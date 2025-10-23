台南生命之樹出現藍眼淚！連假看夕陽、追淚去　還有火舞表演

▲台南生命之樹出現藍眼淚。（圖／網友​ Ted Chen授權提供，請勿翻攝）

記者蔡玟君／綜合報導

近期台南最熱門討論話題，就是在青鯤鯓扇形鹽田的藝術地標「生命之樹」出現藍眼淚奇景，一閃一閃的藍色螢光隨著波浪攪動下閃閃發光，吸引許多民眾在夜晚前往，也是台南睽違2年又有藍眼淚現蹤。

台南青鯤鯓扇形鹽田是重要的國家級濕地，近年打造地標級藝術作品「生命之樹」與步道整建，成為當地觀光新亮點。而有網友近期發現，入夜後的生命地標附近漲潮時出現藍眼淚景觀，當漲潮時，鹽田海水被風吹起波浪會激起藍色螢光，讓許多人驚呼連連。

▲▼台南生命之樹鄰近的海水，夜晚隨著風的擾動，看得到夢幻藍色螢光。（圖／網友​ Ted Chen授權提供，請勿翻攝）

台南市政府也表示，隨著三天光復節連假到來，民眾可以在夕陽時先前往捕捉夕陽美景，入夜後再等待藍眼淚奇觀。但由於當地光線不足，提醒民眾必須留意自身安全，且不要破壞自然環境。

▲生命之樹夕陽懸日。（圖／台南市政府觀光旅遊局提供，鄭美幸攝影）

此外，在光復節連假期間，府城也有一系列精彩活動。亞洲首屆「2025國際火舞藝術節」將於10月24日至26日在安平漁光島舉辦，活動邀集國際級火舞團隊展演，並推出親子火舞劇《火爾摩莎 FIREMOSA》，還有6組人氣樂團接力開唱。從午後到夜晚，炙熱火光與海浪節奏交織成最震撼的視覺饗宴，讓旅客在秋夜海風中感受前所未有的藝術能量。

▲▼2025國際火舞藝術節在連假期間於漁光島舉行。（圖／台南旅遊臉書專頁授權提供，請勿翻攝）

而隨著萬聖節即將到來，當地許多設施也推出萬聖節活動，如南紡購物中心「萌鬼出任務」（10/24）、台南新光三越西門店「百鬼夜市」（10/24-10/26）、台南成大商圈萬聖節封街狂歡（10/25~26）、山上天后宮「玉二萬聖快閃趴」（10/25）、2025海安萬聖節「夜行鬼是DJ狂歡派對」（10/25~26）、頑皮世界野生動物園萬聖節活動（10/24~26）、2025 十鼓萬聖派對（10/24~26）、黑橋牌香腸博物館「萬聖節搞蛋任務」（10/25~26），邀請大小朋友一起變裝、搗蛋、拍照打卡。