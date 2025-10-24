ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
北投「4溫泉飯店線上旅展」一覽　老爺16折起送早餐、兒童免費住

▲北投老爺酒店推出限時線上旅展優惠。（圖／北投老爺酒店提供）

▲北投老爺酒店早餐套券加贈大眾湯，每張最低699元起。（圖／業者提供）

記者彭懷玉／綜合報導

濕涼天氣宣告進入泡湯季，離台北市最近的北投溫泉區，搭捷運就能輕鬆抵達，以下精選「4家北投溫泉飯店」線上旅展優惠，最低16折起，旅客不妨趁此時先入手，度過療癒的秋冬假期。

▲北投老爺酒店推出限時線上旅展優惠。（圖／北投老爺酒店提供）

▲北投老爺酒店住一晚，每人最低免3千元。（圖／業者提供）

北投老爺酒店
因應「台北溫泉季」加上ITF台北國際旅展在即，北投老爺酒店10月27日至11月3日於官網開賣線上旅展，最低16折起、買10送1再加碼好禮。

北投老爺酒店買10送1的「景緻客房住宿券」雙人入住5,999元（原價38,500元）含早餐，3至10月再加贈兒童入住含早餐，最低16折起。業者說明，持2張享雙人連續住宿2晚，或景緻家庭房四人住宿1晚，皆含翌日早餐，再加贈紅茶柑鳳酥禮盒乙盒（10入裝，原價820元）。

▲北投老爺酒店推出限時線上旅展優惠。（圖／北投老爺酒店提供）

▲雙人湯屋泡湯買五送一，平均每人只要750元起。（圖／業者提供）

純泡湯部分，「獨立湯屋享湯券」雙人泡湯90分鐘1,800元，加1,100元可升級景觀客房泡湯，淡季平日再享30分鐘延長優惠。「沐泉療中心享湯套券」買兩套送一張，平均每張僅550元，含不限時段大眾湯與沁涼冰品。另有結合香氛占卜儀式與75分鐘SPA療程的「舒活芳療享湯券」，加贈湯屋或大眾湯體驗，一次滿足身心靈療癒。

▲北投亞太飯店。（圖／北投亞太飯店提供）

▲北投亞太飯店「豪華客房雙人一泊一食平日住宿券」買就送雙人SPA療程。（圖／業者提供）
  
北投亞太飯店
北投亞太飯店即日起至11月10日開賣線上旅展，以「豪華客房雙人一泊一食平日住宿券」最受矚目，入住含溫泉池的豪華客房一晚，搭配山林美景享用活力早餐，每張僅11,900元（原價25,090元），限量贈價值7,600元的雙人60分鐘SPA療程體驗券，藉此徹底放鬆。

▲北投亞太飯店。（圖／北投亞太飯店提供）

▲豪華客房獨立湯屋。（圖／業者提供）

想同時滿足味蕾的旅人，「經典客房雙人一泊二食平日住宿券」優惠價7,900元（原價14,190）。4月至9月平日入住再享免費升等豪華客房，購買6張加贈「一泊一食平日體驗券」乙張。

▲北投亞太飯店。（圖／北投亞太飯店提供）

▲大眾風呂。（圖／業者提供）

「湯氛饗樂券」每套5張、每張僅1,180元，可靈活兌換餐飲、泡湯或SPA指定療程，最高38折，買兩套再贈湯氛體驗券乙張。另有被譽為北投最美湯屋「雙人和室湯屋券」，日式榻榻米設計融合白磺泉質地，每套兩張5,600（原價8,000元），4月至9月假日免加價，買3套再送1張體驗券。

▲北投麗禧溫泉酒店。（圖／記者彭懷玉攝）

▲北投麗禧溫泉酒店。（示意圖／記者彭懷玉攝）

北投麗禧溫泉酒店
坐擁陽明山大磺嘴第一口白磺泉的北投麗禧溫泉酒店，於官網推出年度最強優惠。「雅緻山景客房一泊一食」每張9,999元（原價24,000元），含早餐兩客、迷你吧與鳳梨酥點心，還可暢玩露天風呂與SPA設施，約下殺42折。另有2,580元午餐券及多款泡湯票同步開賣，只販售到11月10日晚間11點止。

▲▼北投晶泉丰旅。（圖／業者提供）

▲北投晶泉丰旅去年4月開幕。（圖／業者提供）

北投晶泉丰旅
晶華集團11月10日前也開賣線上旅展，「集團聯合住宿券」每張3,000元、可依不同張數任選入住晶華、晶英、晶泉、捷絲旅各據點。其中，北投晶泉丰旅每晚12,150元起，入住泉韻家庭客房，含翌日雙人日式自助早餐，平日加購高鐵聯票可免費升等泉思家庭客房，並享迎賓茶點、Happy Hour無限暢飲，以及使用露天泳池與水療區。

