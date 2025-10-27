ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
2航空機票優惠今開搶！韓國單程未稅850起　飛馬爾地夫免6000元

▲▼易斯達航空Eastar Jet。（圖／業者提供）

▲易斯達航空。（圖／業者提供）

記者蔡玟君／綜合報導

易斯達航空趁著旅展即將到來，從即日起至11月14日晚上10點為止推出線上旅展，飛韓國未稅價最低單程850元起，讓旅客這個冬天到韓國享受冬季美景和滑雪樂趣。

易斯達航空線上旅展適用出發期間為10月27日至2026年3月29日為止，此次旅展推出桃園飛仁川、釜山以及「松山－金浦」單程未稅價1000元起；飛清州、濟州單程未稅價850元起。

此外，易斯達航空將於11月7日與8日在台北南港展覽館一館設立攤位，現場將舉辦抽獎活動，有機會獲得飛機模型等精美好禮。

▲亞洲航空AirAsia表示，即日起至29日推出線上旅展。（圖／亞航）

▲亞洲航空長途運輸（AirAsia X）推出18周年線上旅展。（圖／亞航提供）

亞洲航空長途運輸（AirAsia X）則為了迎接成立滿18周年，特別推出「18歲生日慶優惠」，讓旅客以超值票價飛往AirAsia長程航點。從台北直飛吉隆坡、大阪最低票價單程含稅價2390元起， 經吉隆坡轉機飛往馬爾地夫、澳洲雪梨、伯斯，單程含稅價5997元起，適用出發日期為即日起至2026年11月30日止。

AirAsia X 此次18周年優惠活動從即日起至11月2日止，除了上述優惠外， 豪華平躺座位（Premium Flatbed）同步推出單程含稅最低價6999元起；此外，預訂「Value Pack 超值套票」還可享額外18%優惠，套票內容包含機上餐點、座位選擇等。

針對轉機旅客，業者也推出「Fly-Thru 轉機保障優惠」。若因第一航段延誤而錯過轉機班機，且下一班航班需等待6小時以上，即可獲得MYR 200（約新台幣1400元）補償，此優惠適用於即日起至11月9日訂票，出發期間為2025年11月1日至12月31日為止。

【殭屍搭手扶梯超爆笑】差點摔跤還提星巴克XD

