Mister Donut聯名HERSHEY'S　「濃郁可可季」10款新品限時開賣

▲Mister Donut今年首度攜手HERSHEY'S推出「濃郁可可季」。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

Mister Donut今年首度攜手美國百年經典巧克力品牌「HERSHEY'S好時」推出「濃郁可可季」，一共打造10款聯名新品，嚴選巧克力結合開心果、咖啡及覆盆莓，有爆餡巧貝、濃郁生可可波堤、可可派等，10月31日起於全門市限時開賣，可享限時7天買5送1、買6送2優惠。

▲▼HERSHEY'S可可巧貝、開心果可可巧貝咬下會爆餡。

「Mister Donut x HERSHEY'S」聯名首推爆餡「HERSHEY'S可可巧貝（售價49元）」、「HERSHEY'S開心果可可巧貝（售價59元）」，把蓬鬆巧貝麵團加入可可粉提升香氣，並分別注入可可鮮奶油內餡及開心果卡士達鮮奶油，外層再裹上可可糖粉增添口感。

▲生可可波堤、可可派口感超濃郁。

▲可可派以層層派皮包裹苦甜巧克力奶油。

「HERSHEY'S生可可波堤」選用經典雙層巧克力波堤搭配好時可可粉，售價55元；「HERSHEY'S濃厚可可派」則以進口北海道酥脆派皮加入苦甜巧克力奶油，再撒上一層好時可可粉，打造濃郁口感，售價69元。

▲口味依序為HERSHEY'S咖啡巧克力波堤、HERSHEY'S覆盆莓可可多拿滋、HERSHEY'S黑森林可可多拿滋。

▲HERSHEY'S杏仁巧克力波堤（左）。

還有以波堤、多拿滋圈體等不同口感甜甜圈加入咖啡、杏仁、莓果及黑櫻桃等食材製成的4款甜甜圈，包括「HERSHEY'S咖啡巧克力波堤」(售價59元)、「HERSHEY'S杏仁巧克力波堤」(售價59元)、「HERSHEY'S覆盆莓可可多拿滋」(售價69元)以及「HERSHEY'S黑森林可可多拿滋」(售價69元)。

▲還有2款現做可可牛奶飲品。

飲品部分以好時經典可可粉搭配香滑牛奶推出現做「HERSHEY'S冰可可牛奶」、「HERSHEY'S熱可可牛奶」，售價皆為75元。以上聯名商品將於10月31日起開賣，期間限定、售完為止。

▲加碼吃2款可可季甜甜圈。

此外還有2款可可季限定甜甜圈，「白可可脆脆巧克力波堤」將巧克力波堤裹上白可可沾醬並撒上脆片點綴，售價50元；「焦糖雙色巧克力波堤」則以巧克力波堤半邊各別沾裹鹽焦糖風味可可醬、濃郁可可沾醬，售價48元。

10月31日起至11月6日有「甜甜圈買5送1／買6送2」優惠，須內含1款指定品項，限送價低品項，優惠不得併用；即日起則可享「現做飲品第2件5折」。

▲▼Krispy Kreme「烤布蕾甜甜圈（上）」回歸，今年加碼推出限量口味「香檸烤布蕾（下）」。

另一美式甜甜圈品牌「Krispy Kreme」去年超夯「烤布蕾甜甜圈」回歸，以美式經典甜甜圈結合法式香脆烤布蕾，手工炙燒出焦糖脆皮口感，再搭配滑順牛奶卡士達內餡。

今年加碼推出全新「香檸烤布蕾」，美式鬆軟夾心貝表面是現烤薄脆糖衣，內餡結合檸檬卡士達，更添酸甜滋味，2款售價皆為60元。烤布蕾系列每人單筆限購12顆，提醒香檸烤布蕾僅於每周三、六販售。

烤布蕾系列販售門市包括板橋、美麗華、新光A8、南港環球、裕隆城、桃園長庚、桃園遠百、新竹SOGO。

▲限時16天買任一烤布蕾甜甜圈搭配大杯飲品則可現折15元。

為歡慶新品上市，至10月31日前加入官方LINE好友可於上市日領取新品券，開賣首3日凡購買內含2顆烤布蕾甜甜圈的6入禮盒，可享優惠價286元；11月16日前購買任一烤布蕾甜甜圈搭配大杯飲品現折15元。