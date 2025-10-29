ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
獨／奇美博物館揭「引進埃及展背後故事」　精選3必看重量級展品

▲▼台南奇美博物館。（圖／捷絲旅台南虎山館提供）

▲台南奇美博物館此次推出史詩級大展《埃及之王：法老》，掀起網友熱烈討論。（圖／捷絲旅台南虎山館提供）

記者蔡玟君／台北報導

台南奇美博物館宣布攜手大英博物館，從明年1月29日起推出史詩級大展《埃及之王：法老》，掀起網友討論熱潮。《ETtoday新聞雲》也專訪奇美博物館，揭開此次兩館合作來台展出的幕後花絮，並從館方視角推薦3件必看展品。。此次特展一般票也已經開賣，目前可預約明年上半年時段。

▲▼大英博物館。（圖／大英博物館理事會提供）

▲此次埃及展是與大英博物館攜手打造。（圖／大英博物館理事會提供）

2大因素成策展靈感　攜手大英博物館打造台灣專屬埃及特展

奇美博物館表示，館內一直以來都有古文物收藏，只是目前沒有展示，加上透過日常從民眾填寫的問卷調查中顯示，「古文物」一直是民眾最想看的展覽主題前三名，以此2大原因為發想，著手搜尋國際主題展覽，期望引進特色展覽。

奇美指出，搜尋時發現大英博物館有舉辦《Pharaoh: king of Egypt》世界巡迴展，主動與大英博物館聯繫之餘，董事長也親赴英國拜會，對方雖有高度合作意願，但表示巡迴展已經結束，且部分展品經評估不適合再展。

最後經雙方討論，以巡迴展為基礎，大英博物館重新整理與增加，才有此次即將來台的《埃及之王：法老》280件展品，奇美博物館也強調，「此次展覽是台灣專屬，並非是法老巡迴展。」

▲▼塞提二世王權坐像。（圖／大英博物館理事會提供）

▲塞提二世王權坐像是必看展品之一。（圖／大英博物館理事會提供）

奇美揭木乃伊不來主因　精選3件必看展品

明年的《埃及之王：法老》大展280件展品中並沒有木乃伊來台，奇美博物館也分享主要原因，「木乃伊通常與古埃及喪葬文化有關，我們此次策展希望以帝王視角出發，呈現法老多元面貌。」民眾透過展覽，將可看到外交泥板書信、雕像、珠寶，也有棺木，透過王權視角，了解過去幾千年歷史的古埃及面貌。

館方也精選3件必看展品。首先是此次大展主視覺的「塞提二世王權坐像」，塞堤二世是拉美西斯二世的孫子，他的王權座像也是大英博物館收藏最完整的雕像，此次來台，民眾可近距離觀察雕像細節。

▲▼拉美西斯二世巨像的拳頭。（圖／大英博物館理事會提供）

▲拉美西斯二世巨像的拳頭。（圖／大英博物館理事會提供）

▲▼烏里倫普塔墓室的祭堂牆面。（圖／大英博物館理事會提供）

▲烏里倫普塔墓室的祭堂牆面。（圖／大英博物館理事會提供）

重達1.5公噸的「拉美西斯二世巨型拳頭」是另一件必看展品，奇美表示，拉美西斯二世喜歡彰顯自己的王權，僅看拳頭展品就能想像當年整體具象呈現存在感有多驚人；而高達2.5公尺、寬3公尺以上的牆面則以展現古埃及祭司、供奉過程雕刻為主題，透過現場觀看，可了解過去的祭祀文化。

▲▼台南奇美博物館。（圖／記者蔡玟君攝）

▲台南奇美博物館過去豐富的國際大展舉辦經驗，也自有一套防護計劃。（圖／記者蔡玟君攝）

羅浮宮被盜前例　奇美博物館曝埃及展防護最大挑戰

羅浮宮珠寶被盜震驚全球，奇美博物館則表示館內自有一套完整的安全防護計劃，包含保全警報、全天候錄影監控、門禁管控、展櫃防盜裝置等，加上過去多次舉辦國際大展經驗，針對展品本身就有高規格的特殊安全機制，但有保密協定不便透露。

但以此次埃及特展為例，安全保護最具挑戰的部分是展品大小不一，有僅2公分的黃金珠寶，也有重達2公噸的石像，防護規劃較為複雜，同時也需進行展場強化與展場承重結構安全。

目前《埃及之王：法老》特展一般票已經開始販售，僅開放預約開展後上半年時段，民眾可透過事前預約訂票。特展下半年票券預計開展後才會開放，但會視情況研議是否提早。

關鍵字： 台南奇美博物館 台南旅遊 埃及展 埃及之王：法老

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

【死守肉肉！】貪吃貓偷吃滑蛋牛肉被主人抓到不肯放XD

