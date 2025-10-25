ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

變裝吃火鍋肉品5折！萬聖節活動整理包　貳樓推鬼故事盲盒

▲貳樓今年與台灣人氣鬼怪Podcaster《偷聽史多利》聯名餐點。（圖／貳樓提供）

▲敲破詛咒黑班尼蛋。（圖／貳樓提供）

記者黃士原／台北報導

萬聖節即將來臨，各家餐飲業紛紛推出各種應景活動，像是貳樓與《偷聽史多利》聯名推出限量「鬼故事盲盒」，而這一鍋與海底撈則是祭出變裝優惠，完成指定條件，即分別享有肉品5折、88折。

▲黑森林蘑菇辣黑麵。（圖／貳樓提供）

貳樓

美式早午餐「貳樓」繼去年與台灣人氣鬼怪Podcaster《偷聽史多利》合作推出萬聖節Live Podcast後，今年聯名驚悚氛圍再升級，這一次，黑暗不再只是耳邊故事，而是蔓延到每張餐桌上，化作一道道上桌的料理，而且只要點用聯名餐點，即可獲得一份限量「恐怖鬼故事迷你盲盒」，每道餐點都能開啟一則恐怖故事。

聯名餐點「敲破詛咒黑班尼蛋」以黑起司醬與酪梨醬完美包裹鮭魚與水波蛋，搭配口感紮實的歐包和洋釀TACO醬，再灑上神祕辣椒粉；「幽靈毒酒櫻桃飲」有著深紅如血的調飲，龍舌蘭搭配櫻桃、接骨木、檸檬與香吉士，最後串上的帶有辣意酒漬櫻桃；「黑森林蘑菇辣黑麵」（每日17:00後供應）則是濃郁白醬與墨魚麵交織，培根與新鮮蘑菇釋放陰森的香氣，百里香點綴其中，微辣刺激味蕾。

▲撈麵排名第一！海底撈首度公開台灣人最愛十大菜色。（圖／記者黃士原攝）

▲穿戴萬聖節相關元素，平日指定時間用餐享肉品88折。（圖／記者黃士原攝）

海底撈

即日起至11月2日，海底撈以「魔幻萬聖海底撈，開鍋馬上沒煩惱」為主題，推出一系列古靈精怪又有趣的活動。首先是穿戴萬聖節相關元素（如女巫帽子、有南瓜的服飾、骷髏配飾等等），於周一至周五14:00至17:00、22:00之後，在全台海底撈門店用餐，即享菜品88折優惠。

在10月31日萬聖節當天用餐，只要主動向店員說出通關密語「海底撈顆小南瓜」，即可現場領取可愛的「貝貝南瓜」1顆，把節日的歡樂與儀式感一起帶回家。

▲「這一鍋」推出萬聖節限定活動，穿上特殊裝扮即可參加「10秒挑戰」，成功即享肉品最低5折優惠。

這一鍋

這一鍋以中式奇幻《聊齋》為靈感，推出「聊齋電影之夜」主題活動，將全台10間門店打造成不同電影主題風格的萬聖片場，有多種驚喜角色輪番登場。同時即日起至10月31日，平日兩人（含以上）穿上萬聖裝扮即可參加「10秒挑戰」，指定時間按下按鈕，成功即享肉品最低5折，失敗也有機會以9折開鍋；周末4人以上變裝同行，則可任選4道肉品5折優惠。

▲燒肉同話消費任一套餐即招待限定甜點「草莓戀愛腦」。（圖／燒肉同話提供）

燒肉同話

燒肉同話以「戀愛腦不是只有七夕才會出現」為靈感，推出會員期間限定（10/21-10/31）甜點「草莓戀愛腦」，粉嫩奶酪塑造成大腦造型，象徵甜蜜戀情，淋上血紅莓果醬則呼應萬聖節的神秘氣息，視覺衝擊滿分。「韓啵」則祭出品牌人氣商品「BLACK ＆ PINK 黑粉炸雞」限量免費兌換券，黑色竹炭炸衣與粉色火龍果醬形成強烈對比，活動於10月31日截止。

▲晶華酒店點心房主廚推出多款俏皮可愛的甜品，其中吸睛品項包含果香十足的「黯夜黑絲絨蛋糕」及香濃絲滑的「午夜南瓜榛果巧克力」。（圖／晶華提供）

台北晶華酒店

台北晶華酒店10月31日前將飯店打造成一座「晶華萬聖城」，一樓中庭azie餐廳端出鬼魅南瓜漢堡、萬聖幽靈披薩、木乃伊番茄培根義大利麵等變裝料理。點心房法籍主廚將Regent Gift Shop打造成「萬聖甜點屋」，供應黯夜黑絲絨蛋糕、午夜南瓜榛果巧克力、黯黑蝙蝠抹茶慕斯等甜品。二樓上庭酒廊則變身「鬼魅酒吧」，提供萬聖骷髏、女巫花園、月光馬丁尼等應景飲品。

