ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

竹山鮮筍節將起跑　「風味竹筍餐」報名至11／17止

▲竹山鮮筍節「風味竹筍餐」即起開放報名。（圖／竹山鎮公所提供，下同）

▲竹山鮮筍節「風味竹筍餐」即起開放報名。（圖／竹山鎮公所提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

全台最具代表性竹筍產地之一的竹山鎮，擁有豐富竹林資源與悠久筍產歷史；竹山鎮公所今年再度舉辦「竹山鮮筍節」，結合在地新鮮竹筍和社區力量推出「風味竹筍餐」，讓全國筍友大快朵頤，更融入「借問遊竹山」文藝輕旅行，邀請民眾邊吃、邊玩、邊體驗。

鎮公所指出，「風味竹筍餐」以在地當令食材入菜，融合傳統與創意的口味，推出竹筒飯、筍乾爌肉、竹筍炒鮮蔬、番薯包、醬筍蛋、蜜番薯、竹筍排骨湯、茶香凍與新鮮水果等九道佳餚，每道菜色皆取自竹山在地農產，講究手作與原味，展現簡樸卻深厚的美食底蘊。

▲吃筍配旅行！竹山鮮筍節「風味竹筍餐」開放報名。（圖／竹山鎮公所提供）

此外，今年特別規劃「借問遊竹山」集章活動，凡成功報名的民眾將收到「報名確認信」及「借問集章卡」：持集章卡可至竹山鎮內任8家「竹山借問站」集章，集滿章即可於活動當天兌換豐富獎品，包括竹山文化園區消費抵用券200元（憑券可免費入園）及114年鮮筍節限量紀念竹餐具；活動設計結合食農體驗與在地旅遊，讓民眾在品味竹筍料理的同時，深入探索竹山的人文歷史與生活美學。

▲吃筍配旅行！竹山鮮筍節「風味竹筍餐」開放報名。（圖／竹山鎮公所提供）

鎮公所提醒，今年「風味竹筍餐」活動訂餐期間自即日起至11月17日（星期一）止，民眾可透過竹山鎮公所APP報名參加、費用每人350元；活動共規劃四梯次，分別於11月29日、11月30日、12月6日、12月7日舉行，每場次限額100人，額滿為止。

關鍵字： 竹山鮮筍節 風味竹筍餐 旅行 報名

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【客運內畫面曝】司機懷疑逃票狂飆罵！挨嗆怒追下車揍學生

推薦閱讀

竹山鮮筍節開放報名至11／17止

竹山鮮筍節開放報名至11／17止

東京六本木11/4聖誕點燈！2攝影點拍美照　還可逛市集

東京六本木11/4聖誕點燈！2攝影點拍美照　還可逛市集

睽違2年！台南生命之樹藍眼淚現蹤

睽違2年！台南生命之樹藍眼淚現蹤

「燒肉界勞斯萊斯」插旗台中

「燒肉界勞斯萊斯」插旗台中

藏在台東海邊的療癒懶人院！

藏在台東海邊的療癒懶人院！

台灣、日本都落榜！2026必訪旅遊城市揭曉

台灣、日本都落榜！2026必訪旅遊城市揭曉

加州迪士尼樂園空降台北信義區3天

加州迪士尼樂園空降台北信義區3天

上千艘精緻船艦模型免費參觀到11月底！

上千艘精緻船艦模型免費參觀到11月底！

航港局開啟AI檢查新時代　船舶智慧檢查系統11月1日正式上線

航港局開啟AI檢查新時代　船舶智慧檢查系統11月1日正式上線

超商聯名美祿「巧克力歐蕾」買1送1

超商聯名美祿「巧克力歐蕾」買1送1

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

台南遠東香格里拉住宿券下殺21折起

熊大、兔兔主燈　新北耶誕城4區亮點

UG全新2店開幕優惠出爐

點餐吆喝聲此起彼落！三重無名麵攤

「不二訪國家」排名曝光！韓國奪冠

東京車站最美金色燈海11/13登場

睽違2年！台南生命之樹藍眼淚現蹤

金子半之助感謝祭「點主餐送5折券」

高雄五星飯店「住一晚下殺29折起」　送早餐吃到飽

預約成功才給地址！神秘咖啡廳藏身深坑

熱門行程

最新新聞更多

竹山鮮筍節開放報名至11／17止

東京六本木11/4聖誕點燈！2攝影點拍美照　還可逛市集

睽違2年！台南生命之樹藍眼淚現蹤

「燒肉界勞斯萊斯」插旗台中

藏在台東海邊的療癒懶人院！

台灣、日本都落榜！2026必訪旅遊城市揭曉

加州迪士尼樂園空降台北信義區3天

上千艘精緻船艦模型免費參觀到11月底！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366