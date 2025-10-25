璞旅線上旅展開跑！台北住2晚免4千　台中1泊2食3199元贈岩盤浴

▲璞旅飯店集團台北、台中ITF旅展優惠開跑。（圖／業者提供）



記者彭懷玉／綜合報導

誰說國旅一定貴！響應11月7日起跑的ITF台北國際旅展，璞旅飯店集團線上線下推出「台北平日通用券」及「台中平日專屬券」兩大住宿優惠，台北平日入住豪華雙人房，兩晚只要3,918元，入住再加贈訂房小禮。

▲▼台北松河璞旅客房；見潭璞旅客房。（圖／業者提供）



璞旅飯店集團ITF台北國際旅展以「台灣感性」為主題，打造復古新潮流的展攤風格，並祭出「台北平日通用券」及「台中平日專屬券」兩大住宿優惠方案。台北平日通用券部分，入住豪華雙人房兩晚3,918元；凡於2026年2月28日前入住，還可享各分館專屬優惠。2026年6月30日前入住加碼送訂房好禮。

▲台中烏日璞旅交誼空間。（圖／業者提供）



台中平日專屬券同樣祭出三大優惠，方案一為「豪華四人房兩張平日券」5,998元，含四客美味自助式早餐。方案二為「平日一泊二食方案」豪華雙人房3,199元；豪華四人房5,188元。方案三「平日會館包區住宿方案」，旅展限定19,999元，提供隱密獨享四棟獨立會館，包含六間雙人客房可盡情開趴。此外，2026年2月28日前入住可獲岩盤浴每人各1小時或台中科博館入場券；2026年6月30日前入住則加贈小禮。

▲淡水將捷金鬱金香酒店標準客房。（圖／業者提供）



而有「淡水河畔最美飯店」之稱的淡水將捷金鬱金香酒店，將從10月30日至11月20日推出「2025 ITF線上旅展」優惠，精選住宿與餐飲票券最低45折起。

住房部分，此次旅展推出「標準客房雙人平日一泊一食」住宿券，每晚僅需4,888元（原價11,000元），購買10張再贈雙人平日住宿券一張，優惠幅度達45折，是小旅行與假期放鬆的絕佳選擇之一。

▲淡水將捷金鬱金香酒店「望高樓」可眺望跨年煙火。（資料照／記者彭懷玉攝）