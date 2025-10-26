桃園萬聖城「魔蛛古堡」開城　打造神秘與奇幻節慶體驗

▲桃園萬聖城「魔蛛古堡」開城。（圖／觀旅局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市副市長蘇俊賓25日晚間，出席於桃園藝文園區展開的桃園萬聖城「魔蛛古堡」開城演唱會表示，，「桃園萬聖城」活動，去（113）年吸引逾103萬人次參與，期待今（114）年人潮再創新高。萬聖城不僅是一場節慶活動，更象徵桃園多元文化的融合與包容。

蘇俊賓指出，萬聖節特別適合充滿創意與年輕活力的桃園。桃園是六都中最年輕的城市，今晚沿途可見市民發揮巧思、化身各式角色同歡，展現多元風格與豐富想像力。今年的萬聖城不僅融入西方節慶元素，更結合臺灣在地風情，成為桃園獨有的創意嘉年華。

蘇俊賓進一步說，今年「2025桃園萬聖城」以「魔蛛古堡」為主題，每半小時一場的光影燈光秀結合設計與科技，完整呈現奇幻氛圍，邀請市民帶著親友一同造訪桃園萬聖城，感受城市節慶的魅力。

觀光旅遊局表示，「桃園萬聖城」活動邁入第六屆，今年以「魔蛛古堡」為主題，自10月25日至11月2日於桃園藝文廣場及藝文綠園道登場，融合東西方鬼怪文化，打造兼具神秘與奇幻的節慶體驗。活動中特設《魔蛛古堡守衛隊》定時劇目與「蛛影幻境」燈光秀，並設置12座主題藝術裝置，包括「魔幻蜘蛛王」、「孟婆奈何橋」、「鬼吹燈迷宮」及「萬聖夜總會」等，另規劃變裝競賽、電音派對、嘉年華市集與親子互動區，營造白天到夜晚皆熱鬧不歇的城市嘉年華。

觀旅局進一步指出，今日開城活動特別舉辦融合金曲音樂與奇幻氛圍的開幕演唱會，邀請麋先生MIXER、U:NUS、守夜人、Ponay卜耐、SONNIE桑尼、欉震天及東部壞男孩等七組實力派歌手輪番登台，帶來三個半小時的熱力演出，現場觀眾反應熱烈，正式揭開為期九天的萬聖狂歡序幕。

包括；立法委員萬美玲、市議員林政賢、陳美梅、市府觀光旅遊局長陳靜芳、文化局副局長唐連成、桃園區長許敏松等均一同出席活動。