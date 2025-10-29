ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

40年老字號宏益水晶餃歇業　西門町美食再少一家

▲▼宏益水晶餃VS.宏美水晶餃。（圖／沙拉公主提供）

▲西門町宏益水晶餃歇業。（圖／沙拉公主提供）

記者黃士原／台北報導

西門町老字號銅板美食再少一家！繼宏美水晶餃之後，擁有40多年歷史的宏益水晶餃也被網友發現已歇業，有人感嘆說「小時候的味道說」、「不知道台北哪邊還有這種水晶餃了」。

渾圓飽滿的水晶餃，像肉圓又像包子，晶瑩剔透的Q彈餃皮搭配豬肉加竹筍的內餡，且每顆只要銅板價，擁有超高人氣，除了是嘉義必吃美食，在台北西門町原本也有2家吃得到，不過宏美水晶餃已於去年歇業。

西門町另一家宏益水晶餃從嘉義北上發展，擁有40多年歷史，不過也已經低調結束營業，Google地圖顯示永久歇業，昨天有人前往購買才發現招牌沒了，據了解是老闆退休不做了，讓許多老客人感嘆說「小時候的味道說」、「不知道台北哪邊還有這種水晶餃了」、「很好吃，怎麼收了」、「我要哭了！去西門町就是要買水晶餃～結果兩家都收了」。

▲肉旨房創始店忠孝店將於10月26日熄燈。（圖／復興空廚提供）

另外，由復興空廚創立的「肉旨房」於2023年5月開幕，僅營業2年多，創始店（忠孝店）公告已於10月26日熄燈，大園機場旁的航棧綠洲店則正常營業。

肉旨房是復興空廚2023年5月推出的漢堡排專賣店，引進日本最流行的直火炭烤漢堡排定食，但考量純炭炙燒會產生大量燻煙，改以高溫鐵板取代炭爐來鎖住漢堡排肉汁，並設計、提升炭槽烹調功能，客人跟師傅們在板前也能有更多互動。菜單除了經典的日本和牛漢堡排，另開發肉旨牛、月見雞、煙燻豬漢堡排，以及東港炭烤小卷定食。

關鍵字： 美食雲 西門町美食 水晶餃 歇業

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【不明原因】休旅車撞進大埔鐵板燒店裡！

推薦閱讀

烤黑輪入選米其林！

烤黑輪入選米其林！

全家開設期間限定「犬家便利商店」

全家開設期間限定「犬家便利商店」

全家限3天咖啡「買2送2」今開賣

全家限3天咖啡「買2送2」今開賣

40年老字號宏益水晶餃歇業

40年老字號宏益水晶餃歇業

福利熊家族新成員「大全熊」也有洗腦主題曲

福利熊家族新成員「大全熊」也有洗腦主題曲

零招牌無冷氣騎樓麵攤卻大排長龍！

零招牌無冷氣騎樓麵攤卻大排長龍！

7-11巧克力優惠來了　10元喝焦糖瑪奇朵

7-11巧克力優惠來了　10元喝焦糖瑪奇朵

10元金磚牛軋餅萬聖限定搶

10元金磚牛軋餅萬聖限定搶

曾是張雨生故鄉！全台澎最早形成眷村

曾是張雨生故鄉！全台澎最早形成眷村

麥當勞炸蝦天婦羅堡睽違2年回歸

麥當勞炸蝦天婦羅堡睽違2年回歸

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

飄香40餘年溫飽了礦工、司機大哥！

4家手搖飲買1送1優惠包

涮乃葉平日小資餐「330元起吃到飽」

水源市場最會排隊炒燴攤！

泰國旅遊新制懶人包

一沐日開賣逮丸感性系列周邊

預約成功才給地址！神秘咖啡廳藏身深坑

京都最新「獨旅友善飯店」將開幕

米其林一星下午茶！坐落微風南山46樓

添好運港點吃到飽11月續登場

熱門行程

2025新北歡樂耶誕城 LINE好友總動員

2025新北歡樂耶誕城以「馬戲嘉年華」為主題與知名LINE FRIENDS角色IP合作登場

2025桃園萬聖城 魔蛛古堡 魔幻登場！

跟著魔幻蜘蛛王踏入冒險，變裝、討糖、電音派對一樣不能少！即日起至11/2 就在桃園藝文廣場

最新新聞更多

烤黑輪入選米其林！

全家開設期間限定「犬家便利商店」

全家限3天咖啡「買2送2」今開賣

40年老字號宏益水晶餃歇業

福利熊家族新成員「大全熊」也有洗腦主題曲

零招牌無冷氣騎樓麵攤卻大排長龍！

7-11巧克力優惠來了　10元喝焦糖瑪奇朵

10元金磚牛軋餅萬聖限定搶

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366