠認證的大型重工業工廠。此次全新開幕的「鸚鵡螺圖書館」設於台泥 DAKA 再生資源利用中心，由文明與自然的對話開場，串連花蓮永續轉型與環境教育，打造新旅遊地標，並有4大不可錯過亮點。

亮點一：鸚鵡螺圖書館

走進「鸚鵡螺圖書館」，如穿越多重時空。導覽員以故事帶領旅人探索人類智慧起源，從《孫子兵法》的謀略哲學到《羅塞塔石碑》的文明符號。展廳以水泥復刻技術重現古文物質感，讓人親手感受歷史溫度。

亮點二：再生資源中心展現永續新力量

「台泥DAKA再生資源利用中心」是全台首座結合水泥窯與氣化爐的垃圾處理示範場域，已協助處理逾8.2萬噸生活垃圾、減碳 4.3 萬噸。由美國 KPF 建築事務所設計的建築榮獲2021年國際A&D設計大獎，頂樓平台可俯瞰太平洋與和平港電廠，全景視野成為熱門打卡點。

亮點三：「品山海」餐廳展現花蓮風土饗宴

遊程特邀雲朗觀光外燴團隊操刀，在「品山海」餐廳推出花蓮風味午餐。以「吉安米」、「花樂發畜牧場」雞蛋與當季野菜入菜，搭配部落茶飲與「馬告一口小漢堡」小點，呈現最貼近後山土地的味道。

亮點四：登上「百蕨園」 邂逅比恐龍更古老的綠色秘境

登上最高樓層，即可走進由「辜嚴倬雲植物保種中心」團隊打造的「百蕨園」，近百種蕨類植物交織出遠古生態的生命之美，象徵自然永續與生命延續。「鸚鵡螺圖書館奇幻之旅」現已開放預約，凡報名 11 月體驗行程者，將獲贈限量「水泥貓頭鷹公仔」一份。

而在花蓮壽豐近期也有新景點開幕。水岸微型複合餐廳「理想食光 FOODIE」集結8間品牌，囊括輕食、原民料理、伴手禮，並以在地食材入菜，讓旅人品嚐在地風土，同時欣賞水岸與山嵐倒影。

「理想食光FOODIE」是花蓮理想大地園區內全新打造的特色餐飲場域，現場共8家花蓮人氣品牌進駐，包括人氣日式洋食餐廳「森山舍」、打卡名店「海蜜 Hi-Mee」，以及曾獲「全球純粹風味評鑑」殊榮的園區自有品牌「理想店舖」等品牌進駐。

餐廳最大亮點之一是擁有絕佳的湖景視野，占地120坪的場域正對整片湖泊與綠意森林，透過落地窗引入山水倒影與自然光影，讓用餐者彷彿置身畫中。戶外設有露台座位，二樓更能遠眺中央山脈與海岸山脈雲層流動的壯闊景致。

餐廳內集結8大品牌，其中「海蜜 Hi-Mee」以詩意擺盤與花蓮果物製作冰品，其副品牌「甜蜜Tian-Mee」推出結合馬告與鳳梨的「花蓮漢堡」，是人氣必吃Togo美食。

「森山舍」主打手作三明治與熱壓吐司；原民風味品牌「法礫 FALI」以湯品與飯糰傳遞部落文化；「來唄·來杯」提供海燕窩清爽茶飲；「百年傳奇」以沙其馬、花生酥喚起地方味覺記憶；而「香氛哲學家 Wonderadam」則以氣味描繪花蓮四季呼吸節奏。

除了餐飲空間，這裡也規劃「旅站」複合空間，結合旅行商店、遊客服務與策展展覽，並同步推出旅行周邊商品，以「旅行配件」為核心，精選台灣文創品牌的帆布袋、帽子、墨鏡與家居飾品。旅客亦可從旅站報名園區限定的「森光遊湖」搭船行程，全票350元，凡設籍花蓮或身分證開頭為U者可享優惠票300元。