栢麗廳自助餐廳則將在10月31日舉辦「萬聖變裝派對」，邀請喜愛節慶氛圍的消費者大啖應景美食，當晚中庭還有精彩刺激的「萬聖賓果派對」，活動來賓將有機會贏得栢麗廳單人下午茶券等大獎。

▲君品酒店以義大利 La Befana 女巫傳說為靈感，推出萬聖節限定蛋糕「女巫魅影」。（圖／雲朗觀光提供）

君品酒店

今年萬聖節以義大利女巫傳說為主題，館內餐廳「茶苑」推出萬聖節限定蛋糕「女巫魅影」，售價1480元（6吋），10月28日前開放預購。蛋糕採用西西里100%天然開心果醬製成，層疊鹽味開心果奶油霜與手工烘烤開心果碎，外層以竹炭翻糖包裹，宛如女巫黑色斗篷，頂層點綴著南瓜、鬼屋、女巫與蝙蝠造型巧克力，完美詮釋萬聖節的神秘浪漫。

▲君品酒店「女巫市集饗宴」以半自助形式登場。（圖／雲朗觀光提供）

Ciao西西里牛排餐酒館則自10月27日至11月2日推出晚間限定「女巫市集饗宴」，以義大利市集概念打造半自助式（Semi Buffet）餐飲體驗，主餐有「碳烤12oz豬肋排佐珍珠洋芋」、「碳烤羊排佐珍珠洋芋」及「碳烤6oz肋眼牛排佐珍珠洋芋」3種選項，餐價自1480元+10%起，即可享用從香料南瓜湯、義式炸飯糰、炸海鮮到10多款萬聖節造型甜點的豐富饗食。民眾也可僅單點沙拉吧吃到飽（980元+10%）。

▲雲品溫泉酒店於萬聖節期間盛大舉辦「百鬼夜行祭」，夜幕降臨時邀請旅人化身探險者。（圖／雲朗觀光提供）

雲品溫泉酒店

雲品溫泉酒店10月31日至11月2日帶領旅人來到日本平安時代，以「百鬼夜行祭」為主題，將妖怪傳說融入飯店空間。首先登場的是「百鬼夜行」，當夜幕低垂時，百鬼組成一支熱鬧的遊行隊伍，沿途發送糖果及散播歡樂。

活動期間還有適合親子的妖怪物語「百鬼故事館」、以糖餅作畫的「鬼畫糖精靈」，以及燈影搖曳交織出的妖魅秘境「百鬼神社」。館內丹彤自助餐也於10月28日至31日推出妖怪系列甜品，為旅程增添應景滋味。

關鍵字： 美食雲 美食優惠 萬聖節

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【天選之人】教宗親抱「台灣嫩嬰」祝福　網友暖喊：孩子一生有福

推薦閱讀

隱藏老相館陪伴花蓮新城鄉超過70年！

隱藏老相館陪伴花蓮新城鄉超過70年！

「微醺大飯店」落腳高雄哈瑪星大樓

「微醺大飯店」落腳高雄哈瑪星大樓

嘉義「沉浸式手作樂園」新開幕

嘉義「沉浸式手作樂園」新開幕

「台灣同志遊行」直擊！近15萬人參加

「台灣同志遊行」直擊！近15萬人參加

玩沖繩必訪5間和牛燒肉名店清單！

玩沖繩必訪5間和牛燒肉名店清單！

變裝吃火鍋肉品5折！萬聖節活動整理包

變裝吃火鍋肉品5折！萬聖節活動整理包

「誠品角落」池上重現　創辦人吳清友紀念展開幕

「誠品角落」池上重現　創辦人吳清友紀念展開幕

宜蘭「秋刀魚三吃」板前秀！

宜蘭「秋刀魚三吃」板前秀！

桃園萬聖城必玩亮點　演唱會只有今天

桃園萬聖城必玩亮點　演唱會只有今天

璞旅線上旅展「台北住2晚免4千元」

璞旅線上旅展「台北住2晚免4千元」

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

UG全新2店開幕優惠出爐

北投「4溫泉飯店線上旅展」優惠一覽

米其林一星下午茶！坐落微風南山46樓

點餐吆喝聲此起彼落！三重無名麵攤

全新「嵐山小火車」設計搶先看

2026台北跨年晚會首波卡司公布

師大旁不限時貓咪咖啡廳！

名古屋車站旁必逛百貨開箱！

桃園萬聖城必玩亮點　演唱會只有今天

宜蘭玻璃屋咖啡坐擁湖景第一排！

熱門行程

最新新聞更多

隱藏老相館陪伴花蓮新城鄉超過70年！

「微醺大飯店」落腳高雄哈瑪星大樓

嘉義「沉浸式手作樂園」新開幕

「台灣同志遊行」直擊！近15萬人參加

玩沖繩必訪5間和牛燒肉名店清單！

變裝吃火鍋肉品5折！萬聖節活動整理包

「誠品角落」池上重現　創辦人吳清友紀念展開幕

宜蘭「秋刀魚三吃」板前秀！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366