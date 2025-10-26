原之驛Ba-Bu樂園正式開幕　打造南投原鄉觀光、文化與產業平台

▲「原之驛Ba-Bu樂園」24日開幕。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投原民觀光再添新景點：「南投縣原之驛Ba-Bu樂園」24日上午在名間鄉豬事文化園區正式開幕，整合工藝、農業、美食、職人手創等南投原鄉文化與產業，提供遊客休憩、品味原民美食、購買在地好物及觀光旅遊資訊的綜合型商場。

揭牌儀式由副縣長王瑞德主持，原民會副主委杜張梅莊，縣議員石慶龍、全文才、林庭秝及信義鄉長全志堅、魚池鄉長劉啟帆、仁愛鄉公所秘書王智玄、南投縣農產運銷公司總經理周義雄等人到場參加，；日本笠間台灣辦事處處長坪井勇樹也出席，介紹原之驛商場展售的笠間燒陶器等特產。

開幕典禮則以精采舞蹈、達瑪巒文化藝術團的八部合音祈福儀式，及原民創作歌手幽谷瓦歷斯演唱開場，另「原風流水席總舖師職人饗宴」則由縣內多位部落總舖師共同操刀，以山林風味料理、野菜餐桌呈現原民飲食的深厚底蘊與創新精神，讓民眾透過食物感受原民文化溫度與生活美學。

縣府原住民行政處表示，「原之驛 Ba-Bu 樂園」園區分為兩大主題場域：「圓夢商場」匯聚部落品牌、工藝與農特產展示銷售，「烤豬餐廳」則由取得烤豬認證的職人團隊營運，呈現道地烤豬料理與宴席文化；園區也邀集「巴布大豬燒」、「仁愛鄉果樹生產合作社」、「姥姥莊園」、「彩虹織女」等多家原民品牌進駐，並開放「原風舞台」文化展演、「森野餐桌」風味餐飲與「圓夢商場」原藝良品展售，打造融合視覺、味覺與體驗的多元文化場域。

王瑞德表示，「原之驛 Ba-Bu 樂園」鄰近名間交流道，與旺來園區、松柏嶺等串聯成旅遊路線，希望吸引更多遊客，使原之驛成為信義、仁愛、魚池等3個原鄉的原住民文化及產業推廣平台；杜張梅莊指出，原之驛從110年就開始規劃興建，很高興和縣政府合作於今日開幕揭牌，期待該園區不僅只是一個休憩場所，也是原住民文化、產業、語言、手工藝等各方面推廣場域，並帶動原住民青年返鄉。