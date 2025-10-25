變裝吃火鍋肉品5折！萬聖節活動整理包　貳樓推鬼故事盲盒

▲敲破詛咒黑班尼蛋。（圖／貳樓提供）

記者黃士原／台北報導

萬聖節即將來臨，各家餐飲業紛紛推出各種應景活動，像是貳樓與《偷聽史多利》聯名推出限量「鬼故事盲盒」，而這一鍋與海底撈則是祭出變裝優惠，完成指定條件，即分別享有肉品5折、88折。

▲黑森林蘑菇辣黑麵。（圖／貳樓提供）

貳樓

美式早午餐「貳樓」繼去年與台灣人氣鬼怪Podcaster《偷聽史多利》合作推出萬聖節Live Podcast後，今年聯名驚悚氛圍再升級，這一次，黑暗不再只是耳邊故事，而是蔓延到每張餐桌上，化作一道道上桌的料理，而且只要點用聯名餐點，即可獲得一份限量「恐怖鬼故事迷你盲盒」，每道餐點都能開啟一則恐怖故事。

聯名餐點「敲破詛咒黑班尼蛋」以黑起司醬與酪梨醬完美包裹鮭魚與水波蛋，搭配口感紮實的歐包和洋釀TACO醬，再灑上神祕辣椒粉；「幽靈毒酒櫻桃飲」有著深紅如血的調飲，龍舌蘭搭配櫻桃、接骨木、檸檬與香吉士，最後串上的帶有辣意酒漬櫻桃；「黑森林蘑菇辣黑麵」（每日17:00後供應）則是濃郁白醬與墨魚麵交織，培根與新鮮蘑菇釋放陰森的香氣，百里香點綴其中，微辣刺激味蕾。

▲穿戴萬聖節相關元素，平日指定時間用餐享肉品88折。（圖／記者黃士原攝）

海底撈

即日起至11月2日，海底撈以「魔幻萬聖海底撈，開鍋馬上沒煩惱」為主題，推出一系列古靈精怪又有趣的活動。首先是穿戴萬聖節相關元素（如女巫帽子、有南瓜的服飾、骷髏配飾等等），於周一至周五14:00至17:00、22:00之後，在全台海底撈門店用餐，即享菜品88折優惠。

在10月31日萬聖節當天用餐，只要主動向店員說出通關密語「海底撈顆小南瓜」，即可現場領取可愛的「貝貝南瓜」1顆，把節日的歡樂與儀式感一起帶回家。

▲「這一鍋」推出萬聖節限定活動，穿上特殊裝扮即可參加「10秒挑戰」，成功即享肉品最低5折優惠。

這一鍋

這一鍋以中式奇幻《聊齋》為靈感，推出「聊齋電影之夜」主題活動，將全台10間門店打造成不同電影主題風格的萬聖片場，有多種驚喜角色輪番登場。同時即日起至10月31日，平日兩人（含以上）穿上萬聖裝扮即可參加「10秒挑戰」，指定時間按下按鈕，成功即享肉品最低5折，失敗也有機會以9折開鍋；周末4人以上變裝同行，則可任選4道肉品5折優惠。

▲燒肉同話消費任一套餐即招待限定甜點「草莓戀愛腦」。（圖／燒肉同話提供）

燒肉同話

燒肉同話以「戀愛腦不是只有七夕才會出現」為靈感，推出會員期間限定（10/21-10/31）甜點「草莓戀愛腦」，粉嫩奶酪塑造成大腦造型，象徵甜蜜戀情，淋上血紅莓果醬則呼應萬聖節的神秘氣息，視覺衝擊滿分。「韓啵」則祭出品牌人氣商品「BLACK ＆ PINK 黑粉炸雞」限量免費兌換券，黑色竹炭炸衣與粉色火龍果醬形成強烈對比，活動於10月31日截止。

▲晶華酒店點心房主廚推出多款俏皮可愛的甜品，其中吸睛品項包含果香十足的「黯夜黑絲絨蛋糕」及香濃絲滑的「午夜南瓜榛果巧克力」。（圖／晶華提供）

台北晶華酒店

台北晶華酒店10月31日前將飯店打造成一座「晶華萬聖城」，一樓中庭azie餐廳端出鬼魅南瓜漢堡、萬聖幽靈披薩、木乃伊番茄培根義大利麵等變裝料理。點心房法籍主廚將Regent Gift Shop打造成「萬聖甜點屋」，供應黯夜黑絲絨蛋糕、午夜南瓜榛果巧克力、黯黑蝙蝠抹茶慕斯等甜品。二樓上庭酒廊則變身「鬼魅酒吧」，提供萬聖骷髏、女巫花園、月光馬丁尼等應景飲品。

栢麗廳自助餐廳則將在10月31日舉辦「萬聖變裝派對」，邀請喜愛節慶氛圍的消費者大啖應景美食，當晚中庭還有精彩刺激的「萬聖賓果派對」，活動來賓將有機會贏得栢麗廳單人下午茶券等大獎。

▲君品酒店以義大利 La Befana 女巫傳說為靈感，推出萬聖節限定蛋糕「女巫魅影」。（圖／雲朗觀光提供）

君品酒店

今年萬聖節以義大利女巫傳說為主題，館內餐廳「茶苑」推出萬聖節限定蛋糕「女巫魅影」，售價1480元（6吋），10月28日前開放預購。蛋糕採用西西里100%天然開心果醬製成，層疊鹽味開心果奶油霜與手工烘烤開心果碎，外層以竹炭翻糖包裹，宛如女巫黑色斗篷，頂層點綴著南瓜、鬼屋、女巫與蝙蝠造型巧克力，完美詮釋萬聖節的神秘浪漫。

▲君品酒店「女巫市集饗宴」以半自助形式登場。（圖／雲朗觀光提供）

Ciao西西里牛排餐酒館則自10月27日至11月2日推出晚間限定「女巫市集饗宴」，以義大利市集概念打造半自助式（Semi Buffet）餐飲體驗，主餐有「碳烤12oz豬肋排佐珍珠洋芋」、「碳烤羊排佐珍珠洋芋」及「碳烤6oz肋眼牛排佐珍珠洋芋」3種選項，餐價自1480元+10%起，即可享用從香料南瓜湯、義式炸飯糰、炸海鮮到10多款萬聖節造型甜點的豐富饗食。民眾也可僅單點沙拉吧吃到飽（980元+10%）。

▲雲品溫泉酒店於萬聖節期間盛大舉辦「百鬼夜行祭」，夜幕降臨時邀請旅人化身探險者。（圖／雲朗觀光提供）

雲品溫泉酒店

雲品溫泉酒店10月31日至11月2日帶領旅人來到日本平安時代，以「百鬼夜行祭」為主題，將妖怪傳說融入飯店空間。首先登場的是「百鬼夜行」，當夜幕低垂時，百鬼組成一支熱鬧的遊行隊伍，沿途發送糖果及散播歡樂。

活動期間還有適合親子的妖怪物語「百鬼故事館」、以糖餅作畫的「鬼畫糖精靈」，以及燈影搖曳交織出的妖魅秘境「百鬼神社」。館內丹彤自助餐也於10月28日至31日推出妖怪系列甜品，為旅程增添應景滋味。