吃得到北海道人氣「白老牛」 上吉燒肉二店插旗大巨蛋商圈

▲東區日式燒肉「上吉燒肉」時隔6年，終於再開第二家店。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

東區日式燒肉「上吉燒肉」時隔6年，終於再開第二家店，除了提供4大和牛品牌外，料理長伊東涼還研發出全新「北海道極選盛宴」。

臨近大巨蛋、位於台北捷運國父紀念館站附近的「上吉燒肉」，主打頂級燒肉與專人桌邊代烤服務，提供多種日本和牛、澳洲和牛、美國牛等肉品。日前業者再展新店，全新「上吉弐」與一店座落於同樣商圈，主打可享用到4大和牛品牌，分別是北海道的「白老牛」、鹿兒島的「高崎牛」、熊本的「黑樺牛」，以及來自美國的「極黑牛」。

▲▼北海道白老牛肋眼。（圖／記者黃士原攝）

來自北海道白老町的白老牛，曾登上招待各國元首的北海道洞爺湖高峰會晚宴，在冰天雪地的養育環境中，讓肉質雪花細緻、油脂融點低，同時具有甘甜旨味，這次開二店，料理長伊東涼還研發出全新「北海道極選盛宴」（5480元/2人），除了可以品嚐白老牛4種部位，還有羊肉、超大生蠔海鮮拼盤。

▲極黑和牛沙朗部位。（圖／記者黃士原攝）

▲黑樺牛菲力部位。（圖／記者黃士原攝）

▲VIP限定「米菓生牛肉」。（圖／記者黃士原攝）

▲VIP限定「蟹香和牛」。（圖／記者黃士原攝）

除了單點的4大和牛品牌與全新北海道極選盛宴外，上吉弐菜單上多數品項與一店相差不多，一樣可以吃到各式和牛部位、內臟、伊比利豬、海鮮，不過為了回饋長年支持的老饕族群，二店特別針對用餐超過30次以上的璀璨VIP，設計專屬創意菜單，像「米菓生牛肉」這道菜是結合了上吉兩款人氣單品「生牛肉（Yukke）」與「北海道干貝」搭配的創作，再放在特製的蔥風味米餅上。

▲米其林指南推薦餐廳「八和和牛燒肉專門店」宣布插旗台中，10月29日正式開幕。（圖／記者黃士原攝）

另外，米其林指南推薦餐廳「八和和牛燒肉專門店」宣布插旗台中，10月29日正式開幕，餐廳採兩層樓空間規劃，1樓規劃L型吧台座位，以及半開放式卡座，2樓則採全包廂設計，提供各可容納4至10人的8間包廂，保障賓客用餐的隱密性。全店共可提供66席座位，整體空間更超過120坪。

▲八和生牛肉手捲。（圖／記者黃士原攝）

隨著台中店的開幕，八和和牛燒肉信義安和店、敦北店也同步推出升級版菜單，其中最具代表性的「八和經典雙人套餐」延續經典，由本日和牛拼盤為主角，搭配「八和生牛肉手捲」、「八和金鑽燒」、「八和香米生牛肉」、「涮和牛牛肉湯」等品項。

▲八和香米生牛肉。（圖／記者黃士原攝）

台中店也把日本和牛與在地元素融合，推出限定料理「八和香米生牛肉」、「麻薏生牛肉最中餅」。前者先將和牛生牛肉以油蔥調味，底層則是略帶微微焦香的酥炸米糕棒，再以香菜苗點綴，隨餐並附上東泉辣椒醬滴管，食用時把它擠在生牛肉上面，鹹甜微辣的醬香，突顯生牛肉鮮美。另道限定菜色「麻薏生牛肉最中餅」，則選用酥脆的日式最中餅作為外殼，集結和牛生牛肉、麻薏凍、鬆軟地瓜泥、酥炸吻仔魚乾等元素。

