40年老字號宏益水晶餃歇業　西門町美食再少一家

▲西門町宏益水晶餃歇業。（圖／沙拉公主提供）

記者黃士原／台北報導

西門町老字號銅板美食再少一家！繼宏美水晶餃之後，擁有40多年歷史的宏益水晶餃也被網友發現已歇業，有人感嘆說「小時候的味道說」、「不知道台北哪邊還有這種水晶餃了」。

渾圓飽滿的水晶餃，像肉圓又像包子，晶瑩剔透的Q彈餃皮搭配豬肉加竹筍的內餡，且每顆只要銅板價，擁有超高人氣，除了是嘉義必吃美食，在台北西門町原本也有2家吃得到，不過宏美水晶餃已於去年歇業。

西門町另一家宏益水晶餃從嘉義北上發展，擁有40多年歷史，不過也已經低調結束營業，Google地圖顯示永久歇業，昨天有人前往購買才發現招牌沒了，據了解是老闆退休不做了，讓許多老客人感嘆說「小時候的味道說」、「不知道台北哪邊還有這種水晶餃了」、「很好吃，怎麼收了」、「我要哭了！去西門町就是要買水晶餃～結果兩家都收了」。

▲肉旨房創始店忠孝店將於10月26日熄燈。（圖／復興空廚提供）

另外，由復興空廚創立的「肉旨房」於2023年5月開幕，僅營業2年多，創始店（忠孝店）公告已於10月26日熄燈，大園機場旁的航棧綠洲店則正常營業。

肉旨房是復興空廚2023年5月推出的漢堡排專賣店，引進日本最流行的直火炭烤漢堡排定食，但考量純炭炙燒會產生大量燻煙，改以高溫鐵板取代炭爐來鎖住漢堡排肉汁，並設計、提升炭槽烹調功能，客人跟師傅們在板前也能有更多互動。菜單除了經典的日本和牛漢堡排，另開發肉旨牛、月見雞、煙燻豬漢堡排，以及東港炭烤小卷定食。