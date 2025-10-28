ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
電商機票免萬元、門票買1送1即起開搶　飛韓國單程未稅價最低850

▲▼大阪城，大阪城公園，大阪旅遊，日本旅遊。（圖／記者蔡玟君攝）

▲日本是台灣人最喜歡的出國目的地。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

「ITF台北國際旅展」即將登場，旅遊電商平台KKday線上旅展加上雙11優惠，從即日起正式開跑！優惠包括每日整點全球人氣旅遊商品買一送一、超值機票一口價、各國必備SIM卡天天1元瘋搶、全球飯店5折起等。今年台北國際旅展現場業者也設有攤位，力推日韓泰越港澳機票萬元有找，另有機加酒、迷你團商品現場下單還可現折2000元。

KKday線上旅展從即日起至11月12日為止，全球人氣旅遊體驗商品祭出買一送一於每天上午11點限量開搶，主推日韓樂園景區門票、日本與泰國一日遊行程，還有首爾與桃園機場接送。中午12點與下午3點分別開賣超值海外機票與1元SIM卡。

▲▼韓國仁川國際機場，仁川機場，韓國旅遊，南韓旅遊，赴韓旅遊遊。（圖／記者蔡玟君攝）

▲韓國也有價格不到萬元機票可買。（圖／記者蔡玟君攝）

至於ITF四天旅展現場，KKday也預告，將每天機動銷售價格不到萬元的日本、韓國、泰國、越南、港澳機票，另針對偏好深度旅遊、有獨立包車和客製化行程需求的旅客，現場也將下殺開賣「KKday迷你團」。

迷你團首推「樂活沖繩機加酒＆旅遊行程自由配 4 日」，每人1萬5900元起；「富國島五星機加酒＆旅遊行程5日」，每人2萬4500元起，並將加碼推出迷你團每人折扣2000元，再加贈雙北-桃園機場送機。

▲▼易斯達航空Eastar Jet。（圖／業者提供）

▲易斯達航空。（圖／業者提供）

而易斯達航空趁著旅展即將到來，從即日起至11月14日晚上10點為止推出線上旅展，飛韓國未稅價最低單程850元起，讓旅客這個冬天到韓國享受冬季美景和滑雪樂趣。

易斯達航空線上旅展適用出發期間為10月27日至2026年3月29日為止，此次旅展推出桃園飛仁川、釜山以及「松山－金浦」單程未稅價1000元起；飛清州、濟州單程未稅價850元起。

此外，易斯達航空將於11月7日與8日在台北南港展覽館一館設立攤位，現場將舉辦抽獎活動，有機會獲得飛機模型等精美好禮。

