竹山鮮筍節將起跑　「風味竹筍餐」報名至11／17止

▲竹山鮮筍節「風味竹筍餐」即起開放報名。（圖／竹山鎮公所提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

全台最具代表性竹筍產地之一的竹山鎮，擁有豐富竹林資源與悠久筍產歷史；竹山鎮公所今年再度舉辦「竹山鮮筍節」，結合在地新鮮竹筍和社區力量推出「風味竹筍餐」，讓全國筍友大快朵頤，更融入「借問遊竹山」文藝輕旅行，邀請民眾邊吃、邊玩、邊體驗。

鎮公所指出，「風味竹筍餐」以在地當令食材入菜，融合傳統與創意的口味，推出竹筒飯、筍乾爌肉、竹筍炒鮮蔬、番薯包、醬筍蛋、蜜番薯、竹筍排骨湯、茶香凍與新鮮水果等九道佳餚，每道菜色皆取自竹山在地農產，講究手作與原味，展現簡樸卻深厚的美食底蘊。

此外，今年特別規劃「借問遊竹山」集章活動，凡成功報名的民眾將收到「報名確認信」及「借問集章卡」：持集章卡可至竹山鎮內任8家「竹山借問站」集章，集滿章即可於活動當天兌換豐富獎品，包括竹山文化園區消費抵用券200元（憑券可免費入園）及114年鮮筍節限量紀念竹餐具；活動設計結合食農體驗與在地旅遊，讓民眾在品味竹筍料理的同時，深入探索竹山的人文歷史與生活美學。

鎮公所提醒，今年「風味竹筍餐」活動訂餐期間自即日起至11月17日（星期一）止，民眾可透過竹山鎮公所APP報名參加、費用每人350元；活動共規劃四梯次，分別於11月29日、11月30日、12月6日、12月7日舉行，每場次限額100人，額滿為止